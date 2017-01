Թամարա Հակոբյան. «Ձեր ձայնը հասավ ինձ նման մի հայուհու»

Imagine there's no countries,

It isn՛t hard to do,

Nothing to kill or die for,

No religion too,

Imagine all the people

living life in peace...



Արդեն երկու ամիս է` ամեն օր արթնանում եմ առանց որևէ ձգտումի, հենց այսպես: Հենց այսպես, բայց մեծ հույսով, որ օրը նորովի կսկսեմ: Մինչ այս պահը սաստիկ վախենում էի, դեռևս պատրաստ չէի: Ես ամբողջովին փակվել էի ամենքի ու ողջ աշխարհի առջև: Այսօր ինչ-որ անհասկանալի մի ուժ ինձ նախապատրաստեց արտահայտվելու և դրդեց գրել այս նամակը: Թերևս այսօրվանից ես պատրաստ եմ:



Ես մեծացել եմ մի ընտանիքում, որտեղ դեռ վաղ հասակից ծնողներս սերմանել են բարություն և լավատեսություն: Որոշումներ կայացնելիս երբեք ինձ չեն սահմանափակել: Քայլել եմ համարձակ, ազատ, հաստատակամ: Հենց հորս օգնությամբ էլ հասկացել եմ, որ երջանիկ կլինեմ լրագրողական գործունեության մեջ: Շուտով կլրանա 22 տարեկանս: Այժմ ես պայքարում եմ կորստի ցավի դեմ, փորձում եմ ընտելանալ այդ մտքին: Եվ երևի թե երբեք էլ չհամակերպվեմ այն մտքի հետ, որ ճանաչածս ամենաբարի, լուսավոր ու հարազատ մարդկանցից մեկը՝ հայրս, կողքիս չէ:



Մենք շարունակում ենք արթնանալ, նախաճաշել, հոգալ կարիքնեը, երբեմն պլաններ կազմել, իսկ երբեմն էլ ոչ, աշխատում ենք, ստեղծագործում, փորձում ենք գտնել ոգեշնչման աղբյուրներ երգերի, գրքերի, տարբեր պատմությունների, ի վերջո, մարդկանց միջոցով: Այսպես ամեն օր: Ձեր պատմությունից ես ոգեշնչվել էի դեռ 2016-ի ապրիլին՝ հետևելով Aurora Prise մրցանակաբաշխության իրադարձություններին և դիտելով Ձեր Առաքելության մասին պատմող տեսաշարը: Երբեք սովոր չեմ եղել հուսահատվել: Ծանոթանալով Մարգարիտ Բարանկիցեի կյանքի որոշ դրվագների՝ հասկացա, որ իրավունք չունեմ հուսահատվելու: Այն անսահման ուժն ու բարությունը, որոնք այդքան վարակիչ կերպով Դուք և Ձեր նման այլ մի շարք հերոս անհատներ փոխանցում եք աշխարհին ու կիսվում բոլորի հետ, օգնեցին ինձ վերագտնել քաջությունս ու ոգեշնչվել՝ մինչ օրս պայքարելու:



Ես դեռ այն ժամանակ՝ մոտ մեկ տարի առաջ, հասկացա, որ մասնագիտությանս շնորհիվ կարող եմ մարդկային պատմությունները հավերժացնել: Ձեր պատմությունը հավերժացել է՝ շնորհիվ մարդասիրական անձնվեր գործունեության:



Չտարբերակե՛լ մարդկանց, բացվե՛լ աշխարհի ողջ մարդկության առջև, ներծծվե՛լ սիրով, զինվե՛լ լավատեսությամբ ու հույսով, ունակ լինել կարեկցելու… Կյանքը Ձեզ թրծել է պատերազմներով, բռնությամբ, անգին կորուստներով, զրկանքներով, սակայն Ձեր պատասխանն է եղել Սերը: Հապա ասացեք խնդրեմ, ինչպե՞ս կարող եմ ես հուսահատվել և թևաթափ լինել Ձեր կյանքի պատմության ու գործունեության մասին լսելուց հետո:



Դուք ասում եք, որ աշխարհի քաղաքացի՞ եք, մեծ ընտանիքի՝ ամբողջ մարդկության մա՞սն եք: Համոզված եղեք, որ դա հիրավի այդպես է: Ձեր ձայնը հասավ ինձ նման մի հայուհու:



Ես եղել եմ Աֆրիկայում: Ես տեսել եմ աֆրիկացի երեխաներին, ես նայել եմ նրանց հույսով լի աչքերի մեջ: Եվ ես սիրել եմ նրանց: Ես իսկապես սիրեցի այդ բարի ու պարզսիրտ մարդկանց: Այն լույսը, որով վառվում են այդ երեխաների աչքերը, ինձ օգնեց կրկին լցվել լավատեսությամբ և հասկանալ, որ երջանկությունը այն պարգևելու մեջ է:



Հ.Գ. Մտավախություն կար, որ չեմ հասցնի վերջնաժամկետին ուղարկել նամակս, բայց, ի վերջո, հաղթահարեցի իմ մեջ եղած բոլոր արգելքները և որոշեցի կիսվել:



Խորին երախտագիտությամբ և հարգանքով՝ Թամարա Հակոբյան: