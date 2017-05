«Օդապարուկ թռցնողը»՝ մեղքի զգացումից ազատվելու երջանկությունը

Աֆղանական ծագմամբ ամերիկացի գրող Խալեդ Հոսեյնիին հայ ընթերցողը ծանոթացավ 2016-ին` «Եվ արձագանքեցին լեռները» (And the Mountains Echoed ) վեպով: Օրերս «Զանգակ» հրատարակչությունը` Մարիա Սադոյանի թարգմանությամբ լույս ընծայեց Հոսեյնիի առաջին եւ թերեւս ամենահայտնի վեպը`«Օդապարուկ թռցնողը» (The Kite Runner): Գիրքը լույս է տեսել 2003-ին`միջազգային ճանաչում բերելով գրողին: Համաշխարհային բեսթսելլերի հիմքում աֆղան երկու տղաների ընկերության պատմությունն է:



Մեր զրուցակիցը Մարիա Սադոյանն է:



- Ըստ Ձեզ` ի՞նչն է ավելի շատ հաջողություն ու ճանաչում բերել վեպին` տեղական կոլորի՞տը, ինքնատի՞պ սյուժեն, թե՞գեղարվեստական արժեքը:



- Իմ կարծիքով, գիրքը նախ գրավել է որպես աֆղանական իրականության մասին վեպ, բայց եթե այն չունենար գեղարվեստական արժեք, անշուշտ, չէր ունենա նաեւ համաշխարհային ճանաչում: Հոսեյնին կարողացել է միահյուսել փոքրիկ մարդու հուզիչ պատմությանը մեծ երկրի ողբերգության հետ եւ դա արել է այնպես, որ ընթերցողն իր կաշվի վրա զգում է ամեն մի դրվագ:



Լուսանկարը` Զանգակ

Մարիա Սադոյանը Լուսանկարը` անձնական արխիվից

Լուսանկարը` Ak Troglodyte