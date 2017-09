Գիլանը եւ Կարապետյանը. այն, ինչ մնացել է կադրից դուրս

Հատված Արա Թադեւոսյանի «Իմ անհավանական «ճանապարհորդությունը» Իէն Գիլանի եւ Թոնի Այոմիի հետ» գրքից, որը լույս կտեսնի 2018 թվականին



Այս լուսանկարն արվել է 2010 թվականի մարտին երեւանյան «Գենացվալե» ռեստորանում, «Շանթ» հեռուստաընկերության Hay Superstar շոուի ավարտից հետո, որի ընթացքում երիտասարդ եւ տաղանդավոր պատանիներն ու աղջիկները կատարում էին Deep Purple-ի երգերը այդ խմբի լեգենդար երգչի առջեւ:



Նախատեսվում էր, որ Գիլանը նրանց հետ միասին մի քանի երգ կկատարի, սակայն նախորդ երեկո՝ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ համերգի ժամանակ, ինչպես ինքը խոստովանեց, «չափից շատ ոգեւորություն էր դրսեւորել» եւ խզել էր ձայնը: Այնուամենայնիվ, Hay Superstar-ի ավարտին, երբ Սուրեն Առուստամյանը եւ մյուս մասնակիցները սկսեցին երգել Smoke on the Water երգը, Գիլանը չդիմացավ եւ դուրս վազեց բեմ:







Այս ամենը տեղի չէր ունենա, եթե չլիներ կարմիր բաճկոնով մարդը:



2009 թվականի փետրվարին, երբ ՀՀ նախագահի օգնական Վիգեն Սարգսյանը հավանություն տվեց Armenia Grateful 2 Rock նախագիծն իրականացնելու իմ գաղափարին, հարկավոր էր հովանավոր գտնել: Նախագծի շրջանակներում մենք պատրաստվում էինք Հայաստան հրավիրել Rock Aid Armenia աստղային նախագծի մասնակիցներին: Rock Aid Armenia ստեղծվել էր 1989 թվականին՝ Սպիտակի երկրաշարժից տուժած Հայաստանին օգնելու նպատակով:



Վիգենը երկար-բարակ չմտածեց:



- Կարծում եմ, նախագիծը կհետաքրքրի «ՀայՌուսգազարդի» ղեկավար Կարեն Կարապետյանին, նա ռոքի մեծ երկրպագու է: Ես նրա հետ կխոսեմ:



Մի քանի օր անց Վիգեն Սարգսյանը զանգահարեց ինձ.



- Կարենը ոգեւորվեց: Զանգիր, պայմանավորվիր հանդիպելու մասին:



Մինչ այդ Կարեն Կարապետյանի գրեթե չէի շփվել: Մի օր նախագահի ինքնաթիռով գնում էինք Սանկտ-Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումին, եւ «ՀայՌուսգազարդի» ղեկավարը նստած էր իմ առջեւ: Երբ նա մի պահ լքեց իր տեղը, նկատեցի, որ բազկաթոռի վրա դրված է Խորխե Լուիս Բորխեսի գիրքը: Դա ինձ հաճելիորեն զարմացրեց, որովհետեւ հայկական էլիտայի ներկայացուցիչներին գիրք կարդալիս, այն էլ այսպիսի գիրք, հաճախ չես հանդիպի:



2009 թվականի մարտին Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպման գնալիս շատ էի հուզվում. Deep Purple-ի եւ Black Sabbath-ի աստղերին Հայաստան հրավիրելու իմ գաղափարը նույնիսկ ինձ էր անհավանական թվում (դրանից, սակայն, այն իրագործելու վճռականությունս չէր նվազում):



Ամեն ինչ անցավ ավելի լավ, քան ակնկալում էի:



Մի քանի հարց տալով նախագծի վերաբերյալ եւ ճշտելով բյուջեն, Կարեն Կարապետյանն ասաց.



- Հետաքրքիր է: Արի աշխատենք:



Պետք է հատուկ նշեմ, որ Կարեն Կարապետյանը համաձայնեց հովանավորել ոչ միայն ռոք-աստղերի ժամանումը Երեւան, այլ նաեւ Smoke on the Water երգի

Rock Aid Armenia-ի աստղային տարբերակի վերաթողարկումը: Բանն այն է, որ Rock Aid Armenia-ի նախաձեռնող Ջոն Դին շուրջ 20 տարի ցանկանում էր պատրաստել այդ կատարման սեփական տարբերակը, քանի որ այդքան էլ գոհ չէր 1989 թվականի ձայնագրությունից: Կարծում եմ, այդ նախագիծը ֆինանսավորելու «հայկական կողմի» համաձայնությունը դարձավ այն առանցքային գործոններից մեկը, որի շնորհիվ Ջոնը հավատաց ինձ եւ համաձայնեց իրականացնել Armenia Grateful 2 Rock/Rock Aid Armenia նախագիծը:







2009 թվականի մարտից մինչեւ հոկտեմբեր մի քանի անգամ հանդիպեցինք Կարեն Կարապետյանի հետ՝ պատմում էի այն մասին, թե ինչպես է առաջ գնում նախագիծը: Սովորաբար դա տեղի էր ունենում այսպես. ինձ զանգահարում էին Կարապետյանի ընդունարանից, միացնում եւ լսափողի մեջ հնչում էր.



- Արիկ, ողջույն: Կարո՞ղ ես այսօր ինձ մոտ գալ:

- Այո, իսկ ե՞րբ, պարոն Կարապետյան:

- Դե հենց հիմա էլ արի:



Իհարկե, թողնում էի բոլոր գործերն ու քաղաքը կտրում հասնում էի «ՀայՌուսգազարդ»:



Կարեն Կարապետյանի առաջին հանդիպումը Իէն Գիլանի եւ Թոնի Այոմիի հետ տեղի ունեցավ 2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ին՝ Երեւանի կոնյակի գործարանում: Կոկտեյլներից եւ շրջայցից հետո հյուրընկալ տան տերերը մեզ հրավիրեցին ընթրիքի, որին ներկա էր նաեւ ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը:



Իէն Գիլանը եւ Կարեն Կարապետյանը Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Կարեն Կարապետյանի որդին՝ Տիգրանը, կենաց ասաց, որ նույնիսկ չէր էլ կարող երազել այն մասին, որ մի օր կնստի Թոնի Այոմիի կողքին եւ նրա հետ բաժակ կխփի: