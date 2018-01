«Խաղացողը»` լույս է տեսել Քըրք Քրքորյանի մասին պատմող գիրքը

Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ-ում հունվարի 24-ին լույս է տեսել ամերիկահայ գործարար Քըրք Քրքորյանի մասին պատմող կենսագրական «Խաղացողը» (The Gambler) գիրքը:

Գրքի հեղինակն է The Los Angeles Times թերթի հետաքննող լրագրող Ուիլյամ Ռեմփելը:



Գիրքը գրելիս նա զրուցել է Քըրք Քրքորյանի ընկերների եւ բարեկամների հետ, աշխատել է արխիվներում, ուսումնասիրել է մամուլի հրապարակումները:



The New York Times-ի հետ հարցազրույցում Ուիլյամ Ռեմփելը խոստովանել է, որ երբ հրատարակչությունն իրեն առաջարկեց գրել գիրքը, ինքը գրեթե ոչինչ չգիտեր Քըրք Քրքորյանի մասին: