Ռուբեն Վարդանյան. Դուրս եկեք քառակուսի արկղից եւ ազատվեք վախերից

«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի համահիմնադիրներ Ռուբեն Վարդանյանն ու Վերոնիկա Զոնաբենդը 2018թ. մարտի 20-ին հանդիպել են Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի դասախոսական կազմի եւ ուսանողների հետ։



Հանդիպման ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանը առաջին անգամ ներկայացրել է IdeA-ի ապագա նոր կարգախոսը՝ «Մտածիր եւ կապիր, մտածիր եւ ստեղծիր, մտածիր եւ գործիր» (Think to connect, think to create, think to act):



«Աշխարհը դառնում է փոխկապակցված եւ մենք ապրում ենք յուրահատուկ ժամանակներում: Մտածիր եւ կապիր (think to connect). սա խելացի, կրթված մարդկանց նույն արժեքի շուրջ համախմբելու լավագույն ուղին է:



Մտածիր եւ ստեղծիր (think to create), երբ այդ մարդկանց իրար հետ կապելուց հետո դու մտածում ես ինչ-որ հետաքրքիր, անսովոր, նոր բան ստեղծելու մասին: Մտածիր եւ գործիր (think to act), երբ դու ոչ միայն մտածում ես, այլեւ գործում: Ես կարծում եմ, սա այն հիմնական բացատրությունն է հարցին, թե ով ենք մենք եւ ինչ ենք անում: Մեր նպատակն է անել մի բան, որը չի չափվում գումարով եւ բերում է երջանկություն»,- ասել է Ռուբեն Վարդանյանը:



Նա անդրադարձել է ՄԱԿ-ի զեկույցին, ըստ որի Հայաստանը երջանիկ երկրների սանդղակում 129-րդ տեղն է զբաղեցնում: Ռուբեն Վարդանյանն ասել է, որ այդ ցուցանիշն իրեն դուր չի գալիս, քանի որ խոսում է այն մասին, թե «ինչպես ենք մենք մեզ զգում, որն է մեր երազանքը, ինչ ենք մտածում մեր ապագայի մասին, եւ, արդյոք, իսկապես հավատում ենք, որ կարող ենք ավելի լավ բան անել հաջորդ սերնդի համար»:



Մեդիամաքսը գրի է առել հանդիպմանը հնչած առավել ուշագրավ մտքերը:



Կրթությունը, կայուն զարգացումը եւ միգրացիան եռանկյունու կողմերն են, որոնք ի մի բերելը եւ զարգացնելն ավելի ու ավելի կարեւոր է դառնում: Սա երկրի հաջողության կամ անհաջողության կարեւոր տարր է: Կան միգրացիայի տարբեր տեսակներ եւ դրանք շատ մեծ ազդեցություն են թողնում տնտեսական աճի վրա:



Միգրացիայի տեսակներից մեկն ուղեղների արտահոսքն է: Շատերը լքում են երկիրն ավելի լավ կրթություն ստանալու համար: Ուղեղների արտահոսքը միայն հայերին չէ բնորոշ, նույնիսկ զարգացած երկրներից են մարդիկ հեռանում: Մարդիկ գնում են այլ երկրներ, որտեղ կարող են հաջողության հասնել:



Ռուբեն Վարդանյանը Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Ռուբեն Վարդանյանը Լուսանկարը` Մեդիամաքս

