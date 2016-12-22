главные новости
Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 13:03 0.0033149719238281
Правительство Армении создало Центр стратегических инициатив
Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 12:27 0.0041830539703369
Утверждена стратегия военно-промышленного развития
Нагорный Карабах | Декабрь 22, 2016 11:30 0.0054130554199219
Наиболее интенсивные нарушения перемирия зафиксированы в направлении Мартуни
интервью

Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016