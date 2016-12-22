Бунгало Жанны, территория мира

Теперь я знаю, где стоит проводить переговоры по урегулированию многочисленных постсоветских конфликтов. Записывайте адрес: поселок Гонио, Аджария, бунгало с надписью «Набеглави», пятьдесят шагов по гальке до моря. Если на дебатах станет жарко, здесь же раздевалка, можно сменить пиджак на плавки, окунуться, и снова за стол.



А еще я знаю, как можно сэкономить на многочисленных дорогостоящих и, к сожалению, в большинстве своем никчемных посредниках. В этом бунгало один единственный модератор, но крайне эффективный. Это плехановская армянка Жанна (истинные тбилисцы проспект царя Давида Строителя по старой памяти называют «Плехановским»), которую знакомые аджарцы пригласили на лето стряпать на побережье для туристов.



Жанна стряпает и параллельно преподает уроки мира. Бесплатно.



«Вот вчера у нас веселились украинцы, - Жанна кивает на палатки, разбитые рядом с бунгало, прямо на берегу, и раскрашенные в желто-синие цвета. - Смотрю – за один из соседних столиков, бочком там, скромненько, садятся русские. Лица у них какие-то озабоченные. Спрашиваю: «Вы чего? Солнце, море, кофе, жаркое, чача, так чего вам еще не хватает?» Отвечают, что у них с Украиной вроде бы война, поэтому они побаиваются, что посиделки перетекут в рукопашную. Шепчут так мне: «А хохлов здесь больше».



Но я их успокоила.



«Нет, говорю, ребята, этого я не допущу. Наше бунгало - это нейтральное место. Здесь я президент и Генеральный секретарь ООН. Это территория мира, здесь надо есть, пить, купаться и веселиться. И они успокоились, ели, пили и танцевали», - искрит Жанна.



Курортный отпускной день в Гонио только разворачивается. Слева за горой – Турция, там страсти, не гомеровские, а гюленовские, но Жанна из Тбилиси самый бдительный пограничник. Ее бунгало под защитой, здесь ее свод законов и правил, сюда никакие беспокойные политические волны не докатятся, даже когда в Аджарии шторм. Фартук Жанны понадежнее любого бронежилета будет.



Вчерашние кутежники еще отсыпаются, новые пока не подтянулись, поэтому у Жанны есть передышка. Натянутому посреди бунгало гамаку она предпочла чашечку знаменитого местного кофе с нами. Кофе пить в Аджарии – это наука и церемония в одной маленькой чашечке, которую можно растягивать до бесконечности, до горизонта.



Жанна продолжает убаюкивать наши нервы миротворческим флиртом.



«Вот армяне из Еревана вчера тоже гостили. Не успели рассесться, включай, говорят, армянскую музыку. А я им: вы не на Севане, милые мои, там порядки устанавливайте! У меня четко, чтобы без обид, по установленному порядку: песня на русском, песня на грузинском, потом на армянском, потом на азербайджанском, потом на украинском… Ну и на английском и на итальянском есть, конечно, это всем подходит! Так что ждите своей очереди!», – Жанна делится тонкостями миротворчества. Ну и что, что она армянка, никаких привилегий для «своих».



В нескольких метрах от кромки Черного моря у нее свои собственные четкие принципы челночной дипломатии. От столика к столику, от гостей к гостям. Всем поровну улыбки и всем вкусные кофе и хачапури. Это Аджария, это море, это бунгало, это территория мира и любви.



Межнациональным конфликтам тоже нужен отпуск.



Михаил Вигнанский - журналист. Живет и работает в Тбилиси.



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