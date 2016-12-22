«Всем барев дзес или пропустите женщину с ребенком»

На ереванских рейсах всегда много молодежи в возрасте от 0. Армянские дети традиционно много летают: на каникулы, на абрикосы к бабушке, на свадьбу двоюродной сестры и просто развеяться. Учитывая этот факт, а также безразмерную любовь армян к детям, вероятность встретить на борту соседа, равнодушного к ребенку, - не высока.



Недавно летали с Сашей в Москву. Забота о детях началась еще до самолета. Две дамы с укладками, ресницами и стрелками, похожие на Ларису Долину и Ирину Аллегрову одновременно, и являющиеся живым воплощением монархии из песни "гуляй, шальная императрица" настаивали, чтобы мы с Сашей прошли на борт без очереди. Я отнекивалась, потому что очередь все равно не двигалась, и мы никуда не торопились. Дамы, все-таки, отправили нас вперед, но там тоже ничего не происходило, ждали, пока первая партия пассажиров разложит багаж. Через минуту за спиной раздалось: "всем барев дзес, ну-ка, пропустите женщину с ребёнком". Это ”Ирина Аллегрова” продолжала за нас волноваться. Ее успокоили, что все в порядке и нас сразу пропустят, как только что-то начнет двигаться.



В этот момент я посмотрела билет и поняла, что предварительная регистрация сработала с ошибкой, и мы получили место с литерой “B”. Десятимесячный ребенок на руках и соседи слева и справа – залог нескучного полета.



Оставалась надежда, что можно будет поменяться на место у прохода. Она улетучилась в тот момент, когда я увидела, что мы с Сашей в течение 2,5 часов будем объединять два мира, которые мало что связывает: Гагик из Екатеринбурга, 25, в черной бейсболке и футболке с черепом, обильно инкрустированном стразами, и дама за 70, с внешностью завуча, явно перевоспитавшая не одно поколение детей.



Спасти ситуацию смогло бы только идеальное поведение Саши и крепкий сон на протяжении всего полета. Но рейс задерживали, ребенок мужественно выдержал 15 минут без кондиционера, закудрявился и начал пока негромко волноваться. Еще через 15 минут соседи обмахивали Сашу инструкциями о поведении в полете, Гагик говорил Саше: "брат, учти, я это только ради тебя делаю". Потом Гагик учил Сашу знакомиться с девочками в соседнем ряду, и даже дал для этого свой телефон в качестве объекта заманивания. Завуч вышла из образа и стала нормальной армянской бабушкой, спела пару песен, поиграла в “ку-ку” и, под занавес, поговорила с Сашей голосами разных животных, чему даже он удивился.



Ребенок познакомился еще с двумя рядами и удовлетворенный уснул. Гагик показал фотографии племянника: “1,5 года, меня очень любит, сам мне пепельницу приносит”. Завуч строго спросила, в какой момент ребенок был переведен на искусственное питание, и похвасталась внуками. Два мира, объединенные ”цавт танем, дай ручку поцелую”, пришли в согласие.



Когда мы получали багаж, мимо прошелестела шелками “Ирина Аллегрова”. У нее на ободке была корона, небольшая такая корона, сантиметров пять в высоту.



Мария Соболева – основатель бренда B’arev Honey.



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