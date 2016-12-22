Куда выбросить мусор иностранцу?

Посреди Мичуринского стоял хорошо одетый высокий мужчина с большим прозрачным мешком мусора в руке. Он обращался ко всем прохожим, те шарахались, некоторые отскакивали, а особо дальнозоркие заведомо обходили газоном.



Мой путь к остановке предательски лежал мимо него, но несмотря на новенькие, хоть и говнодавы с высоким голенищем, газонами совсем не хотелось. А мужчина продолжал приставать к прохожим, и время от времени обреченно разводил свободной от мусора рукой.



- Ну что он мне скажет, что-нибудь непристойное?! - оптимистично подумала я и пошла на таран.



- Памагитье! Памагитье!



Присмотрелась. Похож на иностранца. Одет дорого. Но...мусор! Сделала пару шагов в сторону, мужчина тем временем опустил мешок на землю, присел на корточки и прикрыл лицо руками.



- Факинг трэш! Фак! Фак!



Замедлила шаг.



- Плиииз, хэлп ми, плиииз! Ай эм тууу лэйт, тууу лэйт эвривэ. Пажалуууста!



- Ват хэппенд? - говорю - мусор!



Мусор! - и поднимает мешок.



- Контейнер! Ай нид! Ай нид вери мач!



Показываю в сторону арки, там всегда контейнеры.



- Ооо, ноу! Но уан!



- Как это?! Они всегда там стоят! Пошли!



Идем. Проходим под аркой. Контейнеров нет! Как испарились.



- Пойдем в соседний двор!



Идем дальше. На месте контейнеров талый асфальт.



- Ай ню... Там тожэээ ноу уан, - кивнул в сторону соседнего двора.



- Вы что, везде побывали?



- Ооо йе, контейнерс финиш. Ноу контейнерс.



Ну и дела. Нет, есть конечно вариант завести его во двор к родителям, но там все по-взрослому - охрана, пропуска... и меня все знают, вот вхожу я на территорию с каким-то левым мужиком, подпускаю к контейнеру, он туда швыряет свой мешок, благодарит и удаляется навстречу новой жизни. Страдалец по ходу рассказал, что сам из Амстердама, руководит в Москве представительством, что, как дурак набрал мешок мусора, который не влезает в мусоропровод, опоздал на деловой ужин, и полтора часа не может найти ни одного контейнера, стоит, можно сказать, на самом ветру, пугает прохожих, которые добрые внутри (с).



А кинуть этот мешок куда- нибудь - нельзя. Нельзя и все! Вышли обратно на Мичуринский.



- Ай ноу! Ай кол Валера!



- Что за Валера?



- Май драйвер, Валера сик, бт хи ноус эврисинг.



Набрал своего Валеру. Отошел. Через секунду:



- Валера толд: "Аск бабууушка!", - и стоит сияет.



- Какую еще бабушку?



- Эни бабууушка!



Подпрыгнул к мирно идущей бабульке в рыжей кубанке. Та, естественно, перепугалась.



- Здравствуй бабууушка! Скажи где контейнер! Скажи, бабууушка!



Бабушка схватилась за сердце и как заорет:



- Сволочь ты такая! Чего тебе от меня надо?! Гад! Работать иди! Я шестьдесят лет проработала, а так не жру, как ты! Вона нажрал целый мешок.



Покосилась на злосчастный мусор, развернулась и ушла ворча под нос про бездельников и тунеядцев.



- Все, говорю, пошли, я знаю, где точно есть контейнер.



Голландец стоял в оцепенении и сжимал свой мешок уже обеими руками. Так и промолчал всю дорогу до пропускного пункта, где за решеткой раскинулись целых два, абсолютно пустых зеленых контейнера. Видели бы вы, как возрадовался человек, избавившийся от мусора. Разве, что железные контейнеровы бока не целовал. Даже охранник вылез из своей будки, и, прищурившись, закурил.



Ирина Свободова - юрист, специалист по гражданскому праву.



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