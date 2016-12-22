А лето сконцентрировалось до бликов в крыле бежевой "Победы" у подножия Каскада, а лето ощущается только в час обеденного перерыва у Нано в Студио кафе, и рядом прогуливается рыжая кошка. Я потягиваю свой лимонный сок, и слушаю чужое лето - за соседним столиком группа мальчишек.



- Моя девушка мне сказала: мне этот Ашот проходу не дает, я позвонил, сказал: Ашотик? А он сказал - я не Ашотик, я Ашот, а я ему - для меня ты Ашотик, чтоб не смел к ней больше подходить! Ну он со страху наверно сразу в штаны наложил...



- Слушай, я в прошлом семестре на уроках Есиминчяна пару раз посидел, так он мне четверку поставил! А если б я еще подзанялся, меня бы наверное сразу деканом сделали!



- На Кобулети денег нет, но мне предлагают ехать в Алаверды, вожатым в лагере, прикинь, бесплатно можно поехать, отдохнуть, только вот с детьми возиться неохота...



И кто-то из них перебирает струны на гитаре и тихо напевает “бари луйс, тикин Арус", и голос немного дает петуха, а потом затягивает, конечно же, Отель Калифорнию, потому что лето в Ереване всегда одинаковое, всегда желтое, всегда тягучее как мед, и всегда кто-нибудь наигрывает Отель Калифорнию. Так было, так есть, и так будет всегда, вне зависимости от того, кто у власти и сколько у меня седых волос.



У них лето, а у меня - нет, никакого лета в этом году, только суета, только обеденные перерывы в Студио, только блики солнца в крыле "Победы", только застревающий в брусчатке каблук, а в Ереване густые летние солнечные дни перетекают в многолюдные шумные ереванские вечера, а в Ереване девчонки вышагивают в коротеньких шортах, на огромных каблуках и почему-то - в майке с знаком Супермена, сжимая в руках эти самые, прости Господи, клатчи, а у Сарьяновского сквера играет ксилофонист, а впереди - август, последняя треть лета.



Анна Симонян родилась и выросла в Ереване, долгие годы работала в сфере медиа.

Живет и работает в Канаде.



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