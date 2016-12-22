Баграт и книга судеб

«Мне Вас Бог послал!» - услышал я в трубке, ответив на незнакомый номер.



Я, что скрывать, хорошо отношусь к самому себе. Конечно не без доли иронии и самокритики. Но вот чтобы сразу так – «Бог послал»... Я смутился.



«Вы понимаете, мы готовим книгу о знаменитых батумцах. История в лицах. И вот думали, как же ее завершить так, чтобы получилось тепло и тождественно. И тут Ваша колонка о Батуми в Медиамаксе! Это самое то. Это провидение!», - звонивший представился. Баграт Тавберидзе, Батуми. Журналист, искусствовед, просветитель



Про таких, как Баграт, говорят, что на них мир держится. В том числе мир маленького и любимого города Батуми.



У этого города есть душа. Потому, что этот город душевных людей.



Баграт и его команда решили написать книгу судеб малой толики этих людей. Толика эта действительно малая, всего 172 главы, а люди, родившиеся здесь или связавшие себя с этим городом, они – большие.



Здесь про Мандельштама, Паустовского, Есенина. Про великого композитора Димитриади и знаменитых архитекторов Эркомаишвили и Киракосяна. Про космонавта Юрчихина и математика Вайнфельда. Про обычных батумцев, которые на самом деле не совсем обычные, потому что их все знали и перед ними снимали шляпы. Или, образно говоря, в этом городе дождей опускали зонтики.



Я боюсь кого-то обидеть, не назвать чью-то фамилию. Раз пишу для ереванских коллег, обязательно отмечу, что среди спонсоров – Глава грузинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян. Батуми – это не просто многонациональный город. Это как если весь мир национальностей посмотрится в черноморское зеркало.



Книга называется «Батуми: история в лицах». У этого города есть и душа, и особое лицо. Сочтите за рекламу: приезжайте в Батуми.



Михаил Вигнанский - журналист. Живет и работает в Тбилиси.



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