Письмо бойцам «пост-правды»

Казалось бы, мы, живущие в условиях стабильной нестабильности, должны ценить каждый прожитый день, который может стать последним - из-за геополитических и региональных обострений, бесконечно ускоряющегося ритма жизни, многих других больших и малых причин.



Но нет, вы предпочитаете жить в бесконечном и бессмысленном флешмобе.



Создавать в секунду гигабайты «контента», который должен «увековечить» вашу мнимую жизнь.



Тратить время на создание #очередногоглупогохештэга и гордиться этим.



Вы не упускаете повода вцепиться друг другу в горло в своих виртуальных баталиях и настолько энергично опускаете дно пропасти, что скоро докопаетесь до земной коры.



А в это время растут дети, стареют родители, но эти бесценные и мимолетные мгновения пролетают мимо вас, потому что вы – уже не вы, вы - это ваш «профили». А искусственный интеллект пока не достиг такого уровня, чтобы профили испытывали чувства.



Что я делаю, чтобы защититься от вас? В техническом плане – все чаще нажимаю на кнопку hide.



Оставляю за собой право говорить, что есть случаи, когда ваше мнение меня не интересует. Причем количество этих случаев растет пропорционально числу нажатий на кнопку hide.



Стараюсь не мириться с тем, что термин «пост-правда» (post-truth) получит легитимное место в моей жизни.



Читаю и перечитываю, и вам советую прочесть отрывок из письма, написанного в 1969 году Иваном Ефремовым своему американскому другу:



«Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения».



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.