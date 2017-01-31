Союз по-евразийски

В морозные январские дни, когда премьер-министра Армении гостеприимно принимали в Москве, я, гражданин Армении, работающий в России и вернувшийся в Москву из Еревана после новогодних праздников, пытался повторно встать на миграционный учет в негостеприимном ОВД столичного района Левобережный.



А повторно по той причине, что сейчас для нас, граждан страны-члена ЕАЭС, для постановки на миграционный учет сроком на год по месту пребывания, помимо копии трудового договора с печатью организации и присутствия лица, у которого ты арендуешь жилье (за неимением собственной жилой недвижимости в Москве), необходимо также иметь при себе уведомление территориального ОВД вашего работодателя о том, что он принял на работу иностранного гражданина. Причем как на уведомлении, так и на копии трудового договора должны стоять отметки территориального ОВД работодателя о том, что он принял их к сведению.



В течение почти трех лет, что я живу и работаю в Москве, меня ставили на учет без этого требования, теперь же выяснилось, что оно действует аж целых два года, в течение которых, между прочим, меня ставили на учет как минимум раза три. Сейчас же об этом вспомнили и отказались ставить на учет, в результате чего мне пришлось срочно перезаключать договор с фирмой, заполнять уведомление, заверить все это в ОВД своего работодателя и внять требованию руководителя нашего отдела кадров подарить ей коньяк в связи с проделанной работой.



То, что в России вспоминают о законах «по настроению», для меня уже давно не новость. Но то, что о них иногда и вовсе не знают – новый опыт, которым хочу поделиться.



- С какой это стати я должен ставить вас на учет на год? - заявляет мне строгий худощавый инспектор лет 50-ти, - вы нарушили миграционное законодательство!



- Я ничего не нарушал, вы сказали, нужно уведомление и заверенный договор – вот они, - отвечаю я.



- Молодой человек, вы, видимо, не знаете закона, - раздраженно говорит инспектор, - граждане Армении, Киргизии и других стран-членов ЕАЭС, если въезжают на территорию РФ с целью работы, должны в течение 7 дней встать на первичный миграционный учет (90 дней – прим. автора), затем искать работу и, заключив трудовой договор, явиться и продлить срок пребывания уже на год.



- Простите, конечно, но это не так, - возражаю я, - у меня есть месяц на постановку на учет вне зависимости от цели въезда.



- Вы что меня учить будете? – возмутился инспектор, - у меня жена армянка, она всю вашу Армению по таким вопросам консультировала, если вы не понимаете русского, могу при вас позвонить ей, она вам на чистом армянском все объяснит.



Я уже успел привыкнуть к тому, что грубость и хамство – чуть ли не профессиональный стиль общения чиновников и менеджеров среднего звена в России, поэтому не стал отвечать на этот выпад, и стал быстро соображать, что делать.



Тут по счастливой случайности в кабинет вошел плотный мужчина лет сорока, который оказался руководителем управления по вопросам миграции, и инспектор перевел взгляд с меня на него:



- Антон Палыч, вот посмотрите, гражданин Армении, въехал 7-го января с целью работы, а является на постановку на учет 24-го.



- Все верно, у армян 30 дней, - отвечает руководитель.



- Даже если цель – работа?



- Цель въезда не важна, ставьте на учет, - ответил глава и вышел из кабинета.



- Ну, раз шеф сказал ставить, значит надо ставить, - растерянно пробормотал инспектор, доставая печать.



Раньше в такой ситуации я бы ухмыльнулся и торжественно выпалил бы невежде что-то обидное, но сейчас я только глубоко вздохнул. Инспектор же, понимая свое поражение, теперь искал к чему еще придраться напоследок, и тут ему попались на глаза мой паспорт и его нотариально заверенный русский перевод на странице формата A4.



- Что это за перевод такой? Как я могу проверить, что это перевод именно вашего паспорта?



- Он заверен нотариально, - спокойно отвечаю я, понимая, что с его стороны это уже махание кулаками после драки.



- Обычно в армянских паспортах последняя страница на русском языке, - выдал очевидную глупость чиновник, - не знаю где там вам выдали такой паспорт, где нет русского.



- В самой столице Армении! – с ноткой иронии отвечаю я, укладывая свои документы в портфель.



- Не знаю, не знаю - ворчит упрямый инспектор, - в паспорте должно быть на русском, не знаю я ни английского и тем более вашего армянского.



- У вас жена армянка, пусть научит, - говорю я с улыбкой, направляясь к выходу.



Рубен Арутюнян с 2007 по 2013 работал экономическим корреспондентом Медиамакс, в настоящее время живет и работает в Москве.



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