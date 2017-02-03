Только бы не началось снова…

В конце года в школе начались трения между немецкими и сирийскми учениками. Поток ругательств, драки, полиция…



В правоохранительные органы обратились немецкие дети и их родители. По их мнению, виновными в этой ситуации были сирийские дети, которые нанесли телесные повреждения одной из немецких девочек. А она, как рассказывают, пыталась защитить от сирийцев своего бойфренда.



На первый взгляд, причиной инцидента была обоюдная, или, возможно, односторонняя ненависть… Однако, как выяснила полиция, причина была не только в этом, но и в обыкновенных человеческих отношениях: девушке нанесли оскорбление, и ее друг потребовал призвал к ответу…



Напряженность в школе достигла апогея. Чтобы не допустить дальнейших стычек, сирийским детям запретили на переменах выходить из класса. Не помогло. Долгое время детей призывали положить конец этой истории. Наконец, мои ученики, прибывшие в Германию из Сирии, обещали успокоиться. До этого они ни разу меня не обманывали, и мое доверие к ним было безмерным. Но уже на следующее утро мне сообщили, что вечером сирийцы встретились с немцами после уроков и устроили новую серьезную драку…



Я вошла в класс и сказала детям, что больше не доверяю им, поскольку они не сдержали своего слова… Ученик, участвовавший в драке, встал, попросил прощения и сказал:



- Фрау Петросян, завтра все вопросы будут решены.



На следующее утро директор сказал, что, кажется, все уладилось, стороны поговорили, попросили друг у друга прощения и даже отозвали заявление из полиции. Кажется, все встало на свои места, и теперь в школе относительно спокойно. Иногда случаются инциденты, вызывающие беспокойство, но еще есть надежда. Пока не все потеряно…



Школьный клуб – самое удобное место для подготовки школьной стенгазеты, игр и кружка «умелые руки». Там мы и обсуждали с учаниками идеи для тематической школьной газеты. Кто-то рисовал, кто-то составлял текст, когда вдруг зашел немецкий мальчик, бывший заводилой первой драки. Я почувствовала некоторое напряжение: только бы не началось снова … Сидящий в углу Рафат, который уже несколько минут бился над банкой с краской, встал и подошел к нему. Оба – крепкие и высокие ребята, несмотря на юный возраст... Я заметила, что немецкий мальчик напрягся и сжал пальцы в кулак, но Рафат спокойно протянул ему банку с краской и сказал:



- Можешь открыть? Крышка слишком крепко затянута.



Немецкий юноша удивился, быстро сбросил рюкзак и куртку, и вдвоем они вступили в «бой» с банкой.



Каждый понедельник мы организуем для учеников просмотр фильма, а потом обсуждаем его. Они слышат немецкую речь и говорят – это эффективный способ языкового развития. Мультфильм «Up», который все знают и любят, смотрели два урока подряд, а затем начали обсуждать. Каждый должен был одним словом описать суть мульфильма. Звучали слова «дружба», «любовь», много других. Наконец, Мамун произнес слово «мечта»:



- Фрау Петросян, у каждого своя мечта, пусть и тайная, но есть… Я мечтаю поехать в Сирию, я очень скучаю…



Многие разделили эту мечту, а Рафат заявил, что его мечта – это секрет, и он расскажет о ней только мне, и то не сейчас, а затем спросил:



- А Вы о чем мечтаете, фрау Петросян?



- Ну, у меня тоже есть неисполнимая мечта: хочу сидеть на белом пушистом облаке, летать по небу и смотреть вниз на людей…



Дети начали смеяться. Ала, услышав это, тоже набрался смелости и сказал:



- А я мечтаю скатиться вниз по радуге. Она такая красивая!



Ахмед следил за всеми взглядом, улыбался, реагировал мимикой и жестами, но не говорил ни слова.



- Ахмед, ну давай, скажи нам, о чем мечтаешь ты?



- Я мечтаю только об одном, фрау Петросян, хотя бы один последний раз увидеть маму и папу.



Его отец нездоров. В Сирии они жили в деревне и, собирая урожай, отец мальчика упал с дерева, и теперь не может ходить. Родители остались в Сирии, а Ахмед с братом – в Германии.



Я замерла со слезами на глазах. А Ахмед неожиданно встал и со своей привычной улыбкой сказал:



- Фрау Петросян, когда будете наверху, на облаке, не забудьте сделать селфи, я тоже хочу посмотреть…



Раздался смех, а потом прозвучал звонок. Только вот реальность течет без звонков и перерывов…



Ануш Петросян – бывшая сотрудница Медиамакс. В настоящее время преподает немецкий беженцам в Германии.



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