Диаспора и выборы в Армении: без эмоций

Накануне парламентских выборов в Армении и диаспоре развернулась серьезная дискуссия о роли и форме участия последней в этом процессе. Должна ли армянская диаспора участвовать в процессе выборов в Армении? Если да, то в какой форме, каковы дивиденды и потенциальные проблемы для всех нас? Что из себя представляет инициатива #CitizenObserver?



Актуальность нахождения ответов на эти вопросы резко возросла в последнее время. Этому в значительной мере способствовали драматическте вызовы, произошедшие в Армении и Арцахе в апреле и июле 2016 года. Очевидное стало явным - сохранение мира и развитие Армении возможно только в случае реальных качественных изменений во внешней и внутренней политике страны, что, в свою очередь, подразумевает кардинальный пересмотр содержания и формата диалога Армения-Диаспора.



Речь идет о «перезагрузке» отношений с более чем 2/3 нашей нации, проживающей за пределами Армении, в более чем в 100 странах мира - новой армянской диаспорой, образовавшейся после распада СССР вследствие миграционных процессов из Армении, и традиционной армянской диаспорой, сформировавшейся, в основном, после геноцида армян в начале 20 века.



Одной из актуальных и новых тем в этом контексте является вовлечение армянской диаспоры в процесс построения правового национального государства с развитой политической системой, а выработанные механизмы могут разниться: от организации регулярного участия армян диаспоры в качестве независимых наблюдателей на выборах в Армении и до институционального присутствия диаспоры в законодательных и исполнительных органах власти Армении. Многие государства, имеющие диаспоры, пытаются найти наиболее эффективные модели взаимодействия. Уверен, что настало время, чтобы власти Армении выступили инициатором этих непростых, но важных обсуждений.



Возникает резонный вопрос, почему именно власти должны выступить с данной инициативой? На первый взгляд, для них, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, усиление роли диаспоры в политической жизни Армении крайне невыгодно. Давайте представим, что десятки тысяч граждан Армении, постоянно и давно проживающих за рубежом, снова получат право голосовать в посольствах и консульствах Армении, может даже электронным способом. Естественно, что многие из уехавших из Армении вследствие неблагоприятных экономических и прочих условий, скорее всего, являются носителями оппозиционных настроений, и это может оказать влияние на результаты выборов.



Однако, посмотрим на обратную сторону медали. Власть впервые может взять на себя ответственность за самую серьезную проблему, перед которой мы все стоим - процесса депопуляции Армении, и перестать видеть его как возможность кратковременного решения экономических проблем, смягчения социального напряжения и политического воспроизводства. Поймет и признает следующий основной принцип, что правильность вектора развития Армении, эффективность деятельности правительства, программ любых политических партий и сил отныне будет измеряться двумя ключевыми показателями – темпами миграции и процессом репатриации.



Данное проявление политической воли и смелости может помочь значительно восстановить утраченное доверие диаспоры к Армении и к ее государственным институтам. Это отразится на серьезном увеличении степени вовлеченности диаспоры в процесс социально-экономического развития Армении, повышении эффективности и конкурентоспособности политической модели развития Армении, оптимизации структур, повестки и методов работы в самой диаспоре, усилении позиций страны на международной арене. Решиться на это может помочь понимание того, что в мире более 90 стран занимают проактивную политику по отношению к вовлечению своих проживающих за рубежом граждан в процесс выборов.



Время настало еще и потому, что в последние несколько лет мы являемся свидетелями бурного развития гражданского общества в стране. В 2016 году мы стали очевидцами того, как многочисленные организации и неформальные сообщества в Армении и Диаспоре мобилизовали свои ресурсы и стали активными участниками процесса помощи семьям раненых и погибших солдат в ходе апрельских боевых действий в Арцахе, оказали серьезное содействие армии в медицинских, гуманитарных и прочих вопросах. Эта активность привела к ряду серьезных изменений в работе правительства, начиная с кадровых вопросов, заканчивая новыми программами и подходами.



В 2017 году состоялась мобилизация ряда организаций и неформальных сообществ вокруг инициативы #CitizenObserver, основной целью которой является развитие института независимых наблюдателей на выборах. Наличие общественного контроля на выборах позволит максимально ограничить возможности фальсификации результатов выборов, неправомерного воздействия на волеизъявление избирателей со стороны различных партий и сил, увеличить доверие граждан страны и представителей армянской диаспоры к происходящим переменам в Армении.



Хорошая новость заключается в том, что для Армении необходимо всего 4.000 наблюдателей, чтобы полностью покрыть все избирательные участки (по два наблюдателя на участке). Отрадно, что за 1,5 месяца до выборов уже зарегистрировалось для участия в качестве наблюдателей более 2.800 человек, что в два с лишним раза больше, чем когда-либо ранее. Большинство из зарегистрировавшихся – граждане Армении, проживающие в Армении, в том числе репатрианты.



Кто может стать независимым наблюдателем и что для этого необходимо? Любой желающий, вне зависимости от гражданства и уровня знания армянского языка. Необходимо своевременно зарегистрироваться на сайте инициативы и пройти двухдневный тренинг. Для тех, кто проживает за рубежом, тренинг может быть организован онлайн.



Не стоит недооценивать и другую возможность для граждан, проживающих за границей: приехать в Армению и проголосовать в день выборов по адресу регистрации.



Нам всем необходимо любой ценой впервые за многие годы после восстановления независимости Армении провести по-настоящему свободные и честные выборы, зафиксировать победу в этом вопросе. Каждый из нас, проживающих за рубежом или в Армении, может внести свою лепту в ее достижение уже сегодня. Это однозначно поможет сформировать долгожданные позитивные ожидания в обществе в Армении и Диаспоре, положительный импульс во всех ключевых направлениях развития Армении.



Вартан Марашлян - соучредитель и директор фонда «РепатАрмения».



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