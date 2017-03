Как выйти из внешнеполитической турбулентности?

Начало парламентских выборов в Армении ознаменовалось рядом примечательных визитов, совершенных представителями российской научно-аналитической и журналистской сфер. Так, для участия на очередном заседании «Клуба Грибоедов» в Ереван прибыли известные журналисты Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев. Во время пресс-конференции, на которой присутствовали представители различных аналитических центров, газет и телевидения, российские журналисты затронули многие экономические и военно-политические аспекты российско-армянских отношений. В целом, дискуссия получилась достаточно интересной. Однако самым запоминающимся эпизодом стал монолог Владимира Соловьева о внешнеполитической пассивности официального Еревана и провалах армянской дипломатической миссии в Москве. Вторым по значимости стал тезис Киселева о том, что Россия, продавая оружие Азербайджану, получает инструменты для контроля над ним. Эта мысль, как и предполагалось, вызвала очередной резонанс в армянской общественности.



Однако тот факт, что представители армянской стороны системно поднимают одни и те же вопросы (часто даже не меняя формулировки), говорит о глубоком кризисе. Традиционно, на подобных пресс-конференциях именно принимающая сторона должна задавать вектор дискуссии. Во-первых, необходимо, чтобы армянский фактор был вынесен на первое место. Как правило, представители политической, аналитической и журналистской сфер из России, США, Франции и других стран используют формулировку российско-армянские, американо-армянские, французско-армянские отношения, психологически подчеркивая первоочередность сторон. Исходя из этого, в Армении представители политических и экономических элит, академики, аналитики и журналисты, давая характеристику тому или иному элементу государственных взаимоотношений, должны выносить армянский фактор на первый план (хотя бы в примитивных формулировках).



Во-вторых, крайне важно сосредоточиться на фундаментальных вопросах: выяснение места и роли Армении в евразийских интеграционных проектах, выявление основных проблем межгосударственных взаимоотношений, понимание стратегического видения дальнейшего развития политического диалога.



Темы, которые мы чаще всего поднимаем перед российскими коллегами – продажа оружия Азербайджану, антиармянские заявления высокопоставленных чиновников, перенос саммита из Еревана в Москву, выдача Минском российско-израильского блогера по запросу Баку, отсутствие реакции ОДКБ на обстрелы армянской границы – всего лишь симптомы, говорящие о наличии серьезных, фундаментальных проблем. Главная ошибка заключается в том, что мы упорно требуем убрать запущенные симптомы, ставшие проявлением серьезной политической болезни, возникшей из-за отсутствия государственного видения и абсолютного непонимания того, как нужно выстраивать работу с Россией и другими членами вышеупомянутых интеграционных проектов. До сих пор ни один высокопоставленный политик не дал внятных ответов на принципиально важные вопросы стратегического характера: как конкретно членство в Евразийском союзе или ОДКБ должно помочь Армении решить политические, военные, экономические и иные задачи? Как правило, государства, добровольно отдавая часть своего суверенитета на наднациональный уровень, должны приобретать двойную и даже тройную выгоду. К примеру, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь последовательно и активно используют фактор своего членства для решения собственных проблем различного характера. На каждом из заседаний лидеры этих стран поднимают важные вопросы, требуя найти решения существующих проблем.



В свою очередь, армянская сторона во время заседаний ведет себя крайне пассивно, создавая искусственную видимость отсутствия каких-либо претензий. Скорее всего, подобное поведение связано с нежеланием выказывать претензии своим партнерам. Более того, официальный Ереван стремится продемонстрировать России свою способность самостоятельно решать свои проблемы, в отличие от других стран (которые жалуются). По мнению армянских политиков, Москва должна по достоинству оценить такую поведенческую линию с вытекающими политическими и экономическими дивидендами. Однако история с ереванским саммитом (и многие другие примеры) показала, что этот подход вреден и даже опасен. Фактически сложилась ситуация, когда Азербайджан, не находясь в Евразийском союзе и ОДКБ, оказывает на Армению мощнейшее давление через Казахстан и Беларусь и стремительными темпами развивает военно-технические отношения с Россией.



Отсюда возникает вопрос: «Понимают ли в Ереване долгосрочные последствия сохранения подобной конфигурации?» Есть достаточно простой рецепт, который, в какой-то степени, поможет исправить ситуацию: Армения должна выжать максимум из своего членства в этих структурах, предъявляя открытые претензии и требуя считаться со своими интересами. Россия, как и другие члены Евразийского союза, с большим уважением относится к тем странам и лидерам, которые способны отстаивать свои национальные интересы. В нашем случае, Россия с трудом понимает долгосрочные политические устремления Армении. Почему? Ответ очень прост – армянские политики решают исключительно вопросы краткосрочного характера. К примеру, официальный Ереван может попросить Москву оказать давление на Баку после очередной диверсии. Однако у армянской стороны нет понимания того, как использовать свои преимущества для включения внешнеполитических инструментов России, Евразийского союза и ОДКБ против Азербайджана.



Многие эксперты и политики предлагают другое решение проблемы – выход из евразийских структур. Однако сторонники этого сценария должны понимать, что Армения, не имеющая собственной стратегии и другой внешней альтернативы, объективно не может позволить себе резкие маневры. Конечно, идеальным решением была бы нейтральная и безблоковая Армения. Однако для возвращения этого статуса необходимы кардинальные перемены, которые позволят стране завладеть серьезными инструментами влияния. Продвижение национальных интересов тесно связано с ресурсобеспеченостью страны: финансовой, политической, экономической, человеческой и т.д. Имеются ли у сегодняшней Армении эти возможности? Сухая и упрямая статистика говорит, что нет. В связи с этим необходимо: а) укрепить свои позиции в Евразийском союзе и ОДКБ, б) выйти из внешнеполитической турбулентности и найти свое место в современной кризисной и хаотичной мирополитической системе. Как это сделать?



Первое, Армения должна выработать четкую и последовательную позицию по вопросам общенационального характера. В первую очередь, речь идет о политическом будущем Республики Арцах. Необходимо занять принципиальную позицию о невозможности дальнейшего ведения переговоров без участия официального Степанакерта, что позволит изменить дискурс переговорного процесса (сегодня арцахская сторона является не субъектом, а объектом переговорного процесса). Ереван и Степанакерт, будучи победителями, должны задавать тон в этих переговорах и не вести дискуссии о каких-либо территориальных уступках. По сути, согласие вести переговоры со стороной-агрессором, потерпевшей поражение в войне, уже является фундаментальной уступкой с армянской стороны (более никакие жесты доброй воли не нужны).



Второе, официальный Ереван должен сыграть ключевую роль в объединении армяноцентричных диаспоральных сил по всему миру. Большинство нынешних организаций в Диаспоре объективно устарели и не способны на должном уровне лоббировать интересы Армении. Кроме того, многие диаспоральные организации продвигают политические повестки страны-проживания. Использование ресурсов подобных организаций возможно в тех случаях, когда цели и задачи Армении совпадают с интересами этих стран по тем или иным вопросам. В целом, необходимо формировать преимущественно государственно-ориентированные группы влияния для лоббирования своих интересов на самом высоком уровне. Для достижения этой цели армянские власти должны: а) понять и проанализировать политическую природу современной Диаспоры; б) отказаться от стратегии ориентированности на узкие финансовые элиты в Диаспоре; в) выработать механизмы долгосрочной работы с широкими массами в Диаспоре, взращивая и воспитывая армяноцентричные элиты.



Третье, системная работа со странами Евразийского союза. Необходимо понять и принять тот факт, что политическое поведение России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси будет оказывать прямое воздействие на Армению. Для нейтрализации угроз нужно перейти от реакционной политики к превентивной. Инструменты по эффективному решению этой задачи также давно придуманы и многократно апробированы: а) усиленная и высококачественная работа дипломатических представительств; б) формирование рабочих лобби-групп в политическом, экономическом, культурном, академическом, аналитическом, информационно-пропагандистском сферах. Налаживание системной работы позволит защитить свои интересы и девальвировать наиболее опасные и серьезные инициативы со стороны Турции и Азербайджана.



От того, как руководство Армении сумеет решить эти задачи зависит выживание страны и всей нации. Конечно, при формировании долгосрочных стратегических целей нельзя забывать о важности решения краткосрочных и среднесрочных задач. Однако крайне важно помнить, что краткосрочная зацикленность всегда приводит к политическому застою со всеми вытекающими последствиями.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.



