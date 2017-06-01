«Аврора» подстегивает будущее (5 тезисов мечтателя)
Тигран Акопян
Член Национальной комиссии по ТВ и радио Армении
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«Аврора» подстегивает будущее (5 тезисов мечтателя)


Неустроенность нашего общества, никчемность большей части элит, олигополии, наши комплексы, слабости, страхи  -  следствие не отсутствия качества «человеческого материала», а результат неимения масштабных проектов будущего. «Аврора» – нацеленная на будущее глобальная гуманитарная инициатива. Инициатива, способная стать большой  идеей единосущностного объединения людей. Способная вывести Армению и «армянский мир» на взрывной уровень развития, обеспечить безопасность нашей страны.

Нижеперечисленные тезисы прошу не рассматривать  как просто красивую риторику. Если вникнуть в сущность «Авроры», поверить в нее, если начать думать, действовать, создавать властные и общественные институции по образу и подобию этой инициативы и
ее инициаторов, возможно что-то и получится…

1. «Аврора» меняет нас

Никогда  мы не чествовали иноплеменников, которые не спасали армян в страшные годы Большой резни, не обустраивали приюты для сотен тысяч беженцев, не писали восторженных книг о «стране камней», не инвестировали в экономику Армении, не лоббировали принятие резолюции по осуждению Геноцида в парламенте какой-либо страны. В общем, нас мало интересовали люди (пусть даже потрясающие герои), не связанные с нашей историей, судьбой и народом. Благодаря «Авроре» мы перешагиваем через «меловой круг» «армянского мира», через границы, расы, цвет кожи, разрезы глаз, вероисповедование. Мы благодарим, восхищаемся Личностью не за  благотворительный проект в Гюмри, а за то, что Он спасает от смерти  чужих детей в чужих странах. Мы преодолеваем наши комплексы, мы меняем нас.

Наша современная история сопряжена со сложнейшими коллизиями по поводу изменения границ между своими и чужими. Вчера чужой и опасной была женшина в хиджабе, сегодня она под бурные аплодисменты поднимается  на сцену ереванского концертного зала. И аплодирующим совсем неважно,  слышала ли эта женщина что-либо про Армению еще пару лет назад.

«Аврора» постепенно расширяет круг  «своих», что очень важно для развития и безопасности нашей страны.  Как говорил профессор А. Назаретян,  происходит увеличение «объема альтруистической идентификации». Благодаря «Авроре»  в каком-то смысле кругом «своих» для нас становится  все человечество (конечно, с  большим  числом оговорок). Наша мораль касалась отношений  с людьми, группами, организациями, странами, вовлеченными в  «армянский мир»  (назову ее микроморалью). Мораль, которую внедряет «Аврора», поднимает вопросы ответственности перед человечеством в целом, включая прошлые и будущие поколения (назову ее макроморалью). Когда мы выделяем миллион долларов герою «Авроры» на благотворительные программы где-то в Африке или Пакистане – это есть подчеркнуто одностороннее благодеяние, никак не предполагающее ответное обязательство. И это есть один из критериев «мягкой силы»:  как говорит армянская поговорка «сделай добро и выбрось в воду». Воздастся потом – народу и стране.

2. «Аврора» как отрицание грядущей катастрофы

Сегодня не говорить, писать, спорить о грядущей катастрофе страны – признак дурного тона. «Армения заканчивается», «людей не осталось», «здесь нет будущего» - рефрены  многих разговоров в кафе, такси, даже в чиновничьих кабинетах. Разрушительные для нашего сознания мемы «отсутствия будущего» кочуют из статуса в статус в социальных сетях, стали знаковыми на многих медиа-площадках. Все ищут виновных и уповают на спасителей.  В результате этих бесплодные поисков спасители в одночасье становятся виновными, а виновные – спасителями. Максимум на предвыборный период.

Так вот, не будет здесь катастрофы. Потому что замысел, действо, подобные «Авроре»,  не могут рождаться, претворяться и  развиваться на территориях, полностью зависимых  от внешнего мира и глобальных акторов. Подобным видением мира и будущего, подобным человеческими и  креативными ресурсами может обладать лишь самодостаточная страна, готовая уже не только брать и благодарить за взятое, но и отдавать и благодарить за сделанное.  «Банановые республики», готовые исчезать  и возрождаться по мановению палочки внешних спонсоров, своих родных правителей и «благотворителей», кровожадного соседа  - по определению не могут осуществлять подобные гуманитарные инициативы.

Лирическое отступление. Есть и определенная эстетика в названии Инициативы, которая возвращает нас к изначальному смыслу: Аврора для нас уже  не ощерившаяся стволами орудий морская посудина, холостой выстрел которой поднял на ноги пьяную матросню в Питере. Аврора - есть богиня утренней зари и просто заря, которая стучит к нам в окошко и возвещает начало очередного Будущего. А также Аврора Мардиганян, ставшая свидетельницей чудовищных злодеяний. И благодаря и ей  мир узнал о зверствах 1915 года.

Так мы прощаемся с извратившими первоначальный смысл слов  тоталитарными символами…

3. «Аврора» подстегивает будущее

Можно согласиться с утверждениями,  что «Аврора», ее основатели и герои еще не поняты общественностью,  они на периферии общественного интереса. Более того, многих  раздражают уличные постеры с  фотографиями «непонятных героев»:  черного мальчугана, женщины в хиджабе...  Некоторые подсчитывают количество сельских школ, которые можно было бы отремонтировать на «вбуханные» в Инициативу  миллионы долларов. Это понятно:  «Аврора нарушает привычные правила восприятия объектов и ценностей. Но это должно быть именно так, потому что меняющие мир и людей идеи поначалу всегда были собственностью горстки одержимых видением будущего личностей. Потом эти идеи,  надо надеяться, будут подпитывать все армянское сообщество…

Ведь «армянский мир» пока живет в нашем узком «местечковом» пространстве-времени. Которое называется историей и которое диктовало и пока диктует правила и алгоритмы  поведения всего народа и отдельных граждан и наше отношение к миру. И это наше особое пространство-время простиралось только назад и тянулось только на себя. «Аврора» простирает время-пространство вперед и на все человечество. И это дано не каждой нации и государству. Даже Израиль в лице Института Катастрофы и героизма присваивает почетное звание праведников мира людям всех национальностей, спасавших именно евреев в году Холокоста. Героями Армении и «Авроры» становятся и будут становиться люди, спасающие Человека и, вполне возможно, до недавнего времени лишь понаслышке знающие про Геноцид армян. Почувствуйте разницу.

Я полагаю, что в будущем  премия «Авроры» перерастет Нобелевскую премию мира. Должна перерасти. Потому что  критерии присуждения «Нобелевки» – размыты. Наряду с достойнейшими лицами ее вручали, к примеру, организациям чиновников-бюрократов, бывшим террористам, главам государств. «Аврора» в этом плане – безупречна, ибо  «ее истоки лежат в опыте Геноцида, но она не призывает нас жить в прошлом, а поощряет мир воспользоваться силой, заложенной в армянской истории, чтобы помочь тем, кто страдает».

4. «Аврора» как ликвидационная комиссия

Невозможно продолжительное время иметь  одновременно «Аврору» и коррупцию, кумовство во власти, неправедный суд, продажных избирателей и депутатов, заваленные мусором дороги, ведущие к древним армянским монастырям.  «Аврора» может и должна  ликвидироватьэто потрясающее несоответствие. Эта гуманитарная инициатива  –  иная  культура (политическая, социальная, нравственная),  иное мировоззрение, даже иная система управления.  И она определенное время будет сосуществовать и уживаться с нынешней, но сосуществование не может продолжаться долго. «Аврора» и связанная с ней «архитектура» мышления сделает нынешние  отжившие свое институты нежизнеспособными.  Ведь эти институты,  как протертое до дыр пальто, которое латается из года в год, но оно уже старое, тесное, стыдное,  и его надо выкидывать на свалку.

5. «Аврора» и синхронность трансформаций

В последнее время  в Армении происходят трансформации. Они не взрывные, незаметные, почти не влияющие  на экономику и качество жизни людей. Но таких еще не  пересекающихся «линий перемен» – много. И они могут поднять нашу общность систем (политической, социально-экономической, оборонной, культурной) на качественно иное состояние.

Перечислю лишь некоторые. Уже живем по новой Конституции, в исполнительную власть пришла команда во главе с новым премьером, из властных структур медленно  выдавливаются деятели с нижайшей  социальной ответственностью, апрельская война консолидировала нашу нацию и явилась детонатором необходимых реформ в сфере обороны, о которых заявил новый министр обороны.

Кажется, впервые глава государства в своем тексте о будущем Армении ограничился не набором благих пожеланий, а выложил конкретные цифры, главная из который, полагаю, видение страны с 4 млн населения (это отдельная тема для обсуждения). Важная составлящая трансформаций - натурализация тысяч сирийских армян. Добавлю запуск фонда FAST, нацеленнный на развитие среды для технологических инноваций,  инициинированный премьер-министром старт деятельности инвестиционного фонда «Клуб инвесторов Армении», основание ряда венчурных фондов. Приплюсую   Международную дилижанскую школу, решимость властей развивать альтернативную энергетику…  Даже данный буквально на днях старт мероприятий по борьбе с курением – важен в данном контексте (нация Будущего обязана быть здоровой).

Во всех этих трансформациях вижу надежду: на преобразование форм и содержаний нашей жизни, ее институциональной сферы, ценностей, норм, моделей развития и нашего поведения.

Эти трансформации накапливают потенциал «мягкой силы» Армении.

Тигран Акопян - член Национальной комиссии по ТВ и радио Армении.

Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.

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«Аврора» подстегивает будущее (5 тезисов мечтателя)

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