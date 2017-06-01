«Аврора» подстегивает будущее (5 тезисов мечтателя)

Неустроенность нашего общества, никчемность большей части элит, олигополии, наши комплексы, слабости, страхи - следствие не отсутствия качества «человеческого материала», а результат неимения масштабных проектов будущего. «Аврора» – нацеленная на будущее глобальная гуманитарная инициатива. Инициатива, способная стать большой идеей единосущностного объединения людей. Способная вывести Армению и «армянский мир» на взрывной уровень развития, обеспечить безопасность нашей страны.



Нижеперечисленные тезисы прошу не рассматривать как просто красивую риторику. Если вникнуть в сущность «Авроры», поверить в нее, если начать думать, действовать, создавать властные и общественные институции по образу и подобию этой инициативы и

ее инициаторов, возможно что-то и получится…



1. «Аврора» меняет нас



Никогда мы не чествовали иноплеменников, которые не спасали армян в страшные годы Большой резни, не обустраивали приюты для сотен тысяч беженцев, не писали восторженных книг о «стране камней», не инвестировали в экономику Армении, не лоббировали принятие резолюции по осуждению Геноцида в парламенте какой-либо страны. В общем, нас мало интересовали люди (пусть даже потрясающие герои), не связанные с нашей историей, судьбой и народом. Благодаря «Авроре» мы перешагиваем через «меловой круг» «армянского мира», через границы, расы, цвет кожи, разрезы глаз, вероисповедование. Мы благодарим, восхищаемся Личностью не за благотворительный проект в Гюмри, а за то, что Он спасает от смерти чужих детей в чужих странах. Мы преодолеваем наши комплексы, мы меняем нас.



Наша современная история сопряжена со сложнейшими коллизиями по поводу изменения границ между своими и чужими. Вчера чужой и опасной была женшина в хиджабе, сегодня она под бурные аплодисменты поднимается на сцену ереванского концертного зала. И аплодирующим совсем неважно, слышала ли эта женщина что-либо про Армению еще пару лет назад.



«Аврора» постепенно расширяет круг «своих», что очень важно для развития и безопасности нашей страны. Как говорил профессор А. Назаретян, происходит увеличение «объема альтруистической идентификации». Благодаря «Авроре» в каком-то смысле кругом «своих» для нас становится все человечество (конечно, с большим числом оговорок). Наша мораль касалась отношений с людьми, группами, организациями, странами, вовлеченными в «армянский мир» (назову ее микроморалью). Мораль, которую внедряет «Аврора», поднимает вопросы ответственности перед человечеством в целом, включая прошлые и будущие поколения (назову ее макроморалью). Когда мы выделяем миллион долларов герою «Авроры» на благотворительные программы где-то в Африке или Пакистане – это есть подчеркнуто одностороннее благодеяние, никак не предполагающее ответное обязательство. И это есть один из критериев «мягкой силы»: как говорит армянская поговорка «сделай добро и выбрось в воду». Воздастся потом – народу и стране.



2. «Аврора» как отрицание грядущей катастрофы



Сегодня не говорить, писать, спорить о грядущей катастрофе страны – признак дурного тона. «Армения заканчивается», «людей не осталось», «здесь нет будущего» - рефрены многих разговоров в кафе, такси, даже в чиновничьих кабинетах. Разрушительные для нашего сознания мемы «отсутствия будущего» кочуют из статуса в статус в социальных сетях, стали знаковыми на многих медиа-площадках. Все ищут виновных и уповают на спасителей. В результате этих бесплодные поисков спасители в одночасье становятся виновными, а виновные – спасителями. Максимум на предвыборный период.



Так вот, не будет здесь катастрофы. Потому что замысел, действо, подобные «Авроре», не могут рождаться, претворяться и развиваться на территориях, полностью зависимых от внешнего мира и глобальных акторов. Подобным видением мира и будущего, подобным человеческими и креативными ресурсами может обладать лишь самодостаточная страна, готовая уже не только брать и благодарить за взятое, но и отдавать и благодарить за сделанное. «Банановые республики», готовые исчезать и возрождаться по мановению палочки внешних спонсоров, своих родных правителей и «благотворителей», кровожадного соседа - по определению не могут осуществлять подобные гуманитарные инициативы.



Лирическое отступление. Есть и определенная эстетика в названии Инициативы, которая возвращает нас к изначальному смыслу: Аврора для нас уже не ощерившаяся стволами орудий морская посудина, холостой выстрел которой поднял на ноги пьяную матросню в Питере. Аврора - есть богиня утренней зари и просто заря, которая стучит к нам в окошко и возвещает начало очередного Будущего. А также Аврора Мардиганян, ставшая свидетельницей чудовищных злодеяний. И благодаря и ей мир узнал о зверствах 1915 года.



Так мы прощаемся с извратившими первоначальный смысл слов тоталитарными символами…



3. «Аврора» подстегивает будущее



Можно согласиться с утверждениями, что «Аврора», ее основатели и герои еще не поняты общественностью, они на периферии общественного интереса. Более того, многих раздражают уличные постеры с фотографиями «непонятных героев»: черного мальчугана, женщины в хиджабе... Некоторые подсчитывают количество сельских школ, которые можно было бы отремонтировать на «вбуханные» в Инициативу миллионы долларов. Это понятно: «Аврора нарушает привычные правила восприятия объектов и ценностей. Но это должно быть именно так, потому что меняющие мир и людей идеи поначалу всегда были собственностью горстки одержимых видением будущего личностей. Потом эти идеи, надо надеяться, будут подпитывать все армянское сообщество…



Ведь «армянский мир» пока живет в нашем узком «местечковом» пространстве-времени. Которое называется историей и которое диктовало и пока диктует правила и алгоритмы поведения всего народа и отдельных граждан и наше отношение к миру. И это наше особое пространство-время простиралось только назад и тянулось только на себя. «Аврора» простирает время-пространство вперед и на все человечество. И это дано не каждой нации и государству. Даже Израиль в лице Института Катастрофы и героизма присваивает почетное звание праведников мира людям всех национальностей, спасавших именно евреев в году Холокоста. Героями Армении и «Авроры» становятся и будут становиться люди, спасающие Человека и, вполне возможно, до недавнего времени лишь понаслышке знающие про Геноцид армян. Почувствуйте разницу.



Я полагаю, что в будущем премия «Авроры» перерастет Нобелевскую премию мира. Должна перерасти. Потому что критерии присуждения «Нобелевки» – размыты. Наряду с достойнейшими лицами ее вручали, к примеру, организациям чиновников-бюрократов, бывшим террористам, главам государств. «Аврора» в этом плане – безупречна, ибо «ее истоки лежат в опыте Геноцида, но она не призывает нас жить в прошлом, а поощряет мир воспользоваться силой, заложенной в армянской истории, чтобы помочь тем, кто страдает».



4. «Аврора» как ликвидационная комиссия



Невозможно продолжительное время иметь одновременно «Аврору» и коррупцию, кумовство во власти, неправедный суд, продажных избирателей и депутатов, заваленные мусором дороги, ведущие к древним армянским монастырям. «Аврора» может и должна ликвидироватьэто потрясающее несоответствие. Эта гуманитарная инициатива – иная культура (политическая, социальная, нравственная), иное мировоззрение, даже иная система управления. И она определенное время будет сосуществовать и уживаться с нынешней, но сосуществование не может продолжаться долго. «Аврора» и связанная с ней «архитектура» мышления сделает нынешние отжившие свое институты нежизнеспособными. Ведь эти институты, как протертое до дыр пальто, которое латается из года в год, но оно уже старое, тесное, стыдное, и его надо выкидывать на свалку.



5. «Аврора» и синхронность трансформаций



В последнее время в Армении происходят трансформации. Они не взрывные, незаметные, почти не влияющие на экономику и качество жизни людей. Но таких еще не пересекающихся «линий перемен» – много. И они могут поднять нашу общность систем (политической, социально-экономической, оборонной, культурной) на качественно иное состояние.



Перечислю лишь некоторые. Уже живем по новой Конституции, в исполнительную власть пришла команда во главе с новым премьером, из властных структур медленно выдавливаются деятели с нижайшей социальной ответственностью, апрельская война консолидировала нашу нацию и явилась детонатором необходимых реформ в сфере обороны, о которых заявил новый министр обороны.



Кажется, впервые глава государства в своем тексте о будущем Армении ограничился не набором благих пожеланий, а выложил конкретные цифры, главная из который, полагаю, видение страны с 4 млн населения (это отдельная тема для обсуждения). Важная составлящая трансформаций - натурализация тысяч сирийских армян. Добавлю запуск фонда FAST, нацеленнный на развитие среды для технологических инноваций, инициинированный премьер-министром старт деятельности инвестиционного фонда «Клуб инвесторов Армении», основание ряда венчурных фондов. Приплюсую Международную дилижанскую школу, решимость властей развивать альтернативную энергетику… Даже данный буквально на днях старт мероприятий по борьбе с курением – важен в данном контексте (нация Будущего обязана быть здоровой).



Во всех этих трансформациях вижу надежду: на преобразование форм и содержаний нашей жизни, ее институциональной сферы, ценностей, норм, моделей развития и нашего поведения.



Эти трансформации накапливают потенциал «мягкой силы» Армении.



Тигран Акопян - член Национальной комиссии по ТВ и радио Армении.



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