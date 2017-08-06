Этот салон красоты находится в самом центре города. Он считается достаточно дорогим и престижным, хотя есть и покруче. В салоне работают жрицы красоты: администраторы, парикмахеры, косметологи, маникюрщицы. Средний возраст – за тридцать. Среднее семейное положение – незамужем. У каждой из них своя «история восхождения».



Восхождение в этой профессии – это переход из дешевых салонов на окраинах в более дорогие салоны на Комитаса, а затем – в вожделенный центр города. Этот переход имеет не только материальную сторону. Это переход от пролетарской клиентуры на третьем участке к добропорядочным домохозяйкам с высшим образованием на Комитаса и – наконец-то! – к «лицам из телевизора» в центре. Да, это статус. М. легко говорит о Карише, которая придет к ней на укладку в два. Кариша оказывается популярной армянской певицей. У Р. проходит сеансы массажа и терапии А.А., довольно молодой и высокопоставленный армянский чиновник, который борется с облысением.



«Жрицы» работают в день по 10-12 часов. У них лишь один выходной в неделю. Они очень неплохо зарабатывают, одеваются в дорогих магазинах и пользуются дорогой косметикой. Работая в салоне, причем в «приличном салоне», они всегда ухожены - стрижка, макияж, свежеокрашенные волосы. Многие из них действительно выглядят хорошо и стильно, зачастую даже лучше своих клиентов «из телевизора». И только с каждым годом все больше опускающиеся уголки губ выдают их безмерную усталость и неустроенность личной жизни. Потому что они работают как проклятые, и их дорогая одежда и косметика остается никем не востребованной. Им не до выходов в свет. Семей как не было, так и нет, а в карьере они достигли своего предела: они уже работают в «приличном салоне в центре города».



А еще у «жриц» бывают ученицы. Юные, неопытные, часто сельские, с характерным румянцем. Ученицы проводят в салоне несколько месяцев. Они смотрят на своих наставниц со страхом и обожанием, а количество «лиц из телевизора» заставляет их то и дело что-нибудь ронять и отвлекаться от того, что делает Жрица-мастер. Жрица-мастер раздраженно делает замечания и жалуется клиенту: «как мне заставить ее нормально одеваться, ты только посмотри на эту безвкусицу». К концу ученического срока у сельской девчонки неузнаваемо меняется форма бровей, цвет волос и прическа. Она успевает подсмотреть жесты и манеру одеваться своей Верховной жрицы и ее клиенток из телевизора. И уходит из салона с мечтой. С мечтой вернуться на постоянную работу. В салон в центре Еревана стричь волосы самой Наре, которая ведет какую-то невнятную передачу на каком-то из телеканалов.



Анна Симонян родилась и выросла в Ереване, долгие годы работала в сфере медиа.

Живет и работает в Канаде.



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