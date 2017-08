Америка и Армения: 25 лет спустя

В этом году исполнилось ровно 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Арменией. За столь короткий по историческим масштабам срок произошло множество важнейших политических событий, изменивших облик американо-армянских отношений. Говоря о коротком периоде межгосударственных отношений, нельзя забывать о более длительных и глубоких связях между американским и армянским народами. Анализируя процесс становления и развития американского государства, многие известные историки изучали и роль армянского фактора. Профессор Самюэль Морисон в работе «Строители колонии Залива» упоминает ряд армянских семей из Франции и Британии среди первых переселенцев. Тщательное изучение американской истории показывает, что армянское наследие формировалось в Америке отнюдь не с 1915 года, а с 1630.



Раннее наследие



Первые поселенцы армянского происхождения помогали развивать торговлю и активно занимались земледелием. Джек Садурян и Стефан Таррьен, приехавшие в Америку из Лондона, заложили основы фермерского предпринимательства в Южной Каролине. Анализ ограниченных источников показывает, что представители семей Садурян (в меньшей степени) и Таррьен (в большей степени) сыграли немаловажную роль в процессе становления банковской системы в первых тринадцати штатах, объявивших о своей независимости. К сожалению, многие документы о деятельности армян колониального и раннего постколониального периода находятся в архивах различных университетов и остаются неизученными. Очень мало известно о влиятельном константинопольском клане Гарабедянов, представители которого имели тесные связи с президентами Авраамом Линкольном и Улиссом Грантом.



Чуть лучше исследованы процессы, происходившие в период с 1915 по 1923 гг. Однако важно понимать, что формирование армянской повестки в Америке происходило при непосредственном участии «старой» армяно-протестантской элиты, представленной потомками первых поселенцев. Без финансовой и политической поддержки этой элиты, которая уже давно ассимилировалась, Ваану Кардашяну – первому лоббисту государственных и национальных интересов Армении – вряд ли бы удалось создать Американский комитет в поддержку независимости. В рядах этого комитета числились вице-президент США, губернаторы, сенаторы и представители аристократических кругов. Сегодня не изучены и не проанализированы многие важнейшие события раннего периода становления американо-армянских отношений.



Например, без ответа остается вопрос о том, какое влияние на процесс принятия решений по армянскому вопросу оказали взаимоотношения армянских капиталистов Гюльбенкяна и Манташева с Рокфеллерами, Вандербильтами и Морганами - ведущими американскими финансово-промышленными элитами того времени.



После распада Османской Империи официальный Вашингтон рассматривал Армению в качестве главного стратегического партнера в регионе. Ставка на армян делалась по ряду политических, экономических и культурно-цивилизационных причин. Америка, проходящая через эпоху нефтяного бума, стремилась выйти на новые сырьевые рынки. Для американских монополистов было крайне важно получить доступ к мосульским источникам. Однако для выхода на ближневосточную нефть было важно преодолеть политическую монополию британцев и французов в регионе. В сложной геополитической конфигурации, где тон задавала Британия, Вашингтон видел христианскую Армению потенциальным союзником и проводником своих интересов. Неудивительно, что именно США первыми признали независимость Первой Армянской Республики, приняли на себя мандат по определению физических границ страны и последовательно лоббировали ее интересы на разных уровнях.



В период с 1915 по 1930 гг. Конгрессом было учреждено более тридцати крупных программ по оказанию гуманитарной, финансовой и морально-психологической помощи армянскому населению. Примечательно, что значительные средства в эти фонды были направлены со стороны таких влиятельных американских кланов, как Жирары, Ренсселаеры, Рокфеллеры, Стюарты и Карнеги. В отношении армян действовали неформальные миграционные преференции, например, на въезд и получение гражданства. Все эти шаги демонстрировали, в первую очередь, политическую волю американцев к установлению долгосрочных и многосторонних отношений с армянским народом. Конечно, мирополитические процессы вносили свои корректировки в эти расчеты. По ряду объективных и субъективных причин Армения рано потеряла свою независимость и почти целый век провела в составе Советского Союза.



Проигрышный ход



К концу Второй мировой войны на американской земле действовало более сорока различных армянских общественных организаций религиозного и культурно-просветительского толка. По распространенному в широкой общественности мнению, именно потомки армян, выживших во время геноцида, сформировали «классическую диаспору». В Холодной войне - противостоянии капитал-демократической и социал-коммунистической идеологий – Ближний Восток по-прежнему оставался жизненно важным регионом для великих держав. Включив Турцию в военно-политический блок НАТО, США сделали важный политический выбор, который впоследствии стал главным препятствием на пути к углублению диалога с глобальной армянской нацией и армянским государством.



Главным ориентиром для американских армян стала идея о необходимости международного признания геноцида 1915-1923 гг. Однако она уже изначально была обречена на политический провал. Почему? Политизация исторических событий могла стать угрозой в отношениях с Турцией – ближневосточным форпостом против коммунизма. Многие эксперты не соглашаются с этой точкой зрения, приводя в пример еврейский Холокост. Однако эти сравнения, как минимум, некорректны. Не будем забывать о том, что признание факта Холокоста априори не могло угрожать отношениям США и Германии, которая к тому моменту была оккупирована и разделена на зоны влияния. Иными словами, на самой ранней стадии проблема Холокоста приобрела не столько политический, сколько гуманитарный характер. Как и с еврейским вопросом, Вашингтон всегда стремился перевести тему геноцида армян в гуманитарную плоскость.



Уже на тот момент было важно сформировать механизмы, которые бы позволили армянской диаспоре стать важным политическим фактором в процессе выработки американской внешнеполитической стратегии на Ближнем Востоке. В этом контексте вопрос признания геноцида имел обратный эффект, превратив диаспору в инструмент политического реагирования. Если внимательно проанализировать динамику развития армянского вопроса за последние 70 лет, то можно заметить, что успех в лоббировании признания геноцида армян на федеральном уровне имел место лишь в периоды ухудшения межгосударственных отношений между Вашингтоном и Анкарой. Так, первая резолюция о Дне памяти «бесчеловечного отношения человека к человеку» была разработана и принята после того, как Турция оккупировала северную часть Кипра. С тех пор вопрос признания геноцида стал некой «политической дубиной» в руках Вашингтона. Согласно концепции политического реализма, ни одно из государств мира не захочет лишиться инструмента, который можно в любой удобный момент использовать против своих конкурентов или чересчур агрессивных союзников.



Упущенные возможности



Америка начала проявлять повышенный интерес к Армении в 80-х гг. Это было обусловлено рядом причин. Первая заключалась в том, что на этот период приходится пик политического лоббистского влияния американских армян. Начиная с администрации Ричарда Никсона, армяне последовательно укрепляли свои позиции в большой политике. К началу 80-х гг. этнические армяне работали в Белом Доме (Кеннет Хачигян, Арам Бахшян-младший), Госдепартаменте (Эдвард Джереджян) и Конгрессе (Чарльз Пашаян). Однако наиболее влиятельным политиком армянского происхождения был Джордж Дюкмеджян – 35-й губернатор Калифорнии и близкий друг президента Рональда Рейгана. К 1988 году Дюкмеджян был одним из самых популярных политиков в стране. Он сыграл немаловажную роль в прекращении апартеида в ЮАР. Достаточно отметить, что во время своей избирательной кампании Джордж Буш-старший дважды предлагал «Дюку» пойти в Белый Дом в качестве вице-президента. Дюкмеджян отказался, мотивируя это тем, что для победы на президентских выборах необходимо удержать Калифорнию за республиканцами. Этот шаг еще больше укрепил авторитет Дюка, который стал одним из трех самых могущественных «слонов» наряду с Бушем-старшим и сенатором Бобом Доулом.



Вторая причина – это движение карабахских армян за воссоединение с Арменией. Вашингтон был воодушевлен протестным потенциалом в Армении и стремился поддержать политические требования армян к центральной Москве. После событий в Сумгаите и Баку сенатор Клейборн Пэлл – глава комитета по международным делам - направил Горбачеву письмо, в котором более 40 законодателей призывали Москву остановить агрессию Азербайджана против армянского населения. С началом эскалации конфликта сенаторы Роберт Доул, Джон Керри и Пит Уилсон инициировали новое обращение, в котором отмечалось, что Москва больше не должна позволять Азербайджану контролировать армянский Карабах. Более того, сенатор Пэлл повторил эту просьбу во время личной встречи с Эдуардом Шеварднадзе - последним главой МИД СССР. Таким образом, уже тогда американцы на высоком уровне высказывались на темы, связанные с Арменией и Карабахом.



После распада Советов Вашингтон вновь делал ставку на Армению в качестве потенциального союзника в Закавказье. Политическая воля американцев была продемонстрирована в ряде направлений. Первое – Армения и НКР (последняя не была признана США де-юре) были включены в правительственные программы по линии закона «В поддержку свободы», в то время как раздел 907 запрещал оказывать всяческую помощь Азербайджану из-за его агрессивных действий и незаконной блокады наземной границы с Арменией. При этом по пересчету на душу населения объем американской безвозмездной помощи Еревану уступал лишь Израилю. Второе – поддержка развития гуманитарных и инфраструктурных проектов через фонд «Вызовы тысячелетия». Примечательно, что комитет по внешним ассигнованиям выделил на армянское направление сумму, которая в два раза превышала аналогичную помощь Грузии, а Азербайджан и вовсе не был включен в программу.



Третье – это способствование привлечению капитала американских бизнесменов армянского происхождения в Армению. Нельзя забывать о том, что деньги таких известных филантропов, как Кирк Керкорян или братья Овнанян – это, в первую очередь, американский финансовый капитал, конвертируемый в политическое влияние официального Вашингтона.



Четвертое – это способствование развитию отношений Армении и НАТО. Конечно, Армения, в отличие от соседней Грузии, изначально заявила, что не собирается вступать в Североатлантический альянс. Однако Ереван также понимал, что отсутствие развития диалога с НАТО может привести к тому, что Турция и Азербайджан получат возможность использовать инструменты Альянса против Армении. Таким образом, на протяжении длительного времени эти направления были основными точками соприкосновения в американо-армянских связях.



После 2008 года отношения между странами начали терять былые импульсы: закрывается фонд «Вызовы тысячелетия», происходит урезание финансирования Армении и НКР по линии USAID, прекращает свою работу фонд «Линси», а также наблюдается значительное сокращение притока крупного диаспорального капитала из Америки. Эти изменения вызваны объективными и субъективными причинами. После подписания «Контракта века» с Азербайджаном американские нефтяные корпорации получили возможность вести бизнес на Каспии, а Армения последовательно двигалась в сторону евразийских интеграционных структур. Это заставило США по-новому взглянуть на соседнюю Грузию.



Таким образом, сегодня существует острая необходимость в поиске новых ориентиров, которые бы позволили армянской стороне, не пренебрегая другими направлениями, развивать диалог со Штатами. Совершенно очевидно, что без более тесных отношений с США Армении будет сложнее отвечать на новые угрозы, модернизировать свою экономику и развивать демократические институты.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.



