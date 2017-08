Как санкции против России повлияют на Армению?

Конгресс США абсолютным большинством голосов принял новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Изучая новый законопроект для написания статьи на РБК, я задумался о том, к каким последствиям это может привести для Армении.



Многим может показаться, что нынешние политические разборки между Вашингтоном и Кремлем никак не отразятся на региональной конфигурации. Еще два года назад я бы согласился с этим утверждением, но сегодня ситуация меняется не в лучшую сторону. Каждый день мы становимся свидетелями углубления кризиса в американо-российских отношениях, что не может не волновать официальный Ереван. Каждый сожженный мост между двумя сверхдержавами снижает жизненно важные для Армении возможности политического маневрирования.



В американской истории очень редки ситуации, когда 517 законодателей из 530 объединяются вокруг какого-то законопроекта вне зависимости от партийной и фракционной принадлежности. Более того, впервые за последние 20 лет крупнейшие нефтяные лоббисты, нанятые корпорациями Exxon Mobil и Chevron, не смогли повлиять на решение Конгресса. Законодательная власть, по сути, взяла на себя функцию защитника глобальных интересов Америки. Подавляющее большинство конгрессменов и сенаторов на протяжении последних восьми лет твердило о слабости демократа Обамы, политика которого поставила под сомнение мировое лидерство Соединенных Штатов. Многие республиканцы надеялись, что новый президент изменит ситуацию и заставит мировое сообщество вновь считаться с мнением Вашингтона.



Однако политические скандалы внутри администрации и желание Трампа наладить диалог с Россией, которая угрожала выживанию однополярного мира, заставили партийную элиту действовать самостоятельно. Желание республиканцев доказать миру, что Америка никуда не ушла и не сдает никаких позиций (ни Сирию, ни Украину), а также стремление демократов отомстить Трампу за поражение своего кандидата, в которого были вложены колоссальные средства, объединили партийные элиты в один мощный кулак. Теперь удары достаются всем, кто пытается вмешаться в процесс. Приняв эти санкции, Конгресс обрек на экономические потери не только своих союзников в Европе, но и собственных крупных налогоплательщиков.



Теперь американские нефтяные компании могут принимать участие лишь в тех проектах, где российская доля составляет не более 33%. Стало очевидно, что партийные элиты также готовы «убить» проект «Северный поток 2», чтобы не допустить усиления России в Европе. Иными словами, послан четкий сигнал о том, что европейцы должны покупать энергоресурсы у своих союзников, а не противников. В целом анализ слушаний в разных профильных комитетах Сената и Палаты представителей показывает, что этот санкционный пакет - лишь начало. Согласно новому документу, Конгресс запрещает президенту принимать самостоятельное решение по отмене или ограничению санкций. Таким образом, Капитолий фактически оставил Белый дом вне игры, так как любая попытка наложения карманного или абсолютного вето будет преодолена абсолютным большинством голосов.



Итак, чем такая ситуация угрожает Армении? Во-первых, нельзя забывать о том, что США и Россия являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахско-азербайджанского конфликта. Относительная стабильность на границе удерживается до тех пор, пока Вашингтон и Москва заинтересованы в сохранении статуса-кво. В первые санкционные годы стороны находили общий язык по карабахскому вопросу, но сегодня наблюдается не только резкое ухудшение отношений, но и перегруппировка сил и интересов. Более 80% последних закупок наступательного вооружения со стороны Азербайджана приходится на Россию. Это говорит о резком усилении российского политического фактора после затянувшегося американо-азербайджанского застоя, который начался при президентстве Обамы.



В кризисе находятся и отношения между Вашингтоном и Анкарой. Американцы не скрывают своей неприязни к режиму Эрдогана, который от безысходности все больше смотрит в сторону Москвы. Недавно Турция подписала контракт с Россией о покупке систем ПВО С-400. Некоторые влиятельные американские военные выразили обеспокоенность относительно этой сделки, так как Москва впервые поставила эти комплексы члену НАТО. Более того, американцы еще пять лет назад отказались передать Анкаре свои технологии ПВО, не желая усиливать ее военно-политические позиции в регионе. В Белом доме знают, что сильная Турция – это всегда непредсказуемость и агрессия (оккупация северной части Кипра в 1974 году).



Продавая С-400 туркам, Москва хочет купить политический вес. Однако сейчас неясно, чье влияние будет сильнее: тюркского тандема Турция-Азербайджан-Казахстан (последний является членом ЕАЭС и ОДКБ) на Кремль или наоборот. Более того, непонятно, какую цену придется заплатить Москве за дальнейшее углубление политического диалога с Анкарой и Баку.



Во-вторых, если США заблокируют «Северный поток 2» и будут дальше ограничивать возможности России в энергетической, банковской и военно-технической сферах, то Москве придется искать альтернативные пути заработка. В подобных условиях Россия будет продавать больше оружия странам, которые находятся вне американского влияния или уже не ориентированы на Вашингтон. Одним из таких государств является Азербайджан, который непременно воспользуется ухудшением американо-российских отношений для получения политических и военно-технических дивидендов.



В-третьих, это означает ухудшение экономической ситуации в Армении. Подробно комментировать сценарии развития в этой области не имеет смысла, так как экономическое самочувствие Армении напрямую зависит от положения Москвы.



В подобных условиях армянская сторона должна предпринять комплекс политико-дипломатических мер. Во-первых, необходимо усилить дипломатическую и лоббистскую работу в странах ЕАЭС. Эта работа должна включать в себя не только элементы политического диалога, но и кооперацию с ведущими СМИ и мозговыми центрами, влияющими на принятие политических решений. Нынешние составы армянских дипломатических миссий в этих странах не обладают достаточной профессиональной компетенцией и лоббистскими навыками, чтобы справиться со столь сложной задачей.



В этом случае необходимо определенные функции передать профессиональным лоббистам, которые знают все тонкости работы с государственным сектором, со СМИ, мозговыми центрами, правительственными и неправительственными организациями.



Во-вторых, крайне важно найти новые импульсы для развития диалога с Вашингтоном. Группа по армянским делам в Палате представителей, в которой состоит спикер Пол Райан – наиболее влиятельный республиканец в Конгрессе, должна полностью сосредоточиться на вопросах лоббирования усиления американо-армянских межгосударственных отношений.



Необходимо постоянно держать руку на пульсе, осознавая, что вовлеченность Штатов в региональные процессы позволяет сохранять баланс в регионе, пока Америка обладает механизмами, способными отрезвить горячие головы в Баку и Анкаре. В-третьих, Армении необходимо искать свое место в меняющемся Ближнем Востоке. Нынешняя конфигурация, при которой Ирану и Израилю придется договариваться, открывает для Еревана большие возможности. И, наконец, важно обратить внимание на формирование иных центров влияния (Китай, Индия, Япония), заинтересованных в региональных процессах.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.



Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.