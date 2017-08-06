Пицца в центре Москвы для ребят из Гориса

Эту историю мне рассказала подруга, с которой я 30 лет назад играл в футбол и баскетбол в степанаванском пансионате. Решил пересказать ее вам, поскольку искренне верю, что такие истории наполняют надеждой и доказывают, что порой сделанное вами маленькое доброе дело может стать большим чудом.



Центр Москвы перекопали и перелопатили еще весной. Все стоит, везде строительная техника. Чтобы попасть пешком из пункта А в пункт В требуется преодолеть не обычные 200 метров по прямой, а сделать немалый «крюк», изворачиваясь при этом от погрузчиков с облицовочными плитами.



Спешу на встречу, и в ожидании, пока очередной погрузчик освободит проход, краем уха зацепила армянскую речь. Сосредоточилась. Прислушалась.

Говорят на армянском.



- Вот последние 100 рублей. Давай и ты 100, купим два батона хлеба и банку тех рыбных консервов – должно хватить. Сегодня как-нибудь перебьемся, завтра что-нибудь придумаем, у ребят займем. Саша говорил, что в понедельник нам заплатит.



- Слушай, Армен, а что мы будем есть завтра? Нам еще домой добираться. А что, если и у ребят не будет?



- Ну не знаю, завтра что-нибудь придумаем.



Слушаю, сердце сжимается, но не знаю, что делать. С собой только 1000 рублей наличными, но не могу же я подойти и предложить армянским мужчинам взять деньги. Ко всему прочему, опаздываю на встречу.



Зашла в метро, вышла на нужной станции, вроде успеваю. Тут знакомая, с которой встречаюсь, пишет, что застряла в пробке и доберется в лучшем случае через полчаса.



А наши голодные ребята не выходят у меня из головы. Вижу рядом пиццерию и надпись «доставка».



Вбегаю, заказываю 4 пиццы, гору куриных крылышек, клюквенный морс и шоколадный торт. Пишу примерный адрес доставки: «имя Армен, говорят на армянском, рабочие». Оставляю свой телефон для курьера, доплачиваю, чтобы позвонил мне, если не найдет. На отдельном листочке пишу на армянском:



«Привет из Армении! Ребята дорогие, ешьте на здоровье!» и прошу положить в заказ.



Примерно через 40 минут звонит курьер, сообщает, что заказ вручил тому самому Армену, все в порядке.



Проходит примерно месяц. Звонит мне с незнакомого номера мужской голос.

Спрашивает, это я делала заказ для рабочих, работавших в центре? Подтверждаю.

Спрашивает - не говорю ли я на армянском? Говорю. Переходит на армянский.



Оказывается, он хозяин той самой пиццерии. Армянин. И курьер, который отвез заказ, тоже армянин, его родственник. Когда курьер нашел рабочих, и они все вместе вытащили записку, то, скажем так, сильно удивились.



Курьер взял у них телефоны и рассказал обо всем хозяину пиццерии.



Рабочие оказались из Гориса. У одного - больная сестра и пожилые родители, у другого - жена и двое маленьких детей. Платят им мало и редко. И договор заканчивается в конце июля.



Директор пиццерии взял их обоих на работу. Оказалось, что Армен когда-то работал в Горисе в пекарне. Второго взяли разнорабочим. Обеденный перерыв за счет заведения, зарплата в несколько раз больше, чем на стройке. Директор сейчас оформляет им официальные документы на работу.



Давайте делать добрые дела, друзья?



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.