Возрождение образования

Грядущий первый день сентября и нового учебного года выводит на первый план тему образования.



Когда работаешь в этой сфере, хочешь-не хочешь размышляешь о будущем, поскольку образование по своей сути нацелено именно в будущее и в значительной степени определяет его.



Но время от времени стоит оглядываться и изучать кажущееся смутным прошлое, удивляясь тому, насколько в определенные моменты мы становимся близки к кажущимся далекими векам.



До открытия печатного дела образование сильно отличалось от привычного нам формата. В европейских вузах студенты досконально изучали лишь несколько источников: Библию, два-три труда Аристотеля. Большее было невозможным: рукописные книги были дорогими, а студенческое сообщество - многочисленным и не всегда состоящим из зажиточных молодых людей.



Остальное они получали посредством двух важных процессов: лекций и диспутов. Лекторы представляли не столько факты и готовые знания, сколько свои суждения. Диспуты были основаны на считающихся достоверными источниках, например, Библии, и были нацелены на выявление способностей студента аргументировать, мыслить остро и гибко, доносить свои мысли до людей.



Студенческая жизнь готовила людей к реальной жизни, где образованный человек в первую очередь был обладателем мощного и гибкого ума, искусного языка, наделенным основополагающими человеческими навыками и прочной системой ценностей, а не владеющим широкомасштабными фактическими знаниями. Фактическое знание приходило со временем и служило текущим целям. Не было готовых путей: каждый образованный человек строил свою жизнь самостоятельно.



Затем наступила новая, индустриальная эпоха, и ситуация изменилась. Обществу нужны были измеряемые специалисты, с легкостью заменяющие друг друга в производстве, заранее владеющие четко определенными фактическими знаниями. Малая группа людей должна была творить, остальные - всего лишь копировать.



Эта эпоха породила школьную и студенческую системы, напоминающие армию, множество учебников, содержание которых должно было превратиться в фактическое знание студента, множество преподавателей, целью которых была «передача» этого знания, «чтение» материала. Образовательная система состоялась и честно служила обществу, обеспечивая стремительный рост производства, беспрецедентное развитие экономики и обусловленный этим невероятный рост числа населения.



Однако именно это развитие привело нас в новую, «четвертую индустриальную эпоху», в которой роль человека быстро меняется. Более не нужны стандартные люди. Мы не нуждаемся в накапливании значительного объема фактических знаний: информация доступна в любое время, она изменчива и быстро устаревает. Образование оказалось в кризисе и ищет свой путь, возвращаясь к истокам, к своему опыту средних веков.



Вновь придается важность навыкам и человеческим качествам. Фактическое знание становится вторичным и играет только служебную роль. Образование готовит человека к накоплению знаний по необходимости, а не заранее. Экономика требует самостоятельных людей, по-прежнему не существует предначертанных путей, все стало непредсказуемым, изменчивым. Конечно, ситуация сильно отличается от средних веков, существуют иные вызовы, технологии претерпели громадное развитие, но человек по своей природе не изменился. А это значит, что сформированные веками подходы к образованию могут вновь войти в образовательный мир, вдохнуть в него новые веяния. Так же, как в свое время древнегреческое и древнеримское искусство и архитектура стали основами для Ренессанса, так и сегодня средневековая образовательная среда становится основой сегодняшней образовательной философии.



Современное образовательное учреждение не предназначено более для передачи объема знаний, соответствующих стандартам. Оно созидает человека, особенную личность, с уникальными качествами и собственной траекторией жизни. Оно сосредотачивается на человеке, осознавая, что если школьник или студент обладает необходимыми навыками и системой ценностей, то он самостоятельно и без внешней поддержки достигнет как текущих образовательных целей, так и долгосрочного жизненного успеха. То общество, которое сумеет построить образовательную систему такого типа, состоится и выживет в новом веке. Участь остальных является крайне неопределенной.



Арам Пахчанян – директор школы «Айб» и вице-президент компании ABBYY.



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