Битва за Армению

Прошло пять месяцев с тех пор, как я вернулся в Армению с совершенно конкретной целью – содействовать формированию политических смыслов, которые помогут нынешнему поколению решать задачи общенационального характера. Инструментом нашей команды стал научно-аналитический центр «The Armenian Interest», вокруг которого мы стремимся собрать армянский и общемировой интеллектуальный капитал. Учитывая имеющийся международный опыт и знания, полученные в разных центрах, есть понимание того, что реализация серьезных целей всегда носит долгосрочный и поэтапный характер.



Первый уровень, на котором бы я хотел акцентировать внимание читателей, это осмысление. Нет необходимости перечислять существующие в стране бытовые трудности, ведь их знают все. Как аналитику мне важно решить более сложную задачу - выявить глубинные причины основных фундаментальных проблем и попытаться найти соответствующие решения.



Основополагающая проблема, которую необходимо осмыслить – это недооценка государственной независимости. История показывает, как сотни народов по всему миру на протяжении веков вели ожесточенную борьбу за возможность получить собственное национальное государство. К сожалению, мы не из числа этих народов. Во все времена армянская знать и аристократия были сосредоточены на возвращении потерянных физических территорий. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы вернуть свое наследие, в том числе и оккупированные земли. Однако нельзя ставить знак равенства между этими понятиями. Государство – это, прежде всего, нация, проживающая на определенной территории и объединенная общей духовно-идеологической миссией. Что заставило ирландцев выступить против Британской империи, нахождение в которой по экономическим причинам было выгоднее независимости? По какой причине еврейские аристократы отказывались от выгодных предложений великих держав, настаивая на своем государстве рядом со священной горой Сион?



Ответ лежит на поверхности – политические смыслы, которые не ориентированы на получение исключительно материальных благ. На протяжении длительного времени эти народы создавали блага для великих держав, видя свою миссию в обслуживании интересов титульных имперских народов. За верную службу и преданность императоры, короли и цари допускали отдельных представителей малых народов до своего двора. Как правило, это была искусственно созданная знать, служащая интересам центра и оторванная от своего этноса. Представители титульной нации всегда обладали преимуществом, которое реализовывалось в разных формах: дополнительные сборы, право «первой ночи», запреты для малых народов на получение определенных профессий и т.д. Ситуация изменялась, когда появлялись образованные организованные меньшинства с политическими программами, направленными на реализацию интересов своего народа. Национальные лидеры учили, что можно и нужно созидать для себя, не опасаясь внешнего надзирателя с дубиной в руках. Они писали и рассказывали, что находиться в тотальной зависимости от воли другого народа означает обрекать себя на уничтожение. Сотни примеров из истории это только подтверждают.



Еврейский народ создавал финансовую систему Испании и воевал за интересы Кайзеровской Германии. К чему это привело? К изгнанию из испанских городов в 1492 году и истреблению большей части немецкого и европейского еврейства в период Второй мировой. За многовековую верную службу интересам британской короны Лондон «отблагодарил» ирландцев Великим голодом в 1845 году, а армяне, которых долгое время в Османской империи именовали «верный народ», подверглись массовому уничтожению и изгнанию со своего естественного исторического ареала. Через подобные испытания проходили многие народы, но уроки извлекли лишь те, кто сумел прийти в XXI век в статусе политической нации со своими смыслами, ценностями и государственными интересами. В целом народы, желающие строить будущее, всегда обращаются к истории - бессмертному учителю, хранящему все достижения, знающему все провалы и ошибки.



Для нас история – это не учитель, а учебники, в которых рассказывается о подвигах великих героев, которые всегда находились на стороне сил добра и побеждали превосходящие силы зла. Конечно, народ, который объединил под своим началом сотни древних племен, создал великую империю от моря до моря и в течение пяти тысяч лет прошел все мыслимые и немыслимые испытания, заслужил право гордиться своей историей и рассказывать ее всему миру. Между тем, у истории есть и другая полезная функция – поучительная. Мы же привыкли обращаться к этой науке только в тех случаях, когда необходимо доказать наше превосходство над другими, особенно над врагами. Иными словами, мы плохо знаем свое прошлое (т.е. не знаем себя), поэтому не осознаем практическую ценность таких понятий, как нация и государство.



Мы позже евреев и ирландцев избавились от статуса малого этноса, служащего империи. Лишь с развалом СССР армянский народ получил шанс найти свою цивилизационную миссию, вернув политические смыслы, которые до сих пор находятся под завалами Великой Армении. Большая беда заключалась в том, что эта независимость была не результатом борьбы образованной армяноцентричной аристократии, а всего лишь очередным подарком судьбы. Различного рода элиты также появились естественным образом (иногда создавались искусственно внешними силами) и не обладали программами долгосрочного стратегического характера. Казалось бы, что все должно быть наоборот, ведь если народ шесть веков был без государственности и мечтал о ней, то он должен ценить полученный шанс и использовать по максимуму общенародный потенциал для построения сильной страны. В нашем случае (тогда и сегодня) все происходит в точности до наоборот.



Государство фактически превращено в бизнес-объект для элит, территориальную единицу для народа, мечтающего вновь вернуться в привычную роль малого этноса, обслуживающего интересы великих держав, и офисный центр для диаспоральных групп влияния. Все эти факторы способствуют сохранению «режима выживания» (с 1915 г.), от которого мы не можем перейти в жизненно важный «режим созидания» мощного государства. Опять же история учит, что армянская государственность исчезала, а народ находился на грани полного истребления, когда условная «элита», оторванная от интересов большинства, превращала бытовой материализм в идеологический абсолют. Не то же самое мы наблюдаем сегодня? Не деньги ли возведены в ранг общенациональной идеи? Я думаю, что отрицать это бессмысленно, поэтому битва за Армению продолжается.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.



