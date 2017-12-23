Отстаивать не позиции, а интересы

10 тезисов о том, чего не надо делать после просмотра некоторых передач на российских телеканалах.



Реакция российских федеральных телеканалов на подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Европейского Союза удручает. Все эти репортажи и ток-шоу, зачастую замешанные на имперском величии, провинциальной мании преследования, этнических стереотипах, фальсификациях и провокациях, оскорбляющем национальное достоинство дешевом “юморе”, совсем не к лицу считающим себя солидными телекомпаниям огромной и сильной страны. Россия, к тому же имеет союзнические отношения с Арменией, что накладывает на нее определенные обязательства не только военно-политического, экономического, но и морального характера. Об этом много пишется и говорится, поэтому сейчас я не об этом.



Сегодня, полагаю, надо говорить о нас, а не о них. Потому что меня не менее удручают эмоциональные ответы армянской общественности на российские “телекартинки”. Они очень часто состоят из гремучей смеси казалось бы никак не совместимых компонентов: невежества, русофобии, верноподданичества, комплексов, страхов, нравоучений, самобичевания, прямых оскорблений. Мы сами втягиваем себя в совершенно ненужный и вредный дискурс, состоящий из спорадических реакций на телевизор и телевизионных персонажей. И эти реакции заменяют профессиональный анализ. Они не учитывают десятки весомых факторов, обьясняющих (но, разумеется, не оправдывающих) этот антиармянский информационный каскад. Который, я уверен, очень быстро иссякнет.



И иссякнет тем раньше, чем быстрее мы научимся контролировать себя в этих деструктивных информационных потоках (имею ввиду потоки, наполняемые гражданами Армении, но не государственными институциями, и прежде всего - социальные сети), чем быстрее начнем отстаивать не просто наши позиции, а наши интересы. Когда не будем скатываться до норм бытовой склоки из цикла “сам дурак” и “на себя посмотри”.



Философ Г. Померанц не уставал повторять, что “стиль полемики важнее предмета полемики”.



Так вот – о стиле. Можно сначала постараться не воспроизводить в наших текстах те “смыслы”, которые не носят обьяснительного характера, ничего не добавляют к нашей аргументации, а только раздражают и провоцируют и так сбитых с толку наших оппонентов. Тем более опыт в этом плане у нас большой. Начиная с конца 80-х годов Армения не раз подвергалась информационным нападкам со стороны Москвы за каждое “неканоническое” с нашей стороны решение. И ничего – пережили. Переживем и это и, надеюсь, будем продолжать жить-дружить.



Итак, что же делать?



1. Просто перестать писать открытые письма (а теперь и снимать телеобращения) из армянского далека в Россию: президенту, премьеру, депутатам, телечиновникам, “фальсификаторам истории”, “моральным уродам”, “истинным друзьям армянского народа”. Подобная форма изложения мнения или выражения возмущения ставит нас в положение бьющих челом холопов (с каким бы изяществом, достоинством или сарказмом эти эпистулы не писались бы). Челобитные всегда шли и идут снизу вверх, но никак не наоборот. Казаки-то писали письмо турецкому султану, Зорий Гайкович - самому Путину, но обратной связи не было никогда. И не будет.



2. Перестать назидательно и нудно обьяснять российской власти и народу, в чем состоит их интерес, кого россиянам надо любить и против кого вместе дружить. Сами разберутся, сами решат, ошибутся – сами будут держать ответ. К тому же, непрошенный советчик сродни назойливой мухе, от которой в лучшем случае брезгливо отмахиваются.



3. К месту и не к месту перечислять заслуги армян в российской истории: вкладе в победу в Отечественной войне, в искусство и науку. Перестать ссылаться на подтверждающие “нашу правоту” фирманы султанов и указы императриц. Сыпать цитатами из превозносящих достоинства армян известных авторов. Во-первых, это сильно раздражает, даже если в подобных утверждениях есть толика правды. Во- вторых, на всякую цитату всегда найдут “антицитату” не менее известных авторов про “изворотливый, трусливый, предающий, неблагодарный” народ. Надеюсь, нет необходимости приводить примеры.



4.Требовать беспрекословной верности и соблюдения комфортных для нас ментальных канонов, “зова крови”, “генетической ответственности” и прочей, извините, ерунды от российских граждан с армянскими фамилиями. Даже не знаю, стоит ли обьяснять почему.



5.Перестать кичиться своей древностью, мудростью. Очень-очень древние китайцы являют миру образцы новейших технологий, умение работать, но не ходят по европейским столицам в майках с изображением Великой китайской стены. И выигрывают. Совсем молодые эстонцы являются мировыми лидерами в области цифровых общественных услуг (так называемое «цифровое государство»). А очень-очень древние греки доигрались своей древностью и цивилизационностью до страны-банкрота. Если мое предложение кажется “антинациональным”, посмотрите, пожалуйста, потрясающий советский мультфильм “Самый, самый, самый”:







6.Не приписывать себе статус жертвы (кажется, Бродский советовал), а потом требовать неукоснительного соблюдения правил милосердного отношения к этой жертве. Жалеть может и будут, даже на нужды что-нибудь подкинут из сострадания, но уважать и считаться точно не станут. Так что нещадно вычеркивайте из своих текстов устоявшиеся идиомы из серии “многострадальный армянский народ”.



7.Перестать употреблять отвратительный “новояз”, когда говорим о России. Все эти “русульмане”, “ватники” и иные этнофолизмы, а также “ռսները”, “Պուծին” никак не характеризуют тех, кого пытаемся унизить. Скорее они свидетельствуют о нашей низкой культуре общения, неумении находить убедительные аргументы. Впрочем можно продолжать в таком же духе, но в таком случае не стоит обижаться на “армяшек” и “чернож@пых”.



8. Прежде чем вступать в дискуссию, обучиться азам грамматики и стилистики русского языка. Ничего предосудительного в незнании иностранного языка нет, как и в неумении играть на скрипке. Но скрипку-то в руки не берем, опасаясь оказаться в неловком положении, а вступать в словесный клинч не считаем зазорным, даже если в слове из трех букв делаем четыре ошибки. Но даже если в совершенстве владеем “великим и могучим”, никогда не надо ругаться матом. Даже в социальных сетях и даже в комментах на фейсбучной странице “отступника” Геворка Мирзаяна.



9. Когда уж слишком допекают несущие про нас ахинею персонажи, не особо отмеченые печатью ума и благородства, просто переключить телеканал. И не стоит “бросаться в бой” в социальных сетях, а лучше заняться аутотренингом. Мысленно заменить сии персонажи иными лицами и образами из российской действительности: умными и благородными, лишенными великодержавных замашек, ценящими свободу, уважающими выбор иных стран и наций. Их больше, их интереснее слушать и смотреть. Или пересмотреть в Ютубе десятки прекрасных сюжетов, телепередач, репортажей про Армению и армян, на которых тоже стоит клеймо “Сделано в России” и которые сотворены с любовью и уважением к нашей стране и народу.



10. Пересмотреть на досуге некоторые армянские телеканалы, пролистать газеты, покопаться в интернете и с удовлетворением (или тревогой) отметить, что у нас не меньше, политиков, политологов, активистов, блогеров с печатью умственной недозрелости на лице. Несущие бред ретрограды и ксенофобы, сеющие вражду к иным народам, выступающие против всего, что противоречит их картине плоского мира, они, тем не менее, являются властителями дум весьма широких слоев населения и зачастую также обласканы на этот раз уже нашей властью. "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"



Из вышесказанного совершенно не следует, что не стоит реагировать на гадкие информпотоки, откуда бы они не исходили. Совсем наоборот. Но надо постараться самим поднимать уровень полемики, не отвечать симметрично на манипуляции и безграмотность. Булгаковский Иешуа утверждал, что «правду говорить легко и приятно». Добавлю – и выигрышно в долгосрочном плане. А нам еще жить и жить…



Тигран Акопян - член Национальной комиссии по ТВ и радио Армении.



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