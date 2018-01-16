Башня Гедиминаса, родители и «литовский цикл»

Когда я учился в начальных классах школы, мы с родителями дважды отдыхали в Литве. Воспоминания о том времени очень сильны, хотя отчетливо я помню лишь некоторые конкретные детали. Незабываемым остается собирательное ощущение того «литовского счастья». Недавно я случайно понял, что мне сегодня столько же лет, сколько было моему отцу, когда мы были тогда в Литве. Странно, но я не воспринимаю себя таким взрослым, каким казался тогда мне отец.



Мое возвращение в Литву случилось спустя более 30 лет. В мае 2014 года я поехал в Каунас к своему другу Линасу. Полдня до возвращения в Ереван я провел в Вильнюсе и моей главной целью была башня Гедиминаса. И вовсе не в туристическом смысле. Я начал думать о ней задолго до того, как вернулся в Литву. Башня Гедиминаса - сакральное воспоминание из детства. Эта башня, точнее, воспоминания о ней, все эти годы были напоминанием об одном из самых счастливых эпизодов из детства, когда родители были молоды, полны сил, а поездка в Литву была для них глотком «почти европейской жизни».

Для меня же Гедиминас с его необычным именем был сказочным персонажем.



Возвращение в Литву спустя три десятка лет оказалось чудесным. Стоило нам подъехать к дому Линаса в Каунасе и выйти из машины, как я почувствовал «запах Литвы» из детства. Потом мы готовили с Линасом шашлык, играли с его детьми в баскетбол, и я понимал, что примерно так же проводили время мои родители со своими литовскими друзьями 30 лет назад.



На следующий день в Баскетбольной академии Сабониса я болел за сыновей Линаса, которые выиграли финальный матч и стали чемпионами Каунаса. И так совпало, что через неделю в Армению приехал Шарунас Марчюленис - любимый игрок моего отца. Он, конечно, не мог предполагать, что спустя много лет в Армению приедет член той сборной СССР, за которую мы болели которая в 1988 году и которая сотворила чудо, выиграв Олимпиаду в Сеуле.



Шарунас Марчюленис никогда бы не приехал в Армению, если бы не посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас. За пять лет работы в Армении этот человек, которого я с гордостью называю другом, сделал невероятно много для восстановления и развития связей между армянами и литовцами. И делает он это с любовью, а не сугубо по долгу службы.



Прошлым летом Линас приехал в Армению со своей супругой Аквиле, и я пригласил их к нам домой на ужин вместе с Эрикасом. Это был замечательный «литовский вечер», и в какой-то момент моя мама мечтательно сказала: «Так бы хотелось снова поехать в Литву». Эта мысль запала мне в голову, и уже в августе мама с тетей, сестрой отца, поехали в Литву.



Каждый раз, когда кто-то из моих знакомых летит в Вильнюс, я отправляю небольшие гостинцы для Шарунаса Марчюлениса и его супруги Лауры. Конечно, отправил их и с мамой. Лаура не только тепло встретила маму с тетей, но и пригласила их в загородный клуб, где они с Шарунасом проводили теннисный турнир для друзей. Наши провели там целый день. Как говорит мама, «кажется, там были все сливки литовского общества».



Конечно, я невероятно благодарен Лауре и Шарунасу за такое отношение. Я благодарен Линасу и Аквиле, гостями которых в Каунасе были мои мама и тетя. С их помощью мой «литовский цикл» замкнулся - в самом хорошем смысле этого слова. В детстве родители обеспечили мне литовское счастье, а много лет спустя я, в меру своих сил, смог вернуть им его частичку. 30 лет назад со мной возились друзья моих родителей, а прошлым летом за ними ухаживали мои друзья.



И раз такое волшебство возможно, то пусть оно поможет властям Вильнюса решить проблему оползней на холме, где расположена башня Гедиминаса. С ней ничего не должно случиться!



Ара Тадевосян, директор Медиамакс