От будущего к прошлому: как пройти фазу национального надлома

Научный мир утверждает, что продолжительность жизни этносов с момента появления до разрушения составляет от 1500 до 2000 лет. За исключением особых случаев этнос проходит через пять основных этапов: рождение, взросление, подъем (пик), надлом и падение. Конечно, эти этапы довольно условны, но они помогают понять и проанализировать состояние народов, которые побороли историческую логику и оказались в XXI веке.



Можно ли отнести армянский народ к их числу и почему? Историки по всему миру до сих пор ведут споры относительно даты рождения нашего народа. Одни настаивают на цифре 2 тыс. лет, другие утверждают, что армянскому народу не менее 5 тыс. лет. На самом деле это не так важно, ведь история – это интерпретация фактов, на которые накладываются различные политические интересы. Если убрать отнимающую время и совершенно бессмысленную дискуссию о разнице чисел, останется главное: мы - древний народ, стоявший у истоков зарождения первых цивилизаций.



Безусловно, можно долго спорить о том, почему и зачем рождаются народы. Кто-то верит, что в этом нет никакой логики и метафизики. Однако я убежден в том, что каждый этнос наделен определенной миссией, и его цивилизационная гибель наступает либо в результате отхода от своего предназначения либо по итогам успешного завершения миссии (после чего остается существование физическое). Мы родились и взрослели, перешли из состояния племен в этнос, который в результате формирования первых моделей культурных и социально-экономических взаимоотношений трансформировался в народ.



Нематериальная идеология во главе с личностью-ориентиром повела армян на следующий этап к становлению государственной нации. Причины и факторы политического подъема армянской нации и государственности при царе Тигране Великом до сих пор слабо изучены в мировой историографии. Между тем, именно в этом историческом промежутке необходимо искать потерянные смыслы нашего метафизического существования.



Прежде чем продолжить эти размышления, позволю себе небольшой пример со стороны. Во время трех крупных всемирных еврейских конгрессов лидерам общин предлагались варианты создания государства в Северной и Южной Америке, а также Центральной Африке. Мордехай Ноах - один из крупнейших меценатов своего времени – пытался реализовать идею о создании еврейского государства «Арарат» на острове Гранд Айленд неподалеку от современного штата Мичиган в Соединенных Штатах. Люди прожили в этой искусственной стране более двух лет, после чего начался отток населения. Другой деятель – Морис Гирш – вывозил евреев в Аргентину, где они должны были обосноваться до освобождения Святой Земли. Были проекты, с которыми идеологи еврейского движения обращались к испанскому и французскому королям и османскому султану. Все эти идеи по разным причинам потерпели крах. Наиболее видные философы требовали терпения, надеясь, что финансовая поддержка барона Ротшильда британской короне по колонизации Палестины впоследствии сыграет положительную роль. Теодор Герцль верил, что еврейский народ может выжить, лишь впитав в себя энергетику своего естественного ареала рождения и взросления. Таким образом, возвращение в Эрец-Исраэль было не мечтой, а объективной необходимостью выживания еврейского народа и его дальнейшей трансформации в израильскую политическую нацию.



Тигран Великий создавал нацию-объединителя и нацию-созидателя. Вокруг армянского национального ядра собирались сотни различных народов, служащие национальным интересам Великой Армении. Без мощного политического ядра было бы невозможным покорить и удержать обширные территории Ближнего Востока, Малой Азии и Средиземноморья. Приходя на новые земли, армяне строили и создавали в огромных масштабах. Результаты армянской созидательной силы можно наблюдать по всему региону, несмотря на прошедшие тысячелетия. Ранняя по историческим меркам потеря национального суверенитета империи сыграла негативную роль в процессе формирования армянской нации. Мы побеждали и завоевывали, но не успели придать всему этому политико-идеологические смыслы. Падение Великой Армении как империи произошло не из-за классического фактора «перенапряжения сил», и в этом состояла большая историческая трагедия.



Отдельные остатки великого государства существовали сами по себе (ориентируясь на католический мир - Киликия, войдя в православную цивилизацию – Византия и Российская Империя и т.д). В результате народ оказался расколот, и полная национальная десуверенизация была вопросом времени. Новая история нашего народа по-прежнему проходила в пределах естественного ареала рождения, но под управлением иных цивилизаций. На смену миссии созидания, укрепления и расширения установился губительный режим «физического выживания». Находясь в этом состоянии, народы теряют свои цивилизационные свойства, которые определяют культурные, социальные и политические установки. В отсутствии собственной миссии приходится служить миссиям политической нации-ядра, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности и пользоваться некоторыми благами государства-проживания.



Мы ошибочно настраиваем себя на то, что мы были и остаемся армянами, находясь в Америке, Европе, России или Китае. Единственное место, где мы являемся армянами – это место рождения и взросления нашего этноса. Великая Армения – не просто территория, это энергетическое поле армянского народа, и его выживание (как физическое, так и метафизическое) возможно только в его пределах.



Сегодня мы находимся на фазе надлома, который сопровождается беспрецедентной потерей национальной энергии. Это выражается в массовом оттоке населения из Восточной Армении – единственного суверена армянского народа на сегодняшний день. Повседневная жизнь приобретает инерционный характер, и народ начинает черпать информацию для метафизического существования из прошлого (феномен «времен великих побед и достижений»). В подобной конфигурации размываются социальные нормы, отвечающие за стабильное и бесперебойное функционирование народа. Индивидуальная норма (я) и коллективная (моя семья) занимают доминирующее положение в армянском сознании, всасывая в себя остатки общественных норм (нация-государство). На этом этапе представители этнической общности, управляющие территориальной единицей, занимаются накоплением материальных богатств, игнорируя идеологические основы государственного и национального строительства.



Когда будут исчерпаны остатки национальной энергии, наступит фаза разложения и гибели, когда остается лишь память (когда-то был такой народ и такая страна). Позже исчезает и память.



Для недопущения развития этого сценария необходимы два важных условия. Первое – надбавочная энергия посредством возвращения в естественный ареал значительной части национального элемента, находящегося во внешнем мире: люди и их ресурсы (материальные и интеллектуальные). Второе – формирование из числа этих людей нового типа народных руководителей, не ориентированных на исключительный сбор материальных благ. Для построения иного будущего мы должны сделать общенациональную работу над ошибками, вернувшись в прошлое, под завалами которого скрыты цивилизационные смыслы нашего существования.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker. Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.