Не дать умереть «Мимино»

Визит премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили в Армению на прошлой неделе отметился важным эпизодом, которому, кажется, не уделили должного внимания.



Выступив с заявлением по итогам встречи, премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал:



«Мы договорились принять меры для интенсификации контактов между представителями молодежи наших стран».



Ему вторил Гиоргий Квирикашвили:



«Грузинская сторона готова оказать максимальное содействие установлению новых отношений между молодежью, и в этом направлении предстоит проделать большую работу».



Давно хотел написать об этой теме, и хорошо, что премьер-министры предоставили информационный повод. Четыре года назад был реализован интересный проект, в рамках которого армянские и грузинские эксперты посетили Ереван и Тбилиси, чтобы в течение 10 дней провести исследования на разные темы: медиа, пенсионная реформа, гражданский активизм, электронное управление. По итогам проекта была опубликована книжка, в которой были представлены опыт, сходства и различия двух стран.



Я встречался тогда с молодыми грузинскими экспертами и выяснил, что четверо из пяти посещали в Ереван впервые! Когда я интересовался - в чем причина, ведь из Тбилиси в Ереван всего 4-5 часов езды на машине, почти все дали такой ответ: не было повода, чтобы посетить Армению.



Нужно создавать поводы. Конечно, в армяно-грузинских отношениях не все гладко, даже если мы не говорим о событиях давнего прошлого или 100-летней давности. Нам не нравятся тесные связи Грузии с Азербайджаном и Турцией, грузинам - наш союз с Россией. Список можно продолжить. Но это именно тот случай, когда имеющиеся разногласия и взаимные подозрения должны побудить нас и грузин к более интенсивному общению, чтобы лучше узнать друг друга.



Десятки тысяч армян ежегодно посещают Грузию, в основном, чтобы провести летний отдых на побережье Черного моря. Многие часто выезжают в Тбилиси на пару дней, в основном - на выходные. Но грузины в Армению почти не приезжают, и молодежь соседней страны имеет достаточно смутное представление о нашей жизни и быте.



Эту ситуацию нужно менять, и хорошо, что это понимают премьер-министры Армении и Грузии. Но, как мне кажется, государственные деятели могут лишь оказать содействие, а инициатива должна зарождаться «снизу». Молодые армянские музыканты, художники, физики должны больше общаться со своими грузинскими сверстниками. У моего друга есть близкие друзья в Тбилиси, и он говорит, что если, не дай Бог, с ним что-нибудь случится, он может посреди ночи позвонить им, будучи уверенным, что спустя несколько часов они будут стоять рядом с ним в Ереване. Естественно, подобные проявления дружбы не могут быть массовыми, но, уверен, что они и не должны быть единичными.



География меняться не будет. Мы можем долго спорить вокруг различных тем, но по вопросам религии, культуры, образа жизни, семейных связей и по многим другим Грузия есть и остается самой близкой для нас страной в регионе. Узнав друг друга получше, мы сразу не преодолеем имеющиеся разногласия, но наверняка лучше поймем естественные интересы и естественные ограничения друг друга.



Мы уже потеряли много времени, и сегодня следует действовать без промедления. Люди старшего и среднего возраста, для которых армяно-грузинская дружба не пропагандистское клише, а неотъемлемая часть их жизни, могут сыграть роль естественного «моста» и передать хорошие воспоминания и традиции своим детям и внукам. Уже сегодня для многих армянских и грузинских молодых людей фильм «Мимино» потерял то значение, которое имел для моего поколения. Если мы не сделаем шагов, через 10 лет «Мимино» будет полностью забыт. И в проигрыше окажемся мы все. «Я так думаю!».



Ара Тадевосян - директор Медиамакс