Геополитический тайфун: что делать Армении?

За последние две недели произошли мирополитические события, ставшие новыми индикаторами ухудшения взаимоотношений между Россией и странами Запада. Скандал, связанный с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, привел к очередной дипломатической войне. Соединенные Штаты – ближайший стратегический союзник Великобритании – выслали из страны 60 российских дипломатов и объявили о закрытии консульства в Сиэтле, европейские страны (включая официальный Лондон) объявили персонами «non grata» более 70 россиян. Поддержку британской стороне также выразили Канада, Австралия и Североатлантический альянс (НАТО), объявивший о дополнительной высылке 7 дипломатов. Официальная Москва назвала этот шаг со стороны Запада недружественным, пообещав применить соответствующие зеркальные меры. Очередное перенапряжение отношений в цепочке Вашингтон-Брюссель-Лондон-Москва может привести к долгосрочным негативным последствиям, которые также отразятся на ближайших партнерах России по ЕАЭС и ОДКБ.



В контексте западно-российских отношений Армения, как член ЕАЭС и ассоциированный партнер ЕС, может столкнуться с рядом вызовов и угроз.

Первое – ухудшение экономической ситуации и резкий рост миграционных процессов. Падение международных цен на энергоресурсы и санкционная политика привели к ослаблению российской экономики. В настоящее время номинальный ВВП России составляет 1,33 триллиона долларов, что немногим больше аналогичного показателя в китайской провинции Гуандун (1,16 триллионов долларов). За последние три года из страны было вывезено более 200 млрд. долларов, а прошлогодний рост ВВП остановился на отметке в 1,8%. Более того, в пересчете на доллары ВВП России в прошлом году был ниже, чем в 2008 году. Для Еревана это означает две вещи: а) сохранение отрицательных показателей прямых российских инвестиций; б) существенное сокращение трансфертов из России, которые составляют значительную долю в ВВП.



Согласно докладу Евразийского банка развития, современные позиции Армении в потоках прямых иностранных инвестиций (ПИИ) можно отнести к категории нестабильных. Чистый приток трансфертов из России сократился почти в три раза, а показатель экономической активности составил всего лишь 0,5%. На этом фоне наблюдается значительный рост азербайджанских прямых инвестиций в страны ЕАЭС и Грузию. Особенная активность наблюдается в российском и белорусском направлениях. Подобный рост позволяет официальному Баку конвертировать финансово-экономические успехи в реальное политическое влияние, что носит угрозу национальным интересам Армении уже в среднесрочной перспективе. На фоне незначительного экономического роста азербайджанским властям удается укреплять и расширять экономический диалог с Великобританией, США, Германией и Канадой. За последние пять лет наблюдается весьма интересная тенденция – азербайджанские фонды, работающие в Штатах, выделяют значительные средства на реализацию крупных научных проектов в ведущих американских университетах и мозговых центрах. Большие средства направляются в фонды Республиканской и Демократической партий, ведется системная работа с общественными организациями различного толка. При поддержке своих партнеров - израильских и турецких групп влияния - азербайджанцам за короткий срок удалось создать систему полупрофессионального перекрестного лоббизма. Сейчас проходит стадия перехода к формированию профессиональных сетей (5-10 лет), по завершению которой про-азербайджанские силы получат шанс добиться серьезного успеха на западном фронте.



Другая проблема – перспективы военно-технического сотрудничества Еревана и Москвы. Законы о санкциях предусматривают возможность введения ограничений против стран, которые закупают российское вооружение в крупных объемах. Из-за опасений попасть под санкции Саудовской Аравии пришлось отказаться от сделки по покупке систем С-400 у Москвы, а сенатский комитет по международным делам готовит меры в отношении Турции и других стран, ведущих переговоры с Россией о закупке оружия. Посол Миллс в одном из своих интервью заявил, что Ереван также может попасть под ограничения. К этому заявлению следует отнестись серьезно, ведь сегодня мир имеет дело с одной из самых ястребиных администраций в американской истории. Для Белого дома Армения уже давно не та страна, которую президент Буш - старший и его команда рассматривали в качестве главного стратегического союзника в регионе. Формула достаточно простая и прагматичная – никаких исключений и избирательности в отношении партнеров и союзников России.



К сожалению, в этом направлении не приходится рассчитывать и на армянское лобби, находящееся в кризисе. Крупные про-армянские организации сегодня не способны сыграть роль медиатора, способного выбить у администрации индульгенцию для Армении и повлиять на позицию партийных элит в Конгрессе. Это подтверждается тем, что впервые за 17 лет Армения может полностью лишится внешней безвозмездной финансовой помощи по линии американских правительственных программ. Конечно, сокращению подверглись многие страны, но именно в таких ситуациях выявляются реальные и мнимые лоббисты. Израиль по формуле «all agenesis assignations» не просто сохранил прежние объемы финансирования, но и получил дополнительные 200 миллионов долларов. В случае с армянским лобби лишь 30 конгрессменов среднего уровня заявили о необходимости увеличения помощи армянской стороне. Цифра поддержки для столь важного требования очень скромная. Напомним, что официально в группе по армянским делам состоит 105 законодателей, в том числе Пол Райан – спикер Палаты представителей. Подобный ресурс, если он не просто на бумаге, легко позволяет добиться выделения иностранному государству минимум 150 миллионов долларов. Но реальная ситуация иная – идет борьба за сохранение символичной помощи в 6 миллионов долларов (меньше, чем Таджикистану – 21 млн., Узбекистану – 10 млн., и Киргизии - 17 млн.).



В армянских СМИ можно достаточно часто встретить гипотезу о том, что санкции по вооружениям коснутся не только Армении, но и Азербайджана, который активно закупается у России на миллиарды долларов. Теоретически есть шансы на введение санкций против Баку, однако существуют определенные оговорки. Нынешняя администрация намерена решить «иранский вопрос», который занимает одно из центральных мест во внешнеполитической повестке Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют не только многочисленные заявления, но и кардинальные кадровые перестановки. В отставку были отправлены госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, которые выступали за сбалансированный подход в отношении Ирана. На их место пришли ветераны-ястребы Майк Помпео и Джон Болтон, считающие исламский режим в Тегеране абсолютным злом. Помпео и Болтон убеждены в том, что Азербайджан является важным пазлом американской политики в регионе, который может сыграть значимую роль в устранении «иранской угрозы».



Подобное восприятие в администрации вкупе с поддержкой израильских и турецких лобби-групп могут превратить Баку в исключение в рамках санкционной политики Соединенных Штатов. Посредством своих неформальных лобби-союзников, партнеров в ведущих мозговых центрах (Heritage, Atlantic Council, RAND, Brookings) и влиятельных сенаторов Азербайджан донесет до Вашингтона нужные сигналы о том, что покупка оружия у России никак не угрожает американским интересам. Более того, власти этой страны создадут все условия, при которых Штаты не усомнятся в решительности их поддержки не только в иранском, но и в российском направлениях. Эта политика уже осуществляется по разным каналам, и в ближайшее время будет набирать серьезные обороты. В подобных условиях Армении и про-армянским лоббистам необходимо предпринять ряд фундаментальных шагов, которые помогут если не девальвировать негативные последствия, то хотя бы смягчить будущие удары.



Первое – Ереван должен начать процесс формирования государственного лобби. Нынешние про-армянские общественные организации, состоящие из граждан США, объективно не способны заниматься продвижением интересов Армении в Вашингтоне. Белый дом и партийные лидеры в Конгрессе стремятся услышать четкий и ясный голос армянской государственности, а не воплощать в жизнь столетние мечты своих граждан армянского происхождения. Новые лоббисты не должны отсиживаться в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Необходимо активно работать с протестантским югом Америки – мотором Республиканской партии, которая контролирует Белый дом и обе палаты Конгресса. Не случайно многие крупные офисы израильских, турецких и азербайджанских фондов и организаций находятся в штате Техас. У армянской стороны имеются сильные козыри для работы в этой части страны, где достаточно легко превратить тысячелетнее христианское наследие в политический лоббистский инструмент. При правильной и последовательной работе Армения может получить в Штатах лоббистскую группу, способную продвигать интерес любой важности и сложности.



Второе – посольство Армении в Вашингтоне должно наладить диалог с центрами, которые отвечают за аналитическое сопровождение внешнеполитических решений. Работа с мозговыми центрами является необходимым условием для донесения своей позиции в Белый дом и Капитолийский холм. Перед операцией в Африне Турция активно работала с экспертами RAND, которые во время выступления перед сенатским комитетом по международным делам заявили, что Анкара действует правильно, и операция против курдов не противоречит национальным интересам США. Сложно найти какой-либо крупный мозговой центр, где бы не работали американцы армянского происхождения. Однако этот капитал заброшен, что является серьезным провалом общинной работы, ориентированной на решение локальной и незначимой с точки зрения национальных интересов Армении задачи - признания геноцида.



Третье – укрепление информационных и политических тылов в России. Армения, будучи членом ЕАЭС и ОДКБ, имеет легальные и широкие возможности донести свои опасения и идеи до лиц, ответственных за принятие политических решений. Укрепление экономических и военно-технических отношений Азербайджана с Россией, Беларусью и Казахстаном – членами ЕАЭС и ОДКБ – развивается стремительными темпами и не может не вызывать беспокойства. В подавляющем большинстве случаев армянская сторона находится в позиции «пассивного реагирующего», что уже является стратегическим поражением. Необходимо перейти в позицию активного созидающего, чтобы заставить Баку направлять свои ресурсы на создание бессмысленных, но дорогостоящих «реакций» в ответ на наши реальные успехи. Решение этой задачи требует тщательной кадровой перестановки в армянском посольстве в Москве и полного переосмысления целей функционирования дипломатических представительств в странах евразийского блока.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker. Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.