Защищать Армению, а не Джона Болтона

Занимаясь освещением внешней политики Армении уже около 20 лет, я имел немало поводов писать об успехах и неудачах нашей дипломатии. Но увиденное мною 10 апреля в разделе «Письма» Financial Times было чем-то из ряда вон.

Посол Армении в Индии Армен Мартиросян опубликовал письмо:

«В 2005 году, будучи постоянным представителем Армении в ООН, я был свидетелем агрессивной кампании посла США Болтона против Ирана. Позиция Армении не соответствовала ожиданиям США, в связи с чем представительство США в ООН запросило у нас срочную встречу с господином Болтоном. Было ясно, что господин Болтон не был готов услышать отрицательный ответ, поэтому ситуация диктовала нестандартные решения. После короткого приветственного слова, на удивление гостя, я вытащил и раскрыл на столе карту Армении. С помощью карты я описал те региональные сложности, с которыми сталкивается моя страна, и аргументировал нашу позицию в связи с резолюцией. Перед тем, как уйти, Болтон в знак нашего нового взаимопонимания сделал глоток любимого коньяка Черчилля «Арарат». Мой совет всем вероятным собеседникам Болтона: воспринимайте его как человека, с которым можно вести конструктивный диалог и который готов корректировать свою позицию в свете полученных новых знаний».

В этом письме плохо все:

1. Самое главное: непонятен смысл письма. Зачем посол Армении в Индии решил «защитить» американского дипломата в английской газете? Что-то мне подсказывает, что посол не советовался заранее с главой МИД. Если так, получается, что он выступил с личной инициативой, используя имя нашей страны.

2. Похвально, что посол 13 лет назад имел короткую рабочую встречу с Джоном Болтоном, но зачем вспоминать об этом в условиях ежедневного роста напряженности в отношениях США и России, немаловажную роль в которой играет именно главный герой письма?

3. Что значит: «было ясно, что господин Болтон не был готов услышать отрицательный ответ». Господин Болтон, как и господин Мартиросян, был послом своей страны в ООН и должен был защищать интересы своей страны. Да, Америка – сверхдержава, но если посол Армении перед встречей думает о том, что собеседник не захочет услышать отрицательный ответ и он должен искать «нестандартные решения», это хоть и неприемлемо для меня, но является его «внутренней кухней», о которой не должен знать внешний мир. Хотя бы по той причине, чтобы в дальнейшем посол США или другой крупной страны не думал, что посол Армении придет на встречу изначально закомплексованным.

4. Если посол хотел сделать комплимент Болтону, то на деле сделал обратное. Фактически, если бы не раскрытая перед ним карта, высокопоставленный американский дипломат не узнал бы о региональных сложностях?

Искренне не понимаю, какую цель преследовал посол. Неужели ему кажется, что советник президента США по вопросам национальной безопасности нуждается его защите? Если целью письма была поддержка давнего «друга», можно было написать личное письмо Болтону. Учитывая уже упомянутое напряжение в отношениях США и России, в числе «вероятных собеседников» Болтона, которых упоминает Мартиросян, будут и русские. Неужели в отношениях с США или лично с Болтоном они должны руководствоваться советами посла Армении в Индии?

Проблема вовсе не в личности посла. Проблема в том, что порой мы не осознаем, что не имеем права во имя личных интересов и удовольствий ставить под удар государство, у которого и без того немало проблем. Все граждане Республики Армения и, в частности, чрезвычайные и полномочные послы, должны защищать нашу страну, а не условного Джона Болтона.

P.S. Единственным положительным моментом во всей этой истории была реклама коньяка «Арарат».

Ара Тадевосян - директор Медиамакс