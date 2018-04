Элиты должны отказаться от шизофренического эгоцентризма

Нынешние протесты в Ереване вновь заставляют задуматься о проблемах, с которыми сталкивается армянство в меняющихся реалиях. От политического и экономического состояния Армении – центра армянского мира – зависит самочувствие не только граждан страны, но и многомиллионной общины по всему миру. Новый кризис стал следствием фундаментальной проблемы – отсутствия взаимопонимания и доверия между народом как источником и хранителем государственности, и властью - как избранных управленцев, отвечающих за ее каждодневное функционирование. Именно на этом общественном договоре, закрепленном формальными и неформальными нормами, строятся взаимоотношения народ-власть. Почему на протяжении 25 лет нам так не удается договориться друг с другом и прийти к общему пониманию того, кто мы друг для друга и где наше место в этом мире?

Армянский народ, прошедший через пять тысяч лет истории, имеет крайне скромный опыт в вопросах государственного и национального строительства. Эти проблемы находились на повестке дня наших философов и правителей в определенные исторические эпохи, но по разным причинам практический процесс разбивался на относительно ранних этапах. Тигран Великий не успел перейти к национальному строительству по причине попадания в римское вассальство, цари Киликии делали упор на внешнюю религиозную модель государственности (католичество), а Первая Республика была включена в территориальный состав социал-коммунистической империи. Лишь с распадом Советского Союза у нас появился шанс сконструировать собственное государство, которое станет легитимным голосом армянской нации в глобальном мире.

На первом этапе получения независимости мы столкнулись с проблемами, с которыми сталкивались подавляющее большинство народов. Люди, возглавившие молодую республику, ментально оставались частью советской системы. Более того, они не были частью центральной «красной элиты» (Москва), а служили на крайне низких позициях 2-го и 3-го уровня периферий. Иными словами, будущая элита была сформирована чиновниками, умеющими управлять краткосрочными и среднесрочными инерционными бюрократическими процессами, но не способными заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Вряд ли администрация Роберта Кочаряна просчитала возможные последствия вывода НКР из переговорного процесса и заморозки президентом Джорджем Бушем-младшим 907-го раздела к закону «В поддержку свободы», который ограничивал политический и экономический диалог американской супердержавы с Азербайджаном – нашим главным противником на ближайшие пятьдесят, а то и сто лет. Сомнительно и то, что команда президента Сержа Саргсяна плотно занималась вопросами формирования концептуальных альтернатив для снижения военно-политической и экономической зависимости страны от одного центра силы.

Осознание политической ответственности перед будущим государства и нации так и не пришло, в результате чего возник общенациональный ценностный вакуум. Власти и народ заполнили эту пустоту идеей личного обогащения (шизофренический эгоцентризм), игнорируя общие интересы, цели и задачи. Для политиков страна превратилась в банальный бизнес-объект и арену противостояния отдельных узких групп интересов, а люди, лишенные ориентира и возможностей, ищут способы вырваться во внешний мир. За двадцать лет страна потеряла более миллиона человек и оказалась на грани катастрофических последствий. Власти были настолько увлечены процессами самовоспроизводства и тотального обогащения, что в очередной раз забыли просчитать последствия подобных человеческих потерь. Нельзя забывать, что именно человек и его возможности обеспечивают жизнедеятельность страны, и каждый потерянный гражданин – это шаг к десуверенизации государства. Власти смотрят на этот процесс довольно поверхностно и воспринимают все сквозь призму оттока протестной массы, не осознавая, что своими руками они осушают источник армянского суверенитета.

В своем последнем выступлении экс-президент Саргсян сделал, на мой взгляд, очень опасное заявление, суть которого сводится к тому, что основополагающим является признание о легитимности выборов со стороны внешнего мира. Это говорит о том, что для элит позиция собственного народа играет второстепенную роль, в отличие от внешнего мандата на управление. Иными словами, мы возвращаемся в прошлое, когда армянская власть на армянской земле становится лишь номинальной. Я глубоко убежден, что мы движемся в сторону непоправимых трагических последствий, итогом которых станет конец армянской истории. Сегодня мы стоим у развилки и должны сделать правильный, выверенный и стратегический выбор.

Опозиционные силы также должны мыслить стратегически и брать на себя общенациональную ответственность лишь в тех случаях, когда имеется четкое программное представление об альтернативном будущем. Каждый протест, завершающийся провалом, создает в умах и сердцах людей новую пустоту, нанося серьезный психологический ущерб. В итоге разочарованные граждане устанут от вечной борьбы и не найдут иного выхода как покинуть страну.

В свою очередь, нынешняя элита должна найти в себе силы договориться со своим народом и начать процесс восстановления доверия и взаимопонимания. На данном историческом промежутке у армян должна быть только одна общенациональная партия – это армянское государство. Мы несем ответственность перед будущими поколениями, вне зависимости от наших политических, религиозных и иных убеждений. Перед нами стоит грандиозная задача – построить политическую нацию и вернуть армянский фактор в мирополитические процессы. Для этого весь армянский мир должен отказаться от идей, ориентированных на возвышение собственного «я». Необходимо начать строить «наш» общий армянский дом. Я не сомневаюсь в потенциальном успехе, потому что мы любим и умеем строить.

Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.

Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.