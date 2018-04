Важно не допустить очередного раскола

Бархатная революция в Армении привела к желаемому результату – отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Конечно, факт ухода с политического бомонда человека, имя которого в армянском мире ассоциировалось исключительно с негативными явлениями (коррупция, обнищание, провалы), не может не вдохновлять граждан страны и многомиллионные общины по всему миру. Однако за последние десять дней народ достиг более значимой исторической цели – произошел общенациональный психологический слом. За этот короткий промежуток пришла вера в собственные силы и осознание своего влияния на изменение политической природы страны. Более того, заметны небольшие ростки государственной нации, когда этнические армяне внутри Армении и по всему миру объединяются для достижения конкретной политической задачи. Как человек, придерживающийся армяноцентристских позиций, я не мог не отметить эти крайне важные результаты бархатной революции. Однако есть острая необходимость в рассмотрении ситуации глазами ученого-аналитика, абстрагированного от народной эйфории.

Итак, Серж Саргсян добровольно покинул свой пост, проявив политическую мудрость. Однако, должно прийти понимание, что он, как и большинство прошлых и действующих политиков страны, является продуктом системы, которая выстраивалась на протяжении 25 лет. Армения уже длительное время является неким акционерным обществом, которое функционирует за счет конкуренции различных узких политических и финансовых групп влияния. Внешнеполитическое выживание страны во многом зависит от консенсуса между Россией (военная безопасность) и условным Западом (основной финансовый кредитор). Умение угождать внутренним и внешним силам и сохранять хрупкий баланс между ними – вот качество, которым должен обладать человек этой системы. Уход Саргсяна в какой-то степени можно воспринимать как выстрел в ногу искусственно сконструированной реальности. Я бы даже сказал, что выпущенная пуля пока лишь задела небольшой участок этой ноги. Более того, система получила важный звонок, который может послужить индикатором перестроения ее иерархической структуры без каких-либо базовых перемен.

Основные проблемы, ассоциируемые с режимом «коллективного Саргсяна» - коррупция, иммиграция и безработица – остаются на повестке дня. Найти быстрые решения практически невозможно (учитывая, что как минимум ближайший год мы будем наблюдать новый процесс передела власти). Если на смену чиновникам не придет новый класс национальных элит, никакого прорыва не будет. Если группа личностей продолжит использовать фактор народного протеста для решения национальных задач выкриками с площади, никакого прорыва не будет. Сейчас принципиально важно перевести энергетику протеста в политические коридоры, которые должны стать открытыми для реформаторов. Крайне важно не допустить очередного раскола, при котором одна группа ориентируется на протестное движение в Ереване, вторая – на олигархию, третья – на внешние силы. Единственным источником армянского суверенитета должен стать армянский народ на основе законных мероприятий политического характера. Мы обязаны установить верховенство Конституции, а не менять законы олигархов на законы национального гнева и жажды мести (разве в этом был смысл борьбы?).

Во всей этой внутриполитической чехарде нельзя забывать о внешних фронтах. Ключевой вопрос для армянской внешней политики – безопасность. Долгое время эта задача решалась путем усиления обороноспособности страны через военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако за последние десять лет Москва активно вооружила Азербайджан на миллиарды долларов, отдавая Баку инструменты для слома статус-кво в арцахском направлении. Новым элитам придется принять реалии нахождения Армении в евразийских интеграционных блоках – ТС, ЕАЭС и ОДКБ и искать возможности усиления позиций страны в данных направлениях. При этом нужно выстраивать стратегические альтернативы сверхдолгосрочного характера. В западном направлении крайне важно найти новые импульсы с США. Ввиду объективных ограничителей (евразийский блок), новый формат армяно-американских взаимоотношений должен родиться снизу и стать результатом работы армянского государственного лобби с протестантскими силами на основе консервативных христианских ценностей (так создавалось христианское сионистское лобби Израиля).

Важно сформировать четкую межгосударственную повестку в двусторонних отношениях и создать сбалансированную армяноцентричную команду во внешнеполитических институтах Армении. Наши кадры могут видеть разные дороги и пути к построению международной политики, но все они должны вести исключительно к защите национальных интересов армянской нации.

Важно понять, что Вашингтон пока не сформировал концепцию долгосрочных отношений с Ереваном, и это нужно использовать как преимущество. Сегодня, как и в 90-е гг., армяно-американский пластилин будет лепиться множеством рук, и жизненно важно не допустить в этот процесс вмешательства азербайджанских и турецких рук. Нам также придется оглядываться на Иран, но выстраивание широкого диалога с Израилем также исходит из наших национальных интересов. Четырехдневная апрельская война показала, что оружие, поставляемое Азербайджану, является большой головной болью для армянской стороны. У нас нет ресурса для давления на официальный Иерусалим изнутри (лоббистов), поэтому придется искать общий язык на межгосударственном уровне и создавать возможности для торпедирования азербайджанского влияния.

Другой фактор – это влиятельное израильское лобби в США. Тесный политический диалог между Иерусалимом и Баку автоматически превращает могущественное христианско-сионистское лобби Америки в азербайджанского союзника. Сегодня проазербайджанские силы в Штатах имеют одну из крупнейших лоббистских сетей, действующих по всей стране. К счастью, у них пока нет достаточного опыта и профессионализма, но это лишь вопрос времени (особенно когда их ментором является израильская группа влияния). Мы уже серьезно опоздали, поэтому Министерству Диаспоры необходимо в срочном порядке трансформировать свою деятельность под стратегию взращивания армяноцентричного лобби.

В целом природа перемен всегда неоднозначна и Армения не исключение, как бы ни хотелось большинству в это верить. История показывает, что плодами революции, творимой чистыми народными помыслами, часто пользуются совершенно иные силы. В свое время генерал Наполеон Бонапарт жестко подавил выступление роялистов, стремящихся пересмотреть итоги революции (Вандемьерский мятеж). Однако вскоре именно он разогнал Национальный конвент и позже пересмотрел систему трех консулов, став императором Франции путем всенародного референдума (с фальсификациями, разумеется). Разница в том, что до прихода Наполеона к власти в стране уже пустили корни элементы системы сдержек и противовесов, а СМИ уже переходили в формат независимой 4-й власти. В нашем случае важно не зацикливаться на личностях, а начать форсированный процесс государственного строительства. Иначе мы не сумеем ответить на грядущие вызовы и угрозы.





Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.

Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.