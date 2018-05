Армянский Ренессанс или повестка для нового премьера

В ближайшее время мы узнаем имя временного премьер-министра Армении, которому придется понять изменившиеся реалии и запустить процесс реформ общенационального характера.



Будучи аналитиком, я не питаю каких-либо иллюзий о быстрых победах и резких изменениях из-за существования внутренних и внешних преград. Основная преграда – это монопольное мышление. В данном случае речь идет не только об отдельных крупных олигархах, владеющих значительной частью национальных богатств, но и о мировоззренческом коде. Каждый из нас в определенной степени является монополистом и именно сквозь призму своих личных интересов смотрит на государство, нацию и окружающий мир.



Здоровое общество, которое стремится к оформлению в политическую нацию, должно стоять на трех священных социальных и ценностных столпах: индивидуализме (я), коллективизме (узкие группы «мы») и общественных нормах (наше). Гармоничный синтез этих понятий является фундаментальным условием зарождения нации – движущего мотора государства.



Для решения этой проблемы необходимо, чтобы новые лидеры не поддались искушению получения власти ради власти и ее дальнейшего воспроизводства. Первый шаг – строительство независимых друг от друга государственных институтов исполнительной, законодательной и судебной власти. Каждая из этих ветвей должна действовать в рамках своих полномочий, не оглядываясь на авторитеты конкретных политиков внутри себя.



Параллельно нужно дать старт переформатированию информационно-аналитической среды. СМИ должны со временем стать неинституциональной силой, сдерживающей все государственные органы от наиопаснейшего соблазна – желания обмануть нацию. Сегодня мы живем в иной реальности, когда узкие группы интересов управляют страной с помощью прямого или косвенного использования подручных газет, радио, теле и онлайн изданий. Монопольное мышление создает конфигурацию, при которой каждый стремится получить свою партию, свои СМИ, своих аналитиков, своих силовиков и т.д. Это мышление должно быть разрушено и похоронено с остатками феодально-олигархической системы.



Эта задача сверхдолгосрочного стратегического характера, но определенные шаги должны быть сделаны уже сегодня. На нынешнем этапе важно не попасть под влияние иных элементов старой системы. По моему глубокому убеждению, все политические партии создавались на фундаменте той же самой феодально-олигархической конструкции, модернизация которой крайне сложна технически. Если лидер попадает в тиски прошлого, они задавливают его медленно и методично, создавая все возможности для перехвата инициативы в новых форматах (смена фантика, но конфетка та же). Более того, представители узких феодальных групп влияния могут на время заявить о своей лояльности новой системе для того, чтобы получить шанс встроиться в нее и начать процедуру разрушения изнутри. Это вполне возможный сценарий, учитывая, что реформисты попадают в зависимость от их финансов (на реформы нужны деньги).



Второй инструмент уничтожения монопольного мировоззрения – это образование. За основу должна быть взята смешанная модель консервативного западного типа. Школа должна взять на себя воспитательную функцию, а университет заниматься прививанием и оттачиванием профессиональных навыков. При этом ВУЗы должны научиться самостоятельности и готовить совершенно конкретные конкурентоспособные продукты не только для армянского, но и мирового рынка. Необходимо завершить чудовищный этап, когда университеты находятся на постоянном обеспечении государства. Это порождает не только тотальную бюрократию, но и ставит столь важный институт общества в рамки политической конъюнктуры. Значительная часть профессорско-преподавательского состава должна пройти серьезную переподготовку в ведущих мировых научно-исследовательских центрах. При государственном строительстве крайне значимо не допустить в образовательную среду элементы коррупции и взятничества.



Важно не погрязнуть в точечных вопросах и заниматься поиском формулы гармоничного сосуществования всех центров армянского мира. Я считаю, что пришло время отказаться от разделительной концепции Армения-Арцах-Диаспора и принять на вооружение объединяющую идею «Государство Армения». С этого дня все силы и ресурсы должны быть брошены на решение одной общенациональной задачи – построения сильной Армении и возвращения ее субъектности в глобальный мир. Мы должны очень четко понять, что 75% этнических армян проживает во внешнем мире, обслуживая национальные интересы иных стран и наций. Человек и его возможности – главное богатство государства, а отток населения неизбежно ведет к процессу десуверенизации.



Бархатная революция, как и становление независимой Армении и освобождение Арцаха, породила новую надежду и дала нам новые силы для достижения суперцелей, одной из которых должна стать идея массовой репатриации. Раньше в общинах считали, что в Армении ничего не изменится, и старые феодалы-олигархи останутся на местах, поэтому возвращение на родину было лишено смысла. Сейчас эта отговорка уже не работает, ведь открылся путь к созиданию, и теперь будущее лицо армянской государственности зависит от всех и каждого.



Крайне сложной областью является внешняя политика. География определила для Армении тип ее геополитической судьбы, от которой никуда не скроешься. Все разговоры о том, что нужно полностью уходить от влияния России, Ирана, ЕАЭС лишены всякой логики и здравого смысла. Это было бы возможно только в случае физического перемещения этих стран в другие регионы (нечто из разряда сверхфантастики). Принимая во внимание существующие реалии, нужно недостатки превратить в преимущества и выстроить свою линию влияния в этих направлениях (проявить политическую волю и показать свою субъектность). Для решения этой сложной задачи необходимо полностью изменить систему взращивания и воспитания внешнеполитических кадров, реформировать министерство иностранных дел, дать новые импульсы для развития силовых блоков. В краткосрочной перспективе важно сосредоточиться на формировании и принятии «Стратегии национальной безопасности», «Концепции внешней политики» и «Стратегической доктрины по ведению информационных войн».



Помимо задачи по выходу из географического плена, нужно активно работать в американском направлении. Пользуясь поддержкой израильского лобби, Азербайджан сформировал широкие сети перекрестного лоббизма в 43 штатах. Мы не можем позволить нашему стратегическому противнику формировать штрихи политического мнения в глобальной супердержаве. Взять это направление нужно уже сейчас, сформировав экспертную группу, которая будет разрабатывать долгосрочную концепцию по продвижению национальных интересов Армении (в первую очередь, перехват инициативы по работе с протестантской Америкой). Старые лоббистские институты находятся в глубоком кризисе и объективно не способны заниматься решением столь серьезных задач (сейчас фанатичная зацикленность на вопросе признания Геноцида губительна для нас). Я глубоко убежден, что мы должны перенимать у американцев политический опыт, финансовые возможности, высокие технологии и образование. Для этого имеется все, нужна лишь воля.



Армянский Ренессанс должен привести к формированию национальной элиты и национального капитала, объединенных общими ценностями и помыслами. В противном случае Армения останется объектом, функционирование которого будет обеспечиваться столкновением интересов внутренних и внешних сил.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.



Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.