5/10/15: призыв Перины, продажа эльсетей, события в Вифлееме

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 АВГУСТА 2002 ГОДА
27 октября, смертная казнь и Даллакян
21 августа, по инициативе Риммы Демирчян, в Ереване состоялась встреча родственников жертв теракта 27 октября 1999 года с содокладчиками комитета по мониторингу ПАСЕ. Родственники утверждали, что в отношении террористов необходимо применить смертную казнь, а содокладчики напоминали, что в соответствии со взятыми обязательствами, Армения должна в кратчайшие сроки ратифицировать 6-й протокол к Европейской Конвенции по правам человека, предусматривающий полную отмену смертной казни.
Фото: Медиамакс
Организатором встречи был председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Виктор Даллакян. После 27 октября 1999 года он был одним из самых непримиримых оппонентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Несмотря на это, в 2012 году Даллакян был назначен заместителем руководителя аппарата президента Армении. На этом посту он проработал почти 5 лет, после чего снова стал оппозиционером. Разница в том, что если 15 лет назад Виктор Даллакян имел определенный политический вес, то сегодня его уход в оппозицию остался почти незамеченным.
Международная реакция на события в Вифлееме
15 лет назад израильская армия захватила принадлежащий Армянскому Патриархату Иерусалима земельный участок в Вифлееме. Тема активно обсуждалась не только в Армении.
Глава Русской Православной Церкви Патриарх Алексий Второй, Архиепископ Кентерберийский Джордж Кери и председатель Национального совета Церквей США доктор Роберт Эдгар выразили озабоченность и заявили о готовности способствовать урегулированию ситуации.
Фото: REUTERS
Прошло 15 лет, а у Армении как не было, так и нет посольства в Израиле, что, безусловно, ослабляет позиции Армянского Патриархата Иерусалима.
Серж Саргсян в Литве и учения НАТО
15 лет назад министр обороны Армении Серж Саргсян посетил Вильнюс и приветствовал предложение Литвы поделиться своим военным опытом с государствами Южного Кавказа.
На встрече со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом Серж Саркисян пригласил литовских военных принять участие в учениях НАТО Cooperative Best Effort, которые прошли в 2003 в Армении.
Фото: REUTERS
Сегодня Серж Саргсян является президентом Армении, Линас Линкявичюс – министром иностранных дел Литвы, а в Армении учения НАТО больше не проводятся.
Перина и призывы к взаимным компромиссам
24 авугста в бакинской газете «Экспресс» было опубликовано интервью с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Рудольфом Периной, в котором он призвал Армению и Азербайджан быть более активными и демонстрировать готовность к взаимным компромиссам.
Фото: ВС США
Он отмечал, что «стороны неоднократно были очень близки к подписанию мирного соглашения, однако каждый раз упускали свой шанс». Рудольф Перина также призвал не обвинять Минскую группу ОБСЕ, «которая сделала очень много для решения проблемы, и в течение последних 10 лет не раз предоставляла сторонам конфликта возможности для детального обсуждения всех возможных путей урегулирования».
Продажа распределительных электросетей
26 августа наконец завершился длившийся почти три года процесс приватизации армянских распределительных элетросетей - победителем тендера была признана компания Midland Resources Holding. Общая стоимость контракта составила 37 млн долларов.
Реальным владельцем Midland Resources Holding называли депутата Национального собрания Арутюна Памбукяна, который, однако, утверждал, что всего лишь выступил в качестве посредника между компанией и правительством Армении.
Если 15 лет назад приватизация распределительных элетросетей рассматривалась как элемент геополитической борьбы (в числе потенциальных покупателей были американская компания AES Silk Road и российская РАО ЕЕС), то более чем 10 лет спустя они стали причиной внутриполитического обострения: летом 2013 года развернулось движение #ElectricYerevan.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 АВГУСТА 2007 ГОДА
«Пассивная война»
21 августа министр обороны НКР Мовсес Акопян заявил, что «практически каждый день на линии соприкосновения идет позиционная, пассивная война».
Как видим, за 10 лет словарный запас наших военных сильно не изменился.
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Новые развития в сфере телекоммуникаций
21 августа президент АФК Система Александр Гончарук впервые официально подтвердил, что МТС ведет переговоры по покупке ВиваСелл-МТС.
А 24 августа Комиссия по регулированию общественных услуг Армении приняла решение, по которому с 1 октября 2007 года АрменТел утратит все свои монопольные права.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 АВГУСТА 2012 ГОДА
Трудно поверить, но пять лет назад в Сирии уже бушевала война. Пресс-секретарь епархии Берио (Алеппо) заявил, что вооруженные столкновения в Сирии приблизились к армянонаселенным районам Алеппо.
Ара Тадевосян
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