5/10/15: призыв Перины, продажа эльсетей, события в Вифлееме

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 АВГУСТА 2002 ГОДА



27 октября, смертная казнь и Даллакян



21 августа, по инициативе Риммы Демирчян, в Ереване состоялась встреча родственников жертв теракта 27 октября 1999 года с содокладчиками комитета по мониторингу ПАСЕ. Родственники утверждали, что в отношении террористов необходимо применить смертную казнь, а содокладчики напоминали, что в соответствии со взятыми обязательствами, Армения должна в кратчайшие сроки ратифицировать 6-й протокол к Европейской Конвенции по правам человека, предусматривающий полную отмену смертной казни.



Римма Демирчян Фото: Медиамакс

Международная реакция на события в Вифлееме

Армянский крест в Вифлееме Фото: REUTERS

Серж Саргсян в Литве и учения НАТО

Линас Линкявичюс Фото: REUTERS

Перина и призывы к взаимным компромиссам

Рудльф Перина в Словакии в 2015 году Фото: ВС США

Продажа распределительных электросетей

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 АВГУСТА 2007 ГОДА

«Пассивная война»

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Новые развития в сфере телекоммуникаций

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 АВГУСТА 2012 ГОДА