5/10/15: Призывы к революции, Армения-НАТО в формате 26+1

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА
Блок, который не состоялся
4 cентября лидеры 16-и армянских оппозиционных партий подписали заявление о создании объединения, «которое преследует цель перерасти в предвыборный блок». В заявлении отмечалось, что в случае создания предвыборного блока, 16 партий выдвинут единого кандидата на предстоящих в 2003 году президентских выборах.
Фото: Фотолур
«Решительно отвергая власть Роберта Кочаряна и его режима, мы считаем смену власти жизненной необходимостью для нашего народа и страны, которой нет альтернативы», - заявили лидеры 16-и партий.
Предвыборный блок, однако, создан не был. В первом туре президентских выборов 2003 года участвовали 8 оппозиционных кандидатов, в частности, Степан Демирчян, Вазген Манукян, Арташес Гегамян.
Поддержка для Америки
Посол США в Ереване Джон Ордуэй заявил 10 сентября, что «в ходе международной антитеррористической операции Америка получила от Армении политическую и практическую поддержку».
Фото: Госдепартамент США
Он также сказал, что после терактов 11 сентября 2001 года в армяно-американских отношениях появились два новых компонента: взаимодействие в правовой сфере и военное сотрудничество.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
Шаварш Кочарян, Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян
Председатель Национально-демократической партии Шаварш Кочарян заявил 4 сентября, что если экс-президент Армении Левон Тер-Петросян «будет участвовать в президентских выборах в качестве единого кандидата от оппозиции, это однозначно сыграет на руку Сержу Саргсяну».
Избрание Сержа Саргсяна, фактически, сыграло на руку Шаваршу Кочаряну, который с 2008 года занимает пост заместителя министра иностранных дел Армении.
Вазген Манукян и революция
Председатель Национально-Демократического Союза Вазген Манукян заявил 5 сентября о необходимости совершения революции в Армении.
Фото: Медиамакс
«В Армении сформирована модель правления, которая позволяет определенной группе избранных владеть крупным бизнесом, получать сверхприбыли, совершать преступления и оставаться безнаказанными, а во время выборов способствовать вопроизводству властей», - говорил политик. Лидер НДС отмечал, что предстоящие в 2008 году президентские выборы он рассматривает как возможность совершить революцию и изменить эту модель.
Модель, как мы знаем, не изменилась, революций не случилось, а Вазген Манукян, судя по всему, довольно комфортно чувствует себя на посту председателя Общественной палаты.
Армения-НАТО в формате 26+1
5 сентября в Брюсселе министр иностранных дел Армении Вардан Осканян и генсек НАТО Яап де Хуп Схеффер обсудили вопросы организации политических консультаций Армения-НАТО в формате 26+1.
Говоря о реализации мероприятий, предусмотренных Планом действий индивидуального партнерства (IPAP) Армении с НАТО, Осканян отмечал, что разработана Концепция национальной безопасности Армении, в Ереване открыт Информационный центр НАТО, идет работа над созданием в Армении ситуационного центра управления кризисами, выдвинут ряд законодательных инициатив для осуществления оборонных реформ.
Инаугурация Бако Саакяна
7 сентября на специальном заседании Национального Собрания НКР прошла инаугурация президента Бако Саакяна. Новый президент НКР назвал главной целью властей создание обороноспособного, социально справедливого, экономически развитого и политически стабильного государства.
Фото: Фотолур
«Темпы нашего развития могут получить серьезный импульс в случае международного признания НКР, что является ключевым направлением нашей внешней политики», - заявил Бако Саакян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Дело Сафарова
5 сентября президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон сказал, что освобождение Рамиля Сафарова «неприемлемо» и призвал власти Азербайджана пересмотреть свое решение.
«Я присоединяюсь к заявлениям международного сообщества по осуждению «героизации» ужасного преступления, совершенного господином Сафаровым»,- сказал Миньон.
Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявил 5 сентября в Ереване, что «помилование Рамиля Сафарова не способствует мирному процессу и подрывает доверие».
Фото: НАТО
«Я глубоко обеспокоен решением Азербайджана о помиловании Рамиля Сафарова. То, что он совершил, является ужасным преступлением, которое не должно героизироваться», - сказал Расмусен.
Президент Армении Серж Саргсян, в свою очередь, заявил, что последние развития в деле Рамиля Сафарова «не должны бросить тень на отношения Армения-НАТО».
Отставка Раффи Оганесяна
Лидер партии «Наследие», депутат Раффи Оганесян представил 10 сентября спикеру Национального Собрания Армении заявление об отставке.
Фото: Фотолур
После отставки Оганесяна его место в парламенте занял занимавший 6-ю строчку в списке «Наследия» Теван Погосян, являющийся исполнительным директором Международного центра человеческого развития.
Ара Тадевосян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.