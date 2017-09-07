5/10/15: Призывы к революции, Армения-НАТО в формате 26+1

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА



Блок, который не состоялся



4 cентября лидеры 16-и армянских оппозиционных партий подписали заявление о создании объединения, «которое преследует цель перерасти в предвыборный блок». В заявлении отмечалось, что в случае создания предвыборного блока, 16 партий выдвинут единого кандидата на предстоящих в 2003 году президентских выборах.



Степан Демирчян Фото: Фотолур

Поддержка для Америки

Джон Ордуэй Фото: Госдепартамент США

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

Шаварш Кочарян, Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян

Вазген Манукян и революция

Vazgen Manukyan Фото: Медиамакс

Армения-НАТО в формате 26+1

Инаугурация Бако Саакяна

Бако Саакян Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Дело Сафарова

Андерс Фог Расмусен и Серж Саргсян Фото: НАТО