5/10/15: начало строительства Баку-Тбилиси-Джейхан, новый глава МИД НКР

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА



Начало строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан



18 сентября прошла церемония начала строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.



Президент США Джордж Буш направил по этому случаю послание лидерам Азербайджана, Грузии и Турции, отметив, что «нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан является центральным компонентом нового энергетического коридора Восток-Запад».



Гейдар Алиев и Джордж Буш Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

«Тройка Диалог» купила «Армимпэксбанк»

Рубен Варданян в 2007 году Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Карен Мирзоян возглавил МИД НКР