5/10/15: начало строительства Баку-Тбилиси-Джейхан, новый глава МИД НКР

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА
Начало строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
18 сентября прошла церемония начала строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Президент США Джордж Буш направил по этому случаю послание лидерам Азербайджана, Грузии и Турции, отметив, что «нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан является центральным компонентом нового энергетического коридора Восток-Запад».
Фото: REUTERS
«Дух сотрудничества и доверие, построенное правительствами Азербайджана, Грузии и Турции, могут послужить моделью для дальнейших усилий по развитию сотрудничества с участием новых партнеров и других стран региона», - говорилось в послании американского президента.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
«Тройка Диалог» купила «Армимпэксбанк»
«Важнейшей сделкой на банковском рынке Армении» назвал 21 сентября председатель Центрального банка Тигран Саргсян приобретение «Армимпэксбанка» компанией «Тройка Диалог».
Он выразил надежду, что приход на армянский банковский рынок такого авторитетного игрока как «Тройка Диалог» будет способствовать росту конкуренции, внедрению новых банковских услуг и росту интереса зарубежных инвесторов к Армении.
Фото: Фотолур
Президент компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян заявил, что «вместе с нашим партнером - компанией «Америя», мы давно внимательно наблюдатели за развитием финансового рынка Армении». Рубен Варданян отметил, что «Тройка Диалог» и «Америя» намерены создать на базе «Армимпэксбанка» инвестиционный банк.
Фонд, созданный «Тройка Диалог», приобрел 96 % акций «Армимпэксбанка» у британского предпринимателя Ваче Манукяна за $ 13 млн.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Карен Мирзоян возглавил МИД НКР
22 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакян посетил министерство иностранных дел НКР и представил сотрудникам ведомства новоназначенного министра Карена Мирзояна.
Глава государства охарактеризовал Карена Мирзояна как многоопытного дипломата, который придаст новое качество работе министерства иностранных дел НКР.
Фото: МИД НКР
До назначения на этот пост Карен Мирзоян занимал посты начальника управления Сопредельных стран МИД Армении, постоянного представителя Армении в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (Стамбул), постоянного представителя НКР в Армении.
Ара Тадевосян
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