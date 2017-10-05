5/10/15: Прогнозы НАТО, встреча Кочарян-Алиев, Осканян в ООН

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА



Сбывшийся прогноз о новой нестабильности



Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил 3 октября, что в ближайшие годы Кавказу не удастся избежать новой нестабильности и потрясений.



Джордж Робертсон Фото: REUTERS

Гейдар Алиев Фото: REUTERS

Илья Клебанов и Эдуард Шеварднадзе Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА