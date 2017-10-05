5/10/15: Прогнозы НАТО, встреча Кочарян-Алиев, Осканян в ООН

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
Сбывшийся прогноз о новой нестабильности
Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил 3 октября, что в ближайшие годы Кавказу не удастся избежать новой нестабильности и потрясений.
Фото: REUTERS
«Кавказ, Центральная Азия, Северная Африка и Ближний Восток предлагают потенциальный коктейль нестабильности. Все эти регионы проходят через политические и экономические испытания. В конечном итоге, я убежден, что эти изменения выведут их на правильный путь. Однако только самые отъявленные оптимисты могут говорить о том, что этот процесс будет протекать без серьезных потрясений», - сказал генеральный секретарь НАТО.
Как показало время, Лорд Робертсон был чертовски прав.
Алиев и Кочарян довольны встречей
Президенты Азербайджана и Армении Гейдар Алиев и Роберт Кочарян заявили, что удовлетворены беседой, которая состоялась 6 октября в рамках саммита СНГ в Кишиневе.
«Я не могу обрадовать какими-то окончательными решениями, но должен сказать, что заинтересованный диалог продолжается и есть искреннее желание найти решение», - сказал президент Армении.
Фото: REUTERS
«Конфликт - затянувшийся, трудный, сложный. Его сразу невозможно решить, но эти встречи позволяют нам все же обсудить различные элементы и продвигаться вперед. Я удовлетворен этой встречей и считаю, что они должны продолжаться», - заявил Гейдар Алиев.
«Интенсивные переговоры»
Выступая 7 октября на конференции, организованной Союзом армян России, министр промышленности, науки и технологий России Илья Клебанов заявил, что Москва и Тбилиси ведут «интенсивные переговоры» о восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.
Фото: REUTERS
Клебанов говорил, что переговоры ведутся представителями российской и грузинской сторон 4-5 раз в год, а решение данного вопроса «зависит от политического решения руководства Грузии».
На протяжении этих 15 лет разговоры о возможной деблокации Абхазской железной возникали много раз, но все, судя по всему, понимают, что этот вопрос еще очень далек от решения.
«Инвентаризация» мирного процесса
Заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Шугарян предложил «провести инвентаризацию» минского процесса карабахского урегулирования.
Шугарян заявил, что это можно было бы сделать с помощью созыва закрытой конференции, на которой собрались бы основные участники Минской группы ОБСЕ за весь период действия группы. Такая конференция позволила бы, по мнению замглавы МИД Армении, сделать необходимые выводы для построения дальнейшей методики разрешения карабахского конфликта.
Шугарян отмечал, что «единственным реальным достижением переговорного процесса» является прекращение огня в 1994 году. Другие шаги в урегулировании замглавы МИД Армении назвал «тактическими ментальными упражнениями, имеющими больше теоретическое, чем практическое значение».
Шугарян также высказывался за переоценку роли посредников. «В качестве посредников выступают страны, которые имеют свои интересы в регионе, зачастую противоречащие друг другу», - говорил дипломат.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА
Осканян против «квот» на свободу и безопасность
Выступая 3 октября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Армении Вардан Осканян сказал, что «мы внимательно наблюдаем за развитиями вокруг Косово и слышим громкие заявления международного сообщества о том, что Косово не может быть прецедентом для других конфликтов».
«У нас нет намерений использовать Косово в качестве прецедента для нашего конфликта, поскольку это противоречило бы нашей позиции о том, что все конфликты различаются. В то же время, мы не поймем и не примем обратной логики - если Косово будет предоставлена независимость, другие народы не могут добиться самоопределения. Никто не должен говорить о нам о наличии квот на свободу и безопасность», - подчеркивал Вардан Осканян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Осканян лишен неприкосновенности
2 октября Национальное Собрание Армении одобрило ходатайство генпрокурора Агвана Овсепяна о лишении Вардана Осканяна депутатской неприкосновенности и привлечении его в качестве обвиняемого.
Фото: Photolure
За одобрение ходатайства проголосовали 64 депутата, против - 6, 1 бюллетень был признан недействительным. Фракции «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн», Армянский национальный конгресс и «Наследие» не участвовали в голосовании.
Вардан Осканян все обвинения в отмывании денег отвергал и настаивал, что правоохранительные органы выполняют политический заказ.
Уголовное преследование в отношении Вардана Осканяна было прекращено в июле 2013 года.
Ара Тадевосян
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