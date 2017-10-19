5/10/15: Саргсян в США, Ахмадинежад в Армении

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
«Утка» о чеченцах и «обнадеживающее обещание»
Глава пограничного ведомства Грузии Валерий Чхеидзе назвал 17 октября «уткой» сообщения о перемещении чеченских боевиков в грузинский регион Самцхе-Джавахети, населенный преимущественно армянами. Чхеидзе исключил также вероятность продвижения чеченских боевиков в направлении грузино-турецкой границы.
А 21 октября министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, комментируя в интервью Медиамакс отношение Еревана к грузино-турецкому военному сближению, сказал:
«Грузия заверила нас, что не предпримет шагов, которые могут угрожать безопасности Армении или способствовать нашей изоляции в регионе. Это достаточно серьезное и, в некотором роде, обнадеживающее обещание».
«Отличный пример»
19 октября заместитель главы миссии США в ОБСЕ Дуглас Дэвидсон приветствовал роль ереванского офиса ОБСЕ в деле реформировании избирательного законодательства в Армении.
Фото: ОБСЕ
«Отличные рабочие отношения ереванского офиса ОБСЕ с правительством и гражданским обществом Армении должны служить примером для всех представительств ОБСЕ» - говорил Дэвидсон.
Комплименты в адрес ереванского офиса ОБСЕ, которые на протяжении многих лет расточали представители разных стран и организаций, не спасли офис, который фактически стал жертвой шантажа Азербайджана и закрылся в августе 2017 года.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА
Саргсян в Вашингтоне
17-18 октября премьер-министр Армении Серж Саргсян провел в Вашингтоне встречи с вице-президентом США Ричардом Чейни и министром обороны Робертом Гейтсом.
По итогам встречи Гейтс заявил, что на встрече с Саргсяном тема резолюции по признанию Геноцида армян в 1915 году не затрагивалась. При этом глава Пентагона счел необходимым выразить свою тревогу по поводу принятой 10 октября комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей факт Геноцида армян в Османской империи. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что это действительно может нанести ущерб нашим войскам в Ираке и ухудшить, возможно необратимо, наши отношения с ключевым союзником в важном регионе и в более широкой войне с террором».
Фото: Пентагон
«Я не думаю, что турки блефуют, для них этот вопрос действительно значимый. Я полагаю, что они предвидят возможные последствия - то, что касается репараций и, возможно, даже изменения линии границы», - заявил министр обороны США.
Ричард Чейни заявил после встречи с Саргсяном, что США готовы продолжать содействие Армении в осуществлении демократических и экономических реформ. Собеседники затронули также процессы на Ближнем Востоке и тему армяно-турецких взаимоотношений.
Ахмадинежад в Ереване
22 октября в Ереван с официальным визитом прибыл президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Фото: REUTERS
Он отметил, что «перспектива армяно-иранских отношений видится конструктивной и очень светлой». По его словам, развитие отношений между Арменией и Ираном исходит из интересов как народов обеих стран, так и региональной безопасности.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Конференция доноров, оставшаяся на бумаге
Выступая 17 октября на на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, президент Армении Серж Саргсян сказал:
Фото: пресс-служба президента
«Армения сегодня является одним из лидеров Восточного партнерства как в плане переговоров об Ассоциации, так и инициированных нами широкомасштабных реформ. Мы приветствуем декларацию этого саммита о Едином рынке. Соглашение о Зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли в будущем позволит Армении пользоваться возможностями Единого рынка. Мы приступили к разработке всеобъемлющей программы реформ, в результате чего будем иметь намного более эффективную систему управления. Для реализации этих целей Армения нуждается в ощутимом финансовом содействии. Именно с этой целью мы совместно с Европейской комиссией готовим Конференцию доноров для Армении», - сказал Серж Саргсян.
Соглашение о Зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, являвшееся частью Соглашения об Ассоциации, подписано не было. Не состоялась и конференция доноров.
Ара Тадевосян
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