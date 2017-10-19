5/10/15: Саргсян в США, Ахмадинежад в Армении

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА



«Утка» о чеченцах и «обнадеживающее обещание»



Глава пограничного ведомства Грузии Валерий Чхеидзе назвал 17 октября «уткой» сообщения о перемещении чеченских боевиков в грузинский регион Самцхе-Джавахети, населенный преимущественно армянами. Чхеидзе исключил также вероятность продвижения чеченских боевиков в направлении грузино-турецкой границы.



А 21 октября министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, комментируя в интервью Медиамакс отношение Еревана к грузино-турецкому военному сближению, сказал:



«Грузия заверила нас, что не предпримет шагов, которые могут угрожать безопасности Армении или способствовать нашей изоляции в регионе. Это достаточно серьезное и, в некотором роде, обнадеживающее обещание».



«Отличный пример»



19 октября заместитель главы миссии США в ОБСЕ Дуглас Дэвидсон приветствовал роль ереванского офиса ОБСЕ в деле реформировании избирательного законодательства в Армении.



Офис ОБСЕ в Вене Фото: ОБСЕ

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА

Серж Саргсян и Роберт Гейтс Фото: Пентагон

Махмуд Ахмадинежад Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА