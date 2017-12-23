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5/10/15: Вступление в ВТО, визит Ральстона, отказ Царукяна


Джозеф Ральстон на брифинге в Ереване
Джозеф Ральстон на брифинге в Ереване

Фото: Фотолур

Дэниэл Фрид
Дэниэл Фрид

Фото: Фотолур

Паскаль Лами
Паскаль Лами

Фото: Фотолур


Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА

Вступление в ВТО

10 декабря на министерской конференции Всемирной Торговой Организации (ВТО) было принято решение о вступлении Армении в эту организацию.

Паскаль Лами Паскаль Лами


«Вступление Армении в ВТО поможет ей воспользоваться преимуществами мировой торговой системы, и является очевидным свидетельством того, что еще одна страна выбрала путь торговли и развития, необходимый для обеспечения потребностей своих граждан», - сказал 11 декабря член Европейской Комиссии по вопросам торговли Паскаль Лами.

Армения стала шестой постсоветской страной, вступившей в ВТО после Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Молдовы.

Первый визит в истории

Командующий объединенными войсками НАТО в Европе генерал Джозеф Ральстон прибыл 16 декабря в Ереван.
Джозеф Ральстон на брифинге в Ереване Джозеф Ральстон на брифинге в Ереване

Фото: Фотолур


Выступая на брифинге после встречи с президентом Робертом Кочаряном, Ральстон подчеркнул, что впервые в истории Командующий объединенными войсками НАТО в Европе посещает Армению. Он заявил, что сотрудничество Армении и НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» (ПРМ) «усиливается с каждым днем».

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

«Пришло время завершить работу»

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниэл Фрид заявил, что «пришло время завершить работу над базовыми принципами карабахского урегулирования».
Дэниэл Фрид Дэниэл Фрид

Фото: Фотолур


«Южный Кавказ не может полноценно использовать свой потенциал без урегулирования нагорно-карабахского конфликта. До тех пор, пока Армения остается изолированной в регионе, общее видение процветания и свободы, следовательно - и стабильности, будет недостижимым. Пришло время завершить работу над базовыми принципами карабахского урегулирования», - заявил Дэниэл Фрид, выступая на конференции «Азербайджано-турецко-американские отношения и их важность для Евразии».

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  11-17 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Отказ Царукяна

12 декабря партия «Процветающая Армения» заявила, что не будет участвовать в предстоящих в феврале 2013 года президентских выборах и не станет поддерживать ни одного из кандидатов.

Фото: Фотолур


Комментируя это решение, экс-глава МИД Армении, депутат от «Процветающей Армении» Вардан Осканян заявил:

«Несмотря на то, что я иначе представлял себе наши шаги и дальнейшую борьбу, тем не менее, я уважаю принятое решение».

Ара Тадевосян

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