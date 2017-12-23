5/10/15: Вступление в ВТО, визит Ральстона, отказ Царукяна

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА



Вступление в ВТО



10 декабря на министерской конференции Всемирной Торговой Организации (ВТО) было принято решение о вступлении Армении в эту организацию.



Паскаль Лами

Джозеф Ральстон на брифинге в Ереване Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

Дэниэл Фрид Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА