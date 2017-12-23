5/10/15: Заочный «диалог» Саргсян-Алиев, предупреждение Христеа

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА



Смерть Матевосяна



19 декабря на 67-м году жизни скончался писатель Грант Матевосян, который считался одним из величайших армянских прозаиков 20-го века.



Уверенность Гегамяна



23 декабря лидер партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян выразил уверенность в своей победе на предстоящих 19 февраля 2003 года президентских выборах в Армении. Гегамян заявил, что выиграет выборы в первом же туре и сформирует «правительство национального согласия».



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА



Армения – за членство Турции в ЕС



Председатель Национального Собрания Армении Тигран Торосян заявил 19 декабря, что Армения выступает за членство Турции в Европейском Союзе. Он выразил надежду, что «именно в плоскости евроинтеграции Турции и Армении удастся найти ключи к нормализации двусторонних отношений».



Тигран Торосян Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Артур Багдасарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян Фото: Пресс-служба президента Армении

Ильхам Алиев