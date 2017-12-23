5/10/15: Заочный «диалог» Саргсян-Алиев, предупреждение Христеа

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
Смерть Матевосяна
19 декабря на 67-м году жизни скончался писатель Грант Матевосян, который считался одним из величайших армянских прозаиков 20-го века.
Уверенность Гегамяна
23 декабря лидер партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян выразил уверенность в своей победе на предстоящих 19 февраля 2003 года президентских выборах в Армении. Гегамян заявил, что выиграет выборы в первом же туре и сформирует «правительство национального согласия».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
Армения – за членство Турции в ЕС
Председатель Национального Собрания Армении Тигран Торосян заявил 19 декабря, что Армения выступает за членство Турции в Европейском Союзе. Он выразил надежду, что «именно в плоскости евроинтеграции Турции и Армении удастся найти ключи к нормализации двусторонних отношений».
Фото: Фотолур
«Членство Турции в ЕС позволит нам иметь предсказуемого соседа, придерживающегося близкой нам европейской системы ценностей», - заявил Тигран Торосян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Заочный «диалог» Саргсяна и Алиева
Выступая 19 декабря на саммите глав государств стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Армении Серж Саргсян заявил, что «убийство армянина отныне не считается в Азербайджане преступлением».
Фото: Пресс-служба президента Армении
«Азербайджанская пропаганда воспитывает целое поколение в атмосфере ксенофобии и нетерпимости. Доказательством моих слов является формирование образа героя вокруг имени малодушного и трусливого убийцы, который был экстрадирован в Баку венгерскими властями», - сказал Серж Саргсян.
На следующий день, 20 декабря, президент Азербайджана Ильха Алиев выступил с посланием к участникам проходящего в Баку международного форума, в котором заявил, что «этническая религиозная толерантность превратилась в образцовую норму азербайджанского общества».
Предупреждение Христеа
20 декабря руководитель Делегации Европейского Союза в Армении Траян Христеа заявил:
Фото: Фотолур
«У Армении есть свое суверенное право решать, каким она видит путь своего дальнейшего развития. Она должна либо сотрудничать с ЕС, или принимать участие в евразийских программах. Нельзя одновременно развивать экономическое и торговое сотрудничество с двумя разными структурами. Мяч сейчас на вашей половине поля».
Ара Тадевосян
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