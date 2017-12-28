5/10/15: Убийство Нагдаляна, «глупцы на Южном Кавказе», отказ Тер-Петросяна

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА



Убийство Тиграна Нагдаляна



Вечером 28 декабря в Ереване был убит известный журналист, председатель Совета Общественного ТВ Армении Тигран Нагдалян. Это убийство стал одним из самых резонансных в истории независимой Армении.



Тигран Нагдалян был одним из лучших журналистов в Армении, и его смерть стала невосполнимой потерей.



Тигран Нагдалян Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

Амалия Костандян Фото: Фотолур

Дэниэл Фрид

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА