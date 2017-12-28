5/10/15: Убийство Нагдаляна, «глупцы на Южном Кавказе», отказ Тер-Петросяна

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
Убийство Тиграна Нагдаляна
Вечером 28 декабря в Ереване был убит известный журналист, председатель Совета Общественного ТВ Армении Тигран Нагдалян. Это убийство стал одним из самых резонансных в истории независимой Армении.
Тигран Нагдалян был одним из лучших журналистов в Армении, и его смерть стала невосполнимой потерей.
Фото: Фотолур
Заказчиком убийства Нагдаляна суд признал Армена Саргсяна – родного брата премьер-министра Вазгена Саргсяна, погибшего в результате теракта в парламенте 27 октября 1999 года. Армен Саргсян провел в заключении часть срока, после чего вышел на свободу по амнистии.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
«Захват государства»
27 декабря председатель организации Transparency International-Армения Амалия Костандян заявила, что «2007 год можно считать «годом ожесточенного захвата государства».
Фото: Фотолур
Она сказала, что в Армении наблюдается захват всех ветвей власти группой олигархов, и данное явление характеризуется экспертами и международными организациями как «ожесточенный захват государства».
«Глупцы на Южном Кавказе»
Помощник госсекретаря США Дэниэл Фрид заявил 28 декабря, что Вашингтон будет настаивать на том, что Косово не может быть прецедентом для урегулирования других конфликтов.
«Косово не является прецедентом ни для Южной Осетии, ни для Абхазии, ни для Приднестровья, ни для Корсики, ни для Техаса. Ни для чего. Мы будем настаивать на этом. Мы хотим работать вместе с нашими европейскими друзьями, чтобы это не использовалось в качестве прецедента, и мы надеемся, что Россия будет вести так, чтобы не сделать это прецедентом. Если их беспокоит дестабилизирующий эффект, им нужно работать вместе с нами вместо того, чтобы с одной стороны беспокоиться, а с другой - флиртовать с сепаратистами», - заявил помощник госсекретаря США.
«У каждой страны есть свои глупцы, и на Южном Кавказе глупцы могут причинить много вреда. Однако это не является оправданием, поскольку глупцы есть на всех сторонах. Ответственные правительства должны работать вместе, чтобы удержать глупцов от втягивания нас в плохую ситуацию. Мы хотим работать с Россией с этой целью», - говорил американский дипломат.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Заявление Тер-Петросяна
25 декабря лидер оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК), первый президент Армении Левон Тер-Петросян объявил, что не примет участия в президентских выборах 18 февраля 2013 года.
«Что бы не говорили, у 68-летнего человека нет той энергии и работоспособности, которая есть у 45-60-летних. Следовательно, на арену должны выйти более молодые», - сказал Левон Тер-Петросян.
27 декабря Армянский национальный конгресс (АНК) заявил, что «считает бессмысленным участие в выборах и поддержку какого-либо из выдвинутых кандидатов».
«Сфальсифицировав президентские выборы 2008 года, и утопив в крови народ, выступивший против фальсификаций, режим Сержа Саргсяна на протяжении пяти лет занимался уничтожением какой-либо возможности проведения демократических и конкурентных выборов», - говорилось в заявлении АНК.
Ара Тадевосян
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