5/10/15: Диверсия в Арцахе, отмена виз для граждан ЕС, взлет Генриха

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 7-14 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА



Диверсия



8 января на Агдамском направлении азербайджанская диверсионно-разведывательная группа, нарушив рубежи обороны НКР, попыталась углубиться на карабахскую территорию.



Находившиеся на боевом дежурстве военнослужащие Армии обороны НКР предприняли меры по обезвреживанию группы, в результате чего один из азербайджанских военнослужащих был ранен и попал в плен.



Разочарование



Министр иностранных дел Вардан Осканян заявил 10 января в Ереване, что жесткие реплики в адрес Армении, сделанные в Баку высокопоставленными турецкими представителями, «бросают тень на надежду о нормализации двусторонних отношений, появившуюся после достаточно умеренных заявлений лидеров партии «Справедливости и Развития», сделанных после победы на парламентских выборах в Турции».



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 7-14 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА



Приход OMX



7 января шведский биржевой оператор OMX стал 100-процентным владельцем акций Армянской фондовой биржи (Armex) и Центрального депозитария Армении.



За полгода до этого, 6 июня 2007 года старший вице-президент OMX Group Генри Бергстром заявил в Ереване о необходимости «революции» на рынке капитала Армении. Он отмечал, что в настоящее время рынок капитала Армении находится в состоянии реанимации, «когда трудно дышать и питаться, а сердце находится в плохом состоянии». Однако, подчеркнул он, «существует воля и готовность участников рынка содействовать процессу реанимации».



К сожалению, «революции» на рынке капитала Армении за прошедшие 10 лет так и не случилось.



Заявления Тер-Петросяна



Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил 11 января в Ереване, что «уже победил» на предстоящих 19 февраля президентских выборах.



Встреча с журналистами стала первой пресс-конференцией Тер-Петросяна за 10 лет.



Левон Тер-Петросян на пресс-конференции 11 января 2008 года Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 7-14 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Штефан Фюле