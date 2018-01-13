5/10/15: Диверсия в Арцахе, отмена виз для граждан ЕС, взлет Генриха

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 7-14 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
Диверсия
8 января на Агдамском направлении азербайджанская диверсионно-разведывательная группа, нарушив рубежи обороны НКР, попыталась углубиться на карабахскую территорию.
Находившиеся на боевом дежурстве военнослужащие Армии обороны НКР предприняли меры по обезвреживанию группы, в результате чего один из азербайджанских военнослужащих был ранен и попал в плен.
Разочарование
Министр иностранных дел Вардан Осканян заявил 10 января в Ереване, что жесткие реплики в адрес Армении, сделанные в Баку высокопоставленными турецкими представителями, «бросают тень на надежду о нормализации двусторонних отношений, появившуюся после достаточно умеренных заявлений лидеров партии «Справедливости и Развития», сделанных после победы на парламентских выборах в Турции».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 7-14 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА
Приход OMX
7 января шведский биржевой оператор OMX стал 100-процентным владельцем акций Армянской фондовой биржи (Armex) и Центрального депозитария Армении.
За полгода до этого, 6 июня 2007 года старший вице-президент OMX Group Генри Бергстром заявил в Ереване о необходимости «революции» на рынке капитала Армении. Он отмечал, что в настоящее время рынок капитала Армении находится в состоянии реанимации, «когда трудно дышать и питаться, а сердце находится в плохом состоянии». Однако, подчеркнул он, «существует воля и готовность участников рынка содействовать процессу реанимации».
К сожалению, «революции» на рынке капитала Армении за прошедшие 10 лет так и не случилось.
Заявления Тер-Петросяна
Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил 11 января в Ереване, что «уже победил» на предстоящих 19 февраля президентских выборах.
Встреча с журналистами стала первой пресс-конференцией Тер-Петросяна за 10 лет.
Фото: Фотолур
Тер-Петросян сказал, что принял решение вернуться в политику, поскольку считает себя ответственным за то, что в свое время пригласил в Армению Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна. «Факт заключается в том, что если бы я их не пригласил, сегодня они не сидели бы у нас на голове», - сказал Левон Тер-Петросян.
Он отметил, что у него нет каких-либо личных амбиций - «я самодостаточный человек, и был таковым и до 1988 года, когда занимался наукой и был международно признанным специалистом».
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 7-14 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Добро пожаловать, граждане ЕС
10 января вступило в силу решение правительства, согласно которому граждане стран-членов ЕС могут посещать Армению без виз.
В то же день в Брюсселе состоялась встреча еврокомиссара Штефана Фюле со спикером парламента Армении Овиком Абрамяном, на которой европейский чиновник выразил признательность за принятое решение.
Взлет Генриха
10 января российская газета «Спорт Экспресс» признала полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна лучшим футболистом постсоветского пространства.
«Звездой себя не считаю, и до великих мне очень далеко - чтобы достичь их уровня, надо работать и работать», - говорил Мхитарян в интервью «Спорт Экспресс».
Футболист признался, что в последнее время стал гораздо увереннее подходить к реализации голевых моментов. Отвечая на вопрос о секретах достижения такой уверенности, Генрих Мхитарян сказал:
«Только правильная работа на тренировках. И еще - профессиональный подход к делу в целом. На собственном опыте убедился, что мелочей в футболе высокого уровня не существует. Как отдохнул, что съел, как выспался - все так или иначе отражается на игре. И получается цепочка: лучше подготовился - сильнее сыграл - повысил свою уверенность - больше забил - захотел подготовиться еще лучше».
Ара Тадевосян
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