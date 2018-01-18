5/10/15: «Дьявольская политика» и страсти по Абхазской железной дороге

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
Раффи Оганесяну отказали
15 января ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты руководителю Центра национальных и стратегических исследований Раффи Ованисяну на основании отсуствия у него необходимого 10-летнего ценза гражданства Армении.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА
«Может и должно произойти»
Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Юрий Мерзляков сказал 15 января, что «в этом году может и должно произойти согласование базовых принципов урегулирования карабахского конфликта».
Фото: Фотолур
Французский посредник Бернар Фасье, в свою очередь, отметил, что есть надежда на то, что 2008 год станет решающим для совершения прорыва и завершения процесса согласования базовых принципов.
«Война с Арменией не завершена»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 января, что «война с Арменией не завершена».
«Армения не выиграла войну. Война не завершилась. Завершился первый этап войны», - заявил президент Азербайджана.
«Город Ираван в 1918 году был подарен армянам. Это большая ошибка. Ираванское ханство было азербайджанской землей, армяне были здесь гостями», - сказал Ильхам Алиев.
9 кандидатов в президенты
18 января ЦИК Армении зарегистрировала 9 кандидатов для участия в президентских выборах 19 февраля 2008 года.
Кандидатами были зарегистрированы: лидер партии «Оринац еркир» Артур Багдасарян, лидер партии «Национальное единение» Арташес Гегамян, лидер Народной партии Тигран Карапетян, лидер Национально-Демократического Союза Вазген Манукян, бывший советник президента Нагорно-Карабахской Республики Арман Меликян, член Бюро «Дашнакцутюн», вице-спикер парламента Ваган Оганесян, лидер Республиканской партии Армении, премьер министр Серж Саркисян, первый президент Армении Левон Тер-Петросян, лидер партии «Национальное согласие» Арам Арутюнян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
«Дьвольская политика»
Президент Армении Серж Саргсян заявил 15 января, что «главной угрозой нашей безопасности продолжает оставаться откровенная армянофобская, расистская, фашистская политика руководства Азербайджана».
Фото: пресс-служба президента
«В этой стране растет поколение, наполненное злобой и ненавистью по отношению к нашему народу. Как оценить заявление главы Азербайджана о том, «врагом номер один» для Азербайджана являются армяне всего мира?! Очевидно одно - та пропагандистская политика, которую ведут азербайджанские власти по отношению к своему народу, является просто дьявольской. И как следствие, народ Азербайджана еще долгое время не будет готов к мирному сосуществованию, даже если удастся достичь договоренности вокруг разрешения проблемы», - сказал президент Армении.
Страсти вокруг Абхазской железной дороги
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили сказал 17 января в Ереване, что восстановление железнодорожного сообщения по территории Абхазии напрямую связано с урегулированием грузино-российских отношений. Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Тиграном Саргсяном, он добавил, что грузинская сторона заинтересована в скорейшем решении возобновлении работы абхазского участка железной дороги.
На следующий день президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что
восстановление железнодорожного сообщения через Абхазию входит в интересы России, и выдвижение этого вопроса без контекста деоккупации является «преступным, антигосударственным, антигрузинским актом».
Фото: REUTERS
«Изоляция Армении не входила в интересы Грузии никогда, и мы никогда этого не поддерживали. Но, одно дело - хорошие отношения с Арменией, и другое дело - выполнение стратегических планов оккупанта», - сказал Саакашвили.
Заявление Иванившили прокомментировал и лидер Абхазии Александр Анкваб, заявив, что для полноценной реабилитации абхазской железной дороги нужны «многомиллиардные инвестиции».
«Я знаю по этому поводу ровно столько же, сколько знаете вы. Никаких обращений по этому поводу не было ни с чьей стороны. Специалисты должны подсчитать, что будет иметь абхазская сторона от этого, стоит ли игра свеч? Пока все крайне туманно. Затраты огромные», - сказал Анкваб.
Ара Тадевосян
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