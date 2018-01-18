5/10/15: «Дьявольская политика» и страсти по Абхазской железной дороге

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА



Раффи Оганесяну отказали



15 января ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты руководителю Центра национальных и стратегических исследований Раффи Ованисяну на основании отсуствия у него необходимого 10-летнего ценза гражданства Армении.



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА



«Может и должно произойти»



Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Юрий Мерзляков сказал 15 января, что «в этом году может и должно произойти согласование базовых принципов урегулирования карабахского конфликта».



Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Юрий Мерзляков, Бернар Фасье и Мэтью Брайза Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Президент Армении Серж Саргсян выступает 15 января 2013 года Фото: пресс-служба президента