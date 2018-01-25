5/10/15: «Путь спасения» и «неминуемый крах», церкви в Грузии

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
Рождение «Наследия»
Глава Центра национальных и стратегических исследований Раффи Оганесян заявил 28 января о создании политической партии «Жарангутюн» [Наследие].
Фото: Фотолур
Раффи Оганесян заявил, что «Жарангутюн» станет «качественно новой политической силой, призванной восстановить веру народа в свои силы».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА
«Путь спасения» и «неминуемый крах»
28 января пресс-служба экс-президента Армении, кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна распространила его заявление, в котором говорилось, что 19 февраля граждане должны будут сделать выбор «между двумя путями развития страны, один из которых ведет к неминуемому краху, а другой - к спасению».
Фото: Фотолур
«В случае избрания Сержа Саргсяна в нашей стране не произойдет никаких положительных изменений, наоборот - еще более углубятся те порочные явления, которые имели место во время правления Роберта Кочаряна», - заявил бывший глава государства.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Армянские церкви в Грузии
24 января в Тбилиси состоялось первое рабочее заседание армяно-грузинской комиссии, которая изучит вопрос пяти армянских церквей на территории Грузии: Сурб Ншан, Сурб Геворг, Норашен, Сурб Минас и Кармир Аветаран.
Фото: Yuki Sakamoto
Решение о создании совместной комиссии было принято в ходе визита премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили в Ереван.
В комиссию вошли представители министерства культуры Грузии, Грузинской православной церкви, Армянской апостольской церкви, неправительственных организаций.
Один из членов комиссии, председатель организации «21-й век» Паата Гачечиладзе говорил, что «вопрос принадлежности храмов не стоит, речь идет об их сохранении».
Ара Тадевосян
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