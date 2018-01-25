5/10/15: «Путь спасения» и «неминуемый крах», церкви в Грузии

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА



Рождение «Наследия»



Глава Центра национальных и стратегических исследований Раффи Оганесян заявил 28 января о создании политической партии «Жарангутюн» [Наследие].



Раффи Оганесян в 2003 году Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА

Левон Тер-Петросян Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА