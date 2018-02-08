5/10/15: Ордуэй - за честные выборы, Лукашевич - против угроз

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА
Ордуэй о выборах
5 февраля посол США в Ереване Джон Ордуэй выступил со специальным заявлением в связи с предстоящим в Армении президентскими выборами.
Джон Ордуэй и Роберт Кочарян
Фото: Фотолур
Он, в частности, заявил: «Если предстоящие выборы в Армении будут свободными, справедливыми и прозрачными, то избранный президент получит поддержку как армянского народа, так и международного сообщества в решении таких важных вопросов, как нагорно-карабахский конфликт».
Официально – член ВТО
5 февраля, спустя 30 дней после ратификации Протокола о вступлении, Армения официально стала 145-м членом Всемирной Торговой Организации (ВТО).
Кочарян о Грузии и России
В интервью газете «Известия», опубликованном 5 февраля, президент Армении Роберт Кочарян выразил пожелание, чтобы «отношения Грузии с Россией были даже более продвинутыми, чем армяно-российские отношения».
«От этого мы бы только выиграли, и я уверен, что выиграл бы и регион», - подчеркнул Роберт Кочарян.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
«Активные переговоры»
Пресс-секретарь предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян заявил 5 февраля, что первый президент Армении ведет «активные переговоры» с кандидатом в президенты, лидером партии «Оринац еркир» Артуром Багдасаряном и лидером партии «Наследие» Раффи Оганесяном.
Арман Мусинян
Фото: Фотолур
«У нас есть серьезные основания говорить о возможности объединении с нами лидеров «Оринац Еркир» и «Наследия», а также главы партии «Новые времена» Арама Карапетяна», - говорил Мусинян, выражая уверенность в победе Тер-Петросяна в первом же туре президентских выборов.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Лукашевич против угроз
8 февраля официальный представитель МИД России Александр Лукашевич напомнил об обязательстве Азербайджана не использовать силу против гражданских самолетов.
Александр Лукашевич
«Этот вопрос неоднократно освещался сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Хотел бы процитировать заявление от 13 июля 2012 г., в котором сопредседатели вновь подтвердили позицию, связанную с планами открытия аэропорта в Нагорном Карабахе. В заявлении, в частности, говорится: «Мы вновь получили заверение сторон, что они будут воздерживаться от использования силы или ее угрозы против гражданских самолетов, и
намерены решать этот вопрос дипломатическим путем». Такова позиция «тройки» сопредседателей - США, России и Франции», - отмечал Лукашевич.
Ара Тадевосян
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