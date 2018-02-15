5/10/15: Саргсян - от выборов к выборам, Осканян обвиняет Тер-Петросяна

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА



Серж Саргсян о шансах Роберта Кочаряна



16 февраля глава предвыборного штаба действующего президента Армении, министр обороны Серж Саргсян выразил уверенность, что Роберт Кочарян победит в первом же туре президентских выборов.



Роберт Кочарян и Серж Саргсян в 2003 году Фото: Фотолур

Арташес Гегамян в 2003 году Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА

Подписание концессионного соглашения Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА