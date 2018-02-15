5/10/15: Саргсян - от выборов к выборам, Осканян обвиняет Тер-Петросяна

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА
Серж Саргсян о шансах Роберта Кочаряна
16 февраля глава предвыборного штаба действующего президента Армении, министр обороны Серж Саргсян выразил уверенность, что Роберт Кочарян победит в первом же туре президентских выборов.
Фото: Фотолур
Отвечая на вопрос о том, исключает ли штаб вероятность проведения второго тура, Серж Саркисян сказал: «В жизни как самого Роберта Кочаряна, так и членов его предвыборной команды нередко случались неожиданности, однако они никогда не заставали нас врасплох».
По словам Саргсяна, альянсы в рядах оппозиции не вызывают у него ничего, кроме удивления.
Фото: Фотолур
«Если бы несколько лет назад кто-нибудь сказал, что бывший диссидент Паруйр Айрикян объединится с лидером коммунистов Владимиром Дарбиняном для поддержки на выборах бывшего коммуниста Арташеса Гегамяна, это посчитали бы за нечто из области фантастики», - говорил руководитель штаба президента.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
Осканян назвал «аморальным» поведение Тер-Петросяна
12 февраля министр иностранных дел Армении Вардан Осканян назвал «аморальным» поведение кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, спекулирующего в ходе предвыборной кампании так называемым «Мегринским вариантом» карабахского урегулирования.
«То, что делает Тер-Петросян – дешевый предвыборный трюк, это аморально. А когда он пытается связать свои утверждения с терактом в парламенте Армении, мне становится ясно, что Тер-Петросян не остановится ни перед чем, и мы в этом еще убедимся», - говорил Вардан Осканян в эфире телеканала «Шант».
«Идея обмена Мегри на Нагорный Карабах принадлежит отставному американскому дипломату Пола Гобла, корни которой уходят в начало 1990-х. Я отчетливо помню, что в 1994 году эта идея обсуждалась с участием Левона Тер-Петросяна, который заявил на одной из встреч, что это предложение могло бы стать интересным, если бы Армения получила бы еще и северную часть Нахичевани. Однако я же не утверждаю, что Тер-Петросян был готов обменять Мегри на Нагорный Карабах!», - заявил Вардан Осканян.
Рождение ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
13 февраля в Ереване было подписано соглашение о передаче ЗАО «Армянская железная дорога» в концессионное управление ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», учредителем которого выступило ОАО «Российские железные дороги».
Фото: Фотолур
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Победа Сержа Саргсяна на выборах
18 февраля в Армении состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент Серж Саргсян.
Фото: Фотолур
Второе место занял лидер партии «Наследие» Раффи Оганесян, который не признал результаты выборов и заявил, что «не позволит украсть голос народа даже ценой своей жизни».
Ара Тадевосян
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