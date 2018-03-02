5/10/15: «1 марта», переписка Танкяна и Саргсяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 26 ФЕВРАЛЯ-4 МАРТА 2003 ГОДА



Уговаривать не будет



26 февраля действующий президент Армении Роберт Кочарян опроверг заявления оппозиции о «массовых арестах» сторонников кандидата в президенты Степана Демирчяна.



Роберт Кочарян сказал, что рядовые участники оппозиционных митингов к ответственности не привлекались, и административному наказанию подвергнуты лица, занимавшиеся нарушением общественного порядка и хулиганством.



Роберт Кочарян в 2003 году Фото: Фотолур

Вальтер Швиммер Фото: Совет Европы

Степан Демирчян в 2003 году Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 26 ФЕВРАЛЯ-4 МАРТА 2008 ГОДА

Левон Тер-Петросян в 2008 году Фото: Фотолур

Митинг стотороников Сержа Саргсяна Фото: Фотолур

Серж Саргсян и Артур Багдасарян в 2008 году Фото: Фотолур

Утром 2-го марта 2008 года в Ереване Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 26 ФЕВРАЛЯ-4 МАРТА 2013 ГОДА

Общество | 2013-02-26 09:08:50 Письмо Сержа Танкяна Сержу Саргсяну: «Пришло время перемен»