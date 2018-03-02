5/10/15: «1 марта», переписка Танкяна и Саргсяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 26 ФЕВРАЛЯ-4 МАРТА 2003 ГОДА
Уговаривать не будет
26 февраля действующий президент Армении Роберт Кочарян опроверг заявления оппозиции о «массовых арестах» сторонников кандидата в президенты Степана Демирчяна.
Роберт Кочарян сказал, что рядовые участники оппозиционных митингов к ответственности не привлекались, и административному наказанию подвергнуты лица, занимавшиеся нарушением общественного порядка и хулиганством.
Фото: Фотолур
Комментируя заявления штаба кандидата в президенты Степана Демирчяна о том, что их кандидат примет участие во втором туре выборов лишь в случае выполнения ряда условий, в частности, пересчета голосов первого тура, Роберт Кочарян
заявил, что «не собирается уговаривать кого-либо принять участие во втором туре».
Призывы из Страсбурга
26 февраля президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Питер Шидер призвал власти и оппозиционные силы Армении «успокоить политический климат в стране» и высказался за проведение «свободного и справедливого второго тура».
«Мы серьезно обеспокоены недостатками и нарушениями, о которых сообщили международные наблюдатели после первого тура выборов. Если Армения хочет жить в соответствии со своими демократическими обязательствами перед Советом Европы, эти нарушения не должны повториться во втором туре», - заявил президент ПАСЕ.
4 марта генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер призвал власти Армении и оппозицию «помнить, что страна нуждается в свободных выборах, которые будут признаны всеми сторонами в качестве справедливых и легитимных».
Фото: Совет Европы
«Повторение инцидентов, имевших место в первом туре выборов и после него, будет означать, что эти выборы стали потерянными для всех, вне зависимости от исхода», - сказал Швиммер. Он выразил сожаление в связи с тем, что «в первом туре выборов Армения упустила возможность отказаться от избирательной практики прошлого и завоевать доверие не только избирателей, но и европейского общественного мнения».
Дебатов не будет
Кандидат в президенты Армении Степан Демирчян отказался от намеченных на 3 марта теледебатов с действующим президентом Робертом Кочаряном.
Фото: Фотолур
Как заявила пресс-секретарь Демирчяна Рузанна Хачатрян, их кандидат выражал готовность участвовать именно в прямых теледебатах с Робертом Кочаряном. А формат дебатов, предложенный Общественным ТВ Армении и пятью частными телекомпаниями, предполагает проведение «совместной пресс-конференции» двух кандидатов, сказала Рузанна Хачатрян.
«Сердечная» встреча Буша и Алиева
Встреча президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Гейдара Алиева, состоявшаяся 26 февраля в Вашингтоне, была «очень сердечной и теплой», заявил пресс-секретарь Белого Дома Ари Флайшер. Он сообщил, что Буш поблагодарил президента Азербайджана «за твердую поддержку, оказанную в ходе войны с террором».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 26 ФЕВРАЛЯ-4 МАРТА 2008 ГОДА
«Он не безумец»
26 февраля экс-президент Левон Тер-Петросян выступил с обвинениями в адрес президента Армении Роберта Кочаряна и премьер-министра Сержа Саргсяна, избранного главой государства на выборах 19 февраля.
Комментируя в интервью российской «Газете» возможность развития событий по силовому сценарию, Левон Тер-Петросян заявил:
Фото: Фотолур
«Серж Саргсян и Роберт Кочарян, думаю, мечтают о том, чтобы мы пошли по тому пути, который вы имеете в виду. Этого не будет. Да этого и не надо. Мы создадим такую ситуацию, что с их стороны применение силы будет безумием. Они же не дураки и не сумасшедшие. Они тоже считают. Зачем Роберту Кочаряну брать на себя кровь. На нем ее уже и так достаточно. Он уходящий президент. Он думает уже об истории. И вдруг, в последний месяц своего правления, устроить такое - нет, он не безумец».
«Нет «своих» и «чужих»»
26 февраля Серж Саргсян обратился с призывом о сотрудничестве к бывшим кандидатам в президенты и поддержавших их политическим силам.
«Давайте сотрудничать - вплоть до формирования коалиционного правительства. Одной из моих целей является использование всех конструктивных сил во благо развития Армении», - сказал Серж Саргсян, выступая на митинге своих сторонников.
Фото: Фотолур
Он отметил, что «сегодня мы становимся свидетелями раскола общества, свидетелями того, как агрессивная группировка стремится любой ценой достичь своей цели».
«Для меня сегодня нет вопроса «своих» и «чужих», власти и оппозиции. Сегодня есть вопрос Армении, нашей государственности, защиты наших ценностей. Именно поэтому я призываю всех, вне зависимости от политических взглядов, преодолеть этот искусственный раскол», - говорил Серж Саргсян.
«Я призываю вас не наполняться злостью, поскольку там, на другой площади, наши сестры и братья. Уверен, что их привело на площадь желание иметь лучшую Армению, однако, к сожалению, им уже не дают заметить, как они ненароком стали инструментом мстительных мыслей некоторых. Я знаю, как вы возмущаетесь в эти дни, следя за тем, что происходит. Я знаю, как много сегодня людей, готовых выйти на улицы и защищать свои голоса. Я хорошо знаю все это. Но я прошу вас сдерживать свои эмоции: если у вас есть что сказать, то я прошу, пусть это будут призывы видеть реальность, если хотите что-то предпринять, пусть это будут шаги добра и терпимости. Прошу, всегда и постоянно помните, что на другой площади - наши сестры и братья», - заявлял Серж Саргсян.
«Государство не может бесконечно терпеть»
Президент Армении Роберт Кочарян заявил 26 февраля, что «государство не может бесконечно терпеть нарушения закона». Так он прокомментировал тот факт, что сторонники бывшего кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна 6 дней проводят несанкционированные митинги и шествия в центре Еревана.
«Полиция давно должны была принять меры и не сделала этого по одной причине – я призвал сотрудников правоохранительных органов проявить терпение в надежде на то, что люди сами образуются. Думаю, что 6 дней - достаточный срок для того, чтобы прийти в себя. Мы потерпим еще немного, однако дальнейшее промедление может создать в обществе недоверие к правоохранительной системе. Эта сила у нас есть, однако мы понимаем, что на площади немало заблуждающихся людей», - заявил президент Армении.
На работу - в отдел писем
Президент Армении Роберт Кочарян заявил 26 февраля, что готов взять Левона Тер-Петросяна на работу в отдел писем президентского аппарата.
«Если ему нравится это здание, я готов взять его на работу в отдел писем. Пусть сидит и читает, что пишут люди о годах его правления», - заявил Роберт Кочарян.
Артур Багдасарян - секретарь Совета безопасности
29 февраля было подписано соглашение о том, что партия экс-кандидата в президенты Армении Артура Багдасаряна «Оринац еркир» сформирует коалицию с РПА и партией «Процветающая Армения».
В соответствии с соглашением, Артур Багдасарян занял пост секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении.
Фото: Фотолур
«Я рад, что Артур Багдасарян откликнулся на наше предожение управлять страной совместными усилиями», - заявил Серж Саргсян.
«Мы с достоинством пожимаем протянутую нам руку и уверены, что этим начинается честный и благотворный для родины процесс», - прокомментировал Артур Багдасарян.
1 марта
Рано утром силы полиции очистили площадь Свободы в центре Еревана от участников акции протеста, которую с 20 февраля проводили сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна.
Левон Тер-Петросян заявил, что разогнав митинг его сторонников, «власти бросили вызов не только своему народу, но и международному сообществу».
Вечером 1 марта Роберт Кочарян объявил в Ереване чрезвычайное положение. В столице произошли столкновения демонстрантов с полицией, жертвами которых стали 10 человек.
Фото: Фотолур
«1 марта» стало одной из самых трагических страниц в новейшей истории Армении.
3 марта премьер-министр, избранный президент Армении Серж Саркисян выступил с обращением к народу, в котором заявил, что организаторы беспорядков в Ереване «ответят перед законом, историей и поколениями».
«Вследствие событий последних дней наш народ понес тяжелые и невосполнимые потери – есть человеческие жертвы как со стороны полицейских, исполнявших свой служебный долг, так и в рядах демонстрантов, попавших под влияние группы людей. Сотни людей пострадали вследствие незаконных действий радикальной оппозиции», - заявил Серж Саргсян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 26 ФЕВРАЛЯ-4 МАРТА 2013 ГОДА
Письмо Танкяна Саргсяну
26 февраля было опубликовано письмо американского рок-музыканта армянского происхождения, вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна президенту Армении Сержу Саргсяну на тему состоявшихся 18 февраля выборов.
В письме, в частности, говорилось:
«Поздравляю вас с победой. Победить - означает получить большинство голосов, конечно, в условиях демократии. Основываясь на сообщениях многих неправительственных организаций о фальсификациях, независимо от доклада ОБСЕ, даже Вам, господин президент, кажется научно невозможным узнать: получили ли вы большинство голосов, или нет? Смешно, не так ли, что Вы - президент Армении, не полностью убеждены в том, вас ли выбрал народ в качестве президента или нет? Меня бы это заволновало.
Фото: пресс-служба президента
Если бы я хотел вести свой народ, я бы очень хотел, чтобы они сами сделали этот выбор. В противном случае я бы назвал себя Главным Руководителем Армении или диктатором, или любым другим именем в соответствии с моими прихотями. Может быть, ваша партия вышла из-под контроля, и икра олигархов закончилась, и они гарантировать, чтобы хорошие времена не заканчивались?».
Ответ Саргсяна Танкяну
В тот же день, 26 февраля, Серж Саргсян ответил на письмо Танкяна. В ответном письме, в частности, говорилось:
«Ты спрашиваешь, есть ли у меня внутренняя убужденность? Отвечаю: я всегда был убежден в том, что делаю, будь то руководство боем или организация выборов. Армению нужно чувствовать, Серж, ее невозможно почувствовать сидя в дорогом офисе в центре Еревана».
МИД Азербайджана недоволен «равнодушием» Белого дома
26 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Эльман Абдуллаев заявил, что общее заявление Белого дома по «Ходжалинскому геноциду» является показателем отсутствия конкретной позиции США по этому вопросу.
«Это заявление является показателем того, что США остаются равнодушными к преступлению, совершенному против человечества» - сказал Абдуллаев.
Ара Тадевосян
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