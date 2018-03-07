5/10/15: Второй тур, «большие парни» и «особый лидер»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2003 ГОДА
Убийство Нагдаляна раскрыто
5 марта Генпрокуратура Армении заявила о раскрытии убийства председателя Совета Общественной телерадиокомпании Армении Тиграна Нагдаляна, совершенного 28 декабря 2002 года.
Были арестованы непосредственные исполнители убийства Тиграна Нагдаляна и соучастники – всего 6 человек.
Исход второго тура
5 марта в Армении прошел второй тур президентских выборов, победу в котором одержал действующий президент Роберт Кочарян, набравший более 67 процентов голосов.
Руководитель штаба кандидата в президенты Армении Степана Демирчяна Григор Арутюнян заявил, что в ходе второго тура «в пользу действующего президента были сфальцифицировано около 400 тысяч голосов».
Фото: Фотолур
6 марта глава наблюдательской миссии ОБСЕ Питер Айкер заявил, что наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы «разочарованы» тем, как прошел второй тур президентских выборов в Армении. По словам Айкера, международные наблюдатели зафиксировали «значительные проблемы». В их числе глава делегации наблюдателей ОБСЕ выделил случаи незаконного вброса бюллетеней в урны для голосования, «зафиксированные по всей территории Армении».
При этом Питер Айкер воздержался отвечать на вопрос - могут ли повлиять зафиксированные нарушения на окончательный итог президентских выборов в Армении?
Фото: Фотолур
7 марта руководитель штаба действующего президента Армении, министр обороны Серж Саркисян заявил, что власти «не удивлены тем обстоятельством, что оппозиция отказывается признать итоги президентских выборов».
В тот же день генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер и президент ПАСЕ Питер Шидер выразили озабоченность тем, что «президентские выборы в Армении не соотсветствовали международным стандартам».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2008 ГОДА
«Было необходимостью»
Президент Армении Роберт Кочарян заявил 5 марта в Ереване, что объявление чрезвычайного положение в Ереване 1 марта «было необходимостью».
Выступая на пресс-конференции, глава государства сказал, что «в противном случае жертв и раненых было бы намного больше, а последствия беспорядков - гораздо тяжелее».
Роберт Кочарян сказал, что у правоохранительных органов есть много материалов, в том числе - видеоматериалов, и «картина событий 1 марта будет восстановлена поминутно».
«Не звать на подмогу «больших парней»»
Роберт Кочарян заявил 5 марта в Ереване, что Левону Тер-Петросяну «предстоит держать ответ перед своим народом и правоохранительными органами, а не пытаться звать на подмогу «больших парней» посредством газеты The Washington Post».
В опубликованной в The Washington Post статье Левон Тер-Петросян, в частности, призвал Запад признать власти, а не оппозицию ответственными за события 1 марта.
«Не лучшее кадровое решение»
Роберт Кочарян подверг 5 марта жесткой критике Омбудсмена Армен Арутюняна, обвинив его в «неинформированности» и отсутствии «чувства ответственности».
Президент Армении сказал об этом, комментируя заявление Омбудсмена, в котором, в частности, говорилось о чрезмерном применении силы полицией вечером 1 марта.
Фото: Фотолур
«Если бы Омбудсмен обладал информацией, он бы знал, что беспорядки и столкновения с полицией произошли за километр от того места, где проходил так называемый митинг. О каком разгоне митинга идет речь? Он просто не знает, о чем говорит», - заявил Роберт Кочарян.
«Очевидно, что выдвижение этой кандидатуры на пост Омбудсмена было не лучшим моим кадровым решением», - заявил президент Армении.
«Особый лидер»
Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза заявил 6 марта, что считает премьер-министра Армении Сержа Саргсяна «особым лидером», «обладающим видением и подходами, которые мы хотим видеть для реализации совместных программ».
Фото: Фотолур
«Вы особый лидер. Принципиально мы вас поддерживаем. Я и временный поверенный в делах США в Армении считаем, что у вас есть то видение и подходы, которые мы хотим видеть для реализации совместных программ. Мы хотим, чтобы вы добились успеха, и успеха добилась Армения», - эти слова Мэтью Брайзы приводила пресс-служба правительства в сообщении о встрече американского дипломата с избранным президентом Армении.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2013 ГОДА
Санкции против КНДР
11 марта Армения вместе с рядом европейских стран присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении КНДР.
«Европейский союз принимает к сведению и приветствует решения этих стран», - заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.
Вместе Арменией к санкциям ЕС против Северной Кореи присоединились также Молдова, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия.
Ара Тадевосян
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