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5/10/15: Второй тур, «большие парни» и «особый лидер»


Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Сторонники Степана Демирчяна в 2003 году
Сторонники Степана Демирчяна в 2003 году

Фото: Фотолур

Роберт Кочарян на пресс-конференции 5 марта 2008 года
Роберт Кочарян на пресс-конференции 5 марта 2008 года

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Питер Айкер (справа)
Питер Айкер (справа)

Фото: Фотолур

Мэтью Брайза и Серж Саргсян на встрече 6 марта 2008 года
Мэтью Брайза и Серж Саргсян на встрече 6 марта 2008 года

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2003 ГОДА

Убийство Нагдаляна раскрыто

5 марта Генпрокуратура Армении заявила о раскрытии убийства председателя Совета Общественной телерадиокомпании Армении Тиграна Нагдаляна, совершенного 28 декабря 2002 года.

Были арестованы непосредственные исполнители убийства Тиграна Нагдаляна и соучастники – всего 6 человек.

Исход второго тура

5 марта в Армении прошел второй тур президентских выборов, победу в котором одержал действующий президент Роберт Кочарян, набравший более 67 процентов голосов.

Руководитель штаба кандидата в президенты Армении Степана Демирчяна Григор Арутюнян заявил, что в ходе второго тура «в пользу действующего президента были сфальцифицировано около 400 тысяч голосов».

Сторонники Степана Демирчяна в 2003 году Сторонники Степана Демирчяна в 2003 году

Фото: Фотолур


6 марта глава наблюдательской миссии ОБСЕ Питер Айкер заявил, что наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы «разочарованы» тем, как прошел второй тур президентских выборов в Армении. По словам Айкера, международные наблюдатели зафиксировали «значительные проблемы». В их числе глава делегации наблюдателей ОБСЕ выделил случаи незаконного вброса бюллетеней в урны для голосования, «зафиксированные по всей территории Армении».

При этом Питер Айкер воздержался отвечать на вопрос - могут ли повлиять зафиксированные нарушения на окончательный итог президентских выборов в Армении?
Питер Айкер (справа) Питер Айкер (справа)

Фото: Фотолур


7 марта руководитель штаба действующего президента Армении, министр обороны Серж Саркисян заявил, что власти «не удивлены тем обстоятельством, что оппозиция отказывается признать итоги президентских выборов».

В тот же день генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер и президент ПАСЕ Питер Шидер выразили озабоченность тем, что «президентские выборы в Армении не соотсветствовали международным стандартам».

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2008 ГОДА

«Было необходимостью»

Президент Армении Роберт Кочарян заявил 5 марта в Ереване, что объявление чрезвычайного положение в Ереване 1 марта «было необходимостью».

Выступая на пресс-конференции, глава государства сказал, что «в противном случае жертв и раненых было бы намного больше, а последствия беспорядков - гораздо тяжелее».

Роберт Кочарян сказал, что у правоохранительных органов есть много материалов, в том числе -  видеоматериалов, и «картина событий 1 марта будет восстановлена поминутно».

«Не звать на подмогу «больших парней»»

Роберт Кочарян заявил 5 марта в Ереване, что Левону Тер-Петросяну «предстоит держать ответ перед своим народом и правоохранительными органами, а не пытаться звать на подмогу «больших парней» посредством газеты The Washington Post».

В опубликованной в The Washington Post статье Левон Тер-Петросян, в частности, призвал Запад признать власти, а не оппозицию ответственными за события 1 марта.

«Не лучшее кадровое решение»

Роберт Кочарян подверг 5 марта жесткой критике Омбудсмена Армен Арутюняна, обвинив его в «неинформированности» и отсутствии «чувства ответственности».

Президент Армении сказал об этом, комментируя заявление Омбудсмена, в котором, в частности, говорилось о чрезмерном применении силы полицией вечером 1 марта.
Роберт Кочарян на пресс-конференции 5 марта 2008 года Роберт Кочарян на пресс-конференции 5 марта 2008 года

Фото: Фотолур


«Если бы Омбудсмен обладал информацией, он бы знал, что беспорядки и столкновения с полицией произошли за километр от того места, где проходил так называемый митинг. О каком разгоне митинга идет речь? Он просто не знает, о чем говорит», - заявил Роберт Кочарян.

«Очевидно, что выдвижение этой кандидатуры на пост Омбудсмена было не лучшим моим  кадровым решением», - заявил президент Армении.

«Особый лидер»

Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза заявил 6 марта, что считает премьер-министра Армении Сержа Саргсяна «особым лидером», «обладающим видением и подходами, которые мы хотим видеть для реализации совместных программ».
Мэтью Брайза и Серж Саргсян на встрече 6 марта 2008 года Мэтью Брайза и Серж Саргсян на встрече 6 марта 2008 года

Фото: Фотолур


«Вы особый лидер. Принципиально мы вас поддерживаем. Я и временный поверенный в делах США в Армении считаем, что у вас есть то видение и подходы, которые мы хотим видеть для реализации совместных программ. Мы хотим, чтобы вы добились успеха, и успеха добилась Армения», - эти слова Мэтью Брайзы приводила пресс-служба правительства в сообщении о встрече американского дипломата с избранным президентом Армении.

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  5-11 МАРТА 2013 ГОДА

Санкции против КНДР

11 марта Армения вместе с рядом европейских стран присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении КНДР.

«Европейский союз принимает к сведению и приветствует решения этих стран», - заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Вместе Арменией к санкциям ЕС против Северной Кореи присоединились также Молдова, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия.

Ара Тадевосян

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