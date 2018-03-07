5/10/15: Второй тур, «большие парни» и «особый лидер»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2003 ГОДА



Убийство Нагдаляна раскрыто



5 марта Генпрокуратура Армении заявила о раскрытии убийства председателя Совета Общественной телерадиокомпании Армении Тиграна Нагдаляна, совершенного 28 декабря 2002 года.



Были арестованы непосредственные исполнители убийства Тиграна Нагдаляна и соучастники – всего 6 человек.



Исход второго тура



5 марта в Армении прошел второй тур президентских выборов, победу в котором одержал действующий президент Роберт Кочарян, набравший более 67 процентов голосов.



Руководитель штаба кандидата в президенты Армении Степана Демирчяна Григор Арутюнян заявил, что в ходе второго тура «в пользу действующего президента были сфальцифицировано около 400 тысяч голосов».



Сторонники Степана Демирчяна в 2003 году Фото: Фотолур

Питер Айкер (справа) Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2008 ГОДА

Роберт Кочарян на пресс-конференции 5 марта 2008 года Фото: Фотолур

«Особый лидер»

Мэтью Брайза и Серж Саргсян на встрече 6 марта 2008 года Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 МАРТА 2013 ГОДА