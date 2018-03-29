5/10/15: Гибель Азаряна, «грязная игра», будущее Мхитаряна в «Шахтере»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2003 ГОДА
Гибель Азаряна
31 марта в Соединенных Штатах трагически погиб известный армянский джазовый пианист и композитор Давид Азарян.
Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну
51-летний Давид Азарян был сбит машиной в то время, как менял колесо своего автомобиля на обочине дороги.
Давид Азарян родился в Ереване. В 1989 году, приехав с концертом в США, он остался жить в Америке.
Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну
«Новый этап»
31 марта заместитель генерального директора Управления Кавказа и Средней Азии МИД Турции Эртан Тезгор выразил пожелание, «чтобы с переизбранием Роберта Кочаряна на пост президента Армении в наших двусторонних отношениях начался новый этап».
При этом турецкий дипломат перечислил причины, по которым Турция до сих по не установила дипломатических отношений с Арменией. Во-первых, сказал он, «Армения не признает турецко-советские договора 1921 года и тем самым не признает территориальную целостность нашей страны».
Фото: Şalom Gazetesi
Кроме того, отмечал Эртан Тезгор, «одним из внешнеполитических приоритетов Армении является признание так называемого геноцида». В-третьих, говорил турецкий дипломат, «Армения не выводит свои войска с оккупированных азербайджанских территорий».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2008 ГОДА
«Грязная игра»
Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил 31 марта в Ереване, что «Азербайджан ведет грязную игру».
«Во-первых, азербайджанская сторона пытается полностью распустить Минскую группу ОБСЕ, во-вторых, благодаря этому, пробует отказаться от одного из документов, лежащих на столе переговоров, созданного в результате совместной двухлетней работы Армении и Азербайджана. При этом азербайджанская сторона дала свое четкое согласие по всем принципам этого документа», - заявил Вардан Осканян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2013 ГОДА
Мхитаряна «неправильно поняли»
29 марта полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Армении Генрих Мхитарян заявил, что его слова о возможном переходе в другой клуб были «неправильно поняты».
Фото: Медиамакс
«Я игрок «Шахтера» и очень рад этому. У меня контракт с этим клубом еще до 2015 года. Это была обычная встреча – общение со студентами. Они задавали мне вопросы, порой в шутливой форме, а я на них отвечал. Меня не так поняли и неправильно интерпретировали мои слова», - приводила слова Мхитаряна пресс-служба «Шахтера».
Спустя три месяца, в июле 2013 года, Генрих Мхитарян перешел в дортмундскую «Боруссию».
Ара Тадевосян
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