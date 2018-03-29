5/10/15: Гибель Азаряна, «грязная игра», будущее Мхитаряна в «Шахтере»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2003 ГОДА



Гибель Азаряна



31 марта в Соединенных Штатах трагически погиб известный армянский джазовый пианист и композитор Давид Азарян.



Давид Азарян и Диззи Гиллеспи в 1990 году Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну

Давид Азарян и Ваагн Айрапетян в 1997 году Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну

Эртан Тезгор Фото: Şalom Gazetesi

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2008 ГОДА

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2013 ГОДА