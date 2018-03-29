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5/10/15: Гибель Азаряна, «грязная игра», будущее Мхитаряна в «Шахтере»


Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну

Давид Азарян и Диззи Гиллеспи в 1990 году
Давид Азарян и Диззи Гиллеспи в 1990 году

Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну

Давид Азарян и Ваагн Айрапетян в 1997 году
Давид Азарян и Ваагн Айрапетян в 1997 году

Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну

Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну

Эртан Тезгор
Эртан Тезгор

Фото: Şalom Gazetesi

Генрих Мхитарян и армянский болельщик в Донецке в 2012 году
Генрих Мхитарян и армянский болельщик в Донецке в 2012 году

Фото: Медиамакс


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2003 ГОДА

Гибель Азаряна

31 марта в Соединенных Штатах трагически погиб известный армянский джазовый пианист и композитор Давид Азарян.

Давид Азарян и Диззи Гиллеспи в 1990 году Давид Азарян и Диззи Гиллеспи в 1990 году

Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну


51-летний Давид Азарян был сбит машиной в то время, как менял колесо своего автомобиля на обочине дороги.

Давид Азарян родился в Ереване. В 1989 году, приехав с концертом в США, он остался жить в Америке.
Давид Азарян и Ваагн Айрапетян в 1997 году Давид Азарян и Ваагн Айрапетян в 1997 году

Фото: ФБ-страница, посвященная Давиду Азаряну


«Новый этап»

31 марта заместитель генерального директора Управления Кавказа и Средней Азии МИД Турции Эртан Тезгор выразил пожелание, «чтобы с переизбранием Роберта Кочаряна на пост президента Армении в наших двусторонних отношениях начался новый этап».

При этом турецкий дипломат перечислил причины, по которым Турция до сих по не установила дипломатических отношений с Арменией. Во-первых, сказал он, «Армения не признает турецко-советские договора 1921 года и тем самым не признает территориальную целостность нашей страны».
Эртан Тезгор Эртан Тезгор

Фото: Şalom Gazetesi


Кроме того, отмечал Эртан Тезгор, «одним из внешнеполитических приоритетов Армении является  признание так называемого геноцида». В-третьих, говорил турецкий дипломат, «Армения не выводит свои войска с оккупированных азербайджанских территорий».

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 26-31 МАРТА 2008 ГОДА

«Грязная игра»

Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил 31 марта в Ереване, что «Азербайджан ведет грязную игру».

«Во-первых, азербайджанская сторона пытается полностью распустить Минскую группу ОБСЕ, во-вторых, благодаря этому, пробует отказаться от одного из документов, лежащих на столе переговоров, созданного в результате совместной двухлетней работы Армении и Азербайджана. При этом азербайджанская сторона дала свое четкое согласие по всем принципам этого документа», - заявил  Вардан Осканян.

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  26-31 МАРТА 2013 ГОДА

Мхитаряна «неправильно поняли»

29 марта полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Армении Генрих Мхитарян заявил, что его слова о возможном переходе в другой клуб были «неправильно поняты».
Генрих Мхитарян и армянский болельщик в Донецке в 2012 году Генрих Мхитарян и армянский болельщик в Донецке в 2012 году

Фото: Медиамакс


«Я игрок «Шахтера» и очень рад этому. У меня контракт с этим клубом еще до 2015 года. Это была обычная встреча – общение со студентами. Они задавали мне вопросы, порой в шутливой форме, а я на них отвечал. Меня не так поняли и неправильно интерпретировали мои слова», - приводила слова Мхитаряна пресс-служба «Шахтера».

Спустя три месяца, в июле 2013 года, Генрих Мхитарян перешел в дортмундскую «Боруссию».

Ара Тадевосян

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