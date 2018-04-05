5/10/15: Угроза Гулиева, прощание Кочаряна, совет Волина

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 2-9 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА



Гулиев грозит Армении Ираком



2 апреля министр иностранных дел Азербайджана Вилаят Гулиев заявил, что «судьба Ирака, не исполнившего резолюции Совета безопасности ООН, должна стать уроком и предупреждением для Армении».



Вилаят Гулиев

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 2-9 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Роберт Кочарян и Серж Саргсян Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 2-9 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА