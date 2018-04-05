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5/10/15: Угроза Гулиева, прощание Кочаряна, совет Волина


Роберт Кочарян и Серж Саргсян
Роберт Кочарян и Серж Саргсян

Фото: Фотолур

Алексей Волин
Алексей Волин

Фото: Woman.ru

Вилаят Гулиев
Вилаят Гулиев

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 2-9 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА

Гулиев грозит Армении Ираком

2 апреля министр иностранных дел Азербайджана Вилаят Гулиев заявил, что «судьба Ирака, не исполнившего резолюции Совета безопасности ООН, должна стать уроком и предупреждением для Армении».

Вилаят Гулиев Вилаят Гулиев


Указ о референдуме

8 апреля президент Армении Роберт Кочарян подписал указ о проведении 25 мая 2003 года референдума по проекту изменений в Конституции параллельно с выборами в Национальное Собрание.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 2-9 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Прощание с народом

8 апреля президент Армении Роберт Кочарян выступил с прощальным обращением к народу по Общественному ТВ.

«Прогресс модернизации страны налицо, жизнь граждан существенно улучшилась. В мире мало стран, темы развития которых сопоставимы с Арменией» , - сказал президент.

«Оставляя пост, у каждого человека возникает вопрос: неужели нельзя было сделать больше? Возможно, но я приложил максимум своих усилий, работал строго по графику и не покладая сил. По крайней мере, я исполнил все те обещания, которые давал избирателям», - сказал Роберт Кочарян.
Роберт Кочарян и Серж Саргсян Роберт Кочарян и Серж Саргсян

Фото: Фотолур


Президент заявил, что «верит в будущее Армении, в мощный потенциал нашего народа, в способность нового президента эффективно управлять страной». «Для продолжения успехов обществу необходимо больше оптимизма, усердия, доверия и терпимости», - говорил Роберт Кочарян.

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  2-9 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Не нравится – не берите

4 апреля замминистра министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин
весьма своеобразно отреагировал на возникающие в Армении проблемы с доступом к некоторым сайтам, которые блокируются российскими государственными органами.
Алексей Волин Алексей Волин

Фото: Woman.ru


«Проблемы нет. Любой пользователь в состоянии выбрать тот трафик, откуда он хочет получать. Не нравится от нас - пускай с другого места получают. Это проблема Республики Армения, каким образом и через какой шнурок они связаны со всемирной паутиной», - заявил российский чиновник.

Старая песня Давутоглу

7 апреля министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу вновь увязал вопрос нормализации армяно-турецких отношений с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Джоном Керри в Стамбуле, турецкий министр сказал:

«Армяно-турецкие отношения чрезвычайно важны, и для этого нужен гораздо более комплексный подход. Минский процесс должен быть активизирован, и нам нужно определенное продвижение в вопросе захваченных территорий Азербайджана».

Ара Тадевосян

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