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5/10/15: Три клятвы, «чистый лист», ЛТП против Запада


Роберт Кочарян и Владимир Спиваков 9 апреля 2003 года
Роберт Кочарян и Владимир Спиваков 9 апреля 2003 года

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Раффи Оганесян 9 апреля 2013 года
Раффи Оганесян 9 апреля 2013 года

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Серж Саргсян 9 апреля 2008 года
Серж Саргсян 9 апреля 2008 года

Фото: Фотолур

9 апреля 2008 года в центре Еревана
9 апреля 2008 года в центре Еревана

Фото: Фотолур

9 апреля 2008 года в центре Еревана
9 апреля 2008 года в центре Еревана

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15  АПРЕЛЯ 2003 ГОДА

«Будет непростительной ошибкой»

9 апреля в Ереване состоялась церемония инаугурации президента Армении Роберта Кочаряна.

Обращаясь к народу после церемонии, Роберт Кочарян призвал граждан Армении и политические силы страны поддержать проект конституционных изменений, который будет вынесен на референдум 25 мая.

Роберт Кочарян и Владимир Спиваков 9 апреля 2003 года Роберт Кочарян и Владимир Спиваков 9 апреля 2003 года

Фото: Фотолур


«Успех референдума обеспечит неоспоримый прогресс в деле реформирования государственных структур, становления судебной власти, развития демократии и защиты прав человека. Упущение такой возможности будет непростительной ошибкой», - заявил Кочарян.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Инаугурация в чрезвычайных условиях

9 апреля в Ереване прошла инаугурация президента Армении Сержа Саргсяна.
9 апреля 2008 года в центре Еревана 9 апреля 2008 года в центре Еревана

Фото: Фотолур


Вокруг здания Национального академического театра оперы и балета и на близлежащих улицах были предприняты усиленные меры безопасности - к месту проведения инаугурации допускались лишь автомашины со специальными пропусками и пешеходы, имеющие приглашения на церемонию.

«Закон един для всех»

В интервью, опубликованном 9 апреля в «Российской газете», Серж Саргсян назвал
борьбу с коррупцией одной из своих первоочередных задач.
Серж Саргсян 9 апреля 2008 года Серж Саргсян 9 апреля 2008 года

Фото: Фотолур


«Уклонение от налогов и взяточничество должны рассматриваться как явления, осуждаемые обществом. Коррупция является таким общественным пороком, против которого надо создавать не только законодательные заслоны, но и общественные, в том числе через СМИ. В справедливом обществе действует закон, и он един для всех», - говорил президент.

«Начать все с чистого листа»

9 апреля директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Холли Картнер  заявила, что у новоизбранного президента Армении Серж Саргсяна есть шанс «начать все с чистого листа» и не «упустить возможность восстановить пошатнувшийся имидж Армении».

Она заявила, что Серж Саргсян должен расследовать заявления о чрезмерном использовании силы полицией 1 марта; гарантировать, что это расследование будет соответствовать международным обязательствам Армении; прекратить произвольные задержания и предоставить полные права всем задержанным; снять ограничения на свободу собраний и др.
9 апреля 2008 года в центре Еревана 9 апреля 2008 года в центре Еревана

Фото: Фотолур


Human Rights Watch также выразила мнение, что США, Европейский Союз и другие международные партнеры Армении «должны рассматривать вышеуказанные шаги в качестве предварительных условий для дальнейшего сотрудничества и оказания помощи».

Тер-Петросян против «двойных стандартов» Запада

Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян выступил 10 апреля с резкой критикой в адрес Запада, обвинив его в использовании «двойных стандартов».

Левон Тер-Петросян заявил, что «9 апреля, при благословлении «цивилизованного» мира, в Армении сменился главарь клептократического режима».

«Запад ограничился внешне резкими, но в действительности пустыми и безответственными заявлениями, вольно или невольно способствуя воспроизводству преступных властей Армении. Европейские организации, руководствуясь политическими мотивами и двойными стандартами, приняли сторону антизаконного режима, а не нового гражданского общества Армении, вдохновленного идеями демократии, свободы и правового государства. С целью ослабления позиций Армении в процессе урегулирования карабахского конфликта, Запад предпочел иметь в нашей стране диктатуру, наделенную уязвимой легитимностью, нежели власть, обладающую доверием народа», - заявил экс-президент.

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  9-15  АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Официальная и «народная» инаугурации

9 апреля в Ереване прошла инаугурация Сержа Саргсяна.

В тот же день экс-кандидат в президенты Армении Раффи Оганесян провел свою «инаугурацию» на площади Свободы.

«Плевать на Раффи и Сержа. Сегодня к власти приходит народ»,- сказал он и напомнил, что согласно второй статье Конституции власть принадлежит народу.
Раффи Оганесян 9 апреля 2013 года Раффи Оганесян 9 апреля 2013 года

Фото: Фотолур


Раффи Оганесян сказал, что не намерен покидать площадь Свободы и «до последнего вздоха будет верным и подотчетным народу». 
 
«Мы вышли из своих цепей. Мы не ваши рабы и мы идем к победе. Мы не верим лживым клятвам и не даем лживых клятв»,-  говорил Оганесян.  

Ара Тадевосян

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