5/10/15: Три клятвы, «чистый лист», ЛТП против Запада

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА



«Будет непростительной ошибкой»



9 апреля в Ереване состоялась церемония инаугурации президента Армении Роберта Кочаряна.



Обращаясь к народу после церемонии, Роберт Кочарян призвал граждан Армении и политические силы страны поддержать проект конституционных изменений, который будет вынесен на референдум 25 мая.



Роберт Кочарян и Владимир Спиваков 9 апреля 2003 года Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

9 апреля 2008 года в центре Еревана Фото: Фотолур

Серж Саргсян 9 апреля 2008 года Фото: Фотолур

9 апреля 2008 года в центре Еревана Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА