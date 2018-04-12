5/10/15: Три клятвы, «чистый лист», ЛТП против Запада

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА
«Будет непростительной ошибкой»
9 апреля в Ереване состоялась церемония инаугурации президента Армении Роберта Кочаряна.
Обращаясь к народу после церемонии, Роберт Кочарян призвал граждан Армении и политические силы страны поддержать проект конституционных изменений, который будет вынесен на референдум 25 мая.
Фото: Фотолур
«Успех референдума обеспечит неоспоримый прогресс в деле реформирования государственных структур, становления судебной власти, развития демократии и защиты прав человека. Упущение такой возможности будет непростительной ошибкой», - заявил Кочарян.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА
Инаугурация в чрезвычайных условиях
9 апреля в Ереване прошла инаугурация президента Армении Сержа Саргсяна.
Фото: Фотолур
Вокруг здания Национального академического театра оперы и балета и на близлежащих улицах были предприняты усиленные меры безопасности - к месту проведения инаугурации допускались лишь автомашины со специальными пропусками и пешеходы, имеющие приглашения на церемонию.
«Закон един для всех»
В интервью, опубликованном 9 апреля в «Российской газете», Серж Саргсян назвал
борьбу с коррупцией одной из своих первоочередных задач.
Фото: Фотолур
«Уклонение от налогов и взяточничество должны рассматриваться как явления, осуждаемые обществом. Коррупция является таким общественным пороком, против которого надо создавать не только законодательные заслоны, но и общественные, в том числе через СМИ. В справедливом обществе действует закон, и он един для всех», - говорил президент.
«Начать все с чистого листа»
9 апреля директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Холли Картнер заявила, что у новоизбранного президента Армении Серж Саргсяна есть шанс «начать все с чистого листа» и не «упустить возможность восстановить пошатнувшийся имидж Армении».
Она заявила, что Серж Саргсян должен расследовать заявления о чрезмерном использовании силы полицией 1 марта; гарантировать, что это расследование будет соответствовать международным обязательствам Армении; прекратить произвольные задержания и предоставить полные права всем задержанным; снять ограничения на свободу собраний и др.
Фото: Фотолур
Human Rights Watch также выразила мнение, что США, Европейский Союз и другие международные партнеры Армении «должны рассматривать вышеуказанные шаги в качестве предварительных условий для дальнейшего сотрудничества и оказания помощи».
Тер-Петросян против «двойных стандартов» Запада
Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян выступил 10 апреля с резкой критикой в адрес Запада, обвинив его в использовании «двойных стандартов».
Левон Тер-Петросян заявил, что «9 апреля, при благословлении «цивилизованного» мира, в Армении сменился главарь клептократического режима».
«Запад ограничился внешне резкими, но в действительности пустыми и безответственными заявлениями, вольно или невольно способствуя воспроизводству преступных властей Армении. Европейские организации, руководствуясь политическими мотивами и двойными стандартами, приняли сторону антизаконного режима, а не нового гражданского общества Армении, вдохновленного идеями демократии, свободы и правового государства. С целью ослабления позиций Армении в процессе урегулирования карабахского конфликта, Запад предпочел иметь в нашей стране диктатуру, наделенную уязвимой легитимностью, нежели власть, обладающую доверием народа», - заявил экс-президент.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Официальная и «народная» инаугурации
9 апреля в Ереване прошла инаугурация Сержа Саргсяна.
В тот же день экс-кандидат в президенты Армении Раффи Оганесян провел свою «инаугурацию» на площади Свободы.
«Плевать на Раффи и Сержа. Сегодня к власти приходит народ»,- сказал он и напомнил, что согласно второй статье Конституции власть принадлежит народу.
Фото: Фотолур
Раффи Оганесян сказал, что не намерен покидать площадь Свободы и «до последнего вздоха будет верным и подотчетным народу».
«Мы вышли из своих цепей. Мы не ваши рабы и мы идем к победе. Мы не верим лживым клятвам и не даем лживых клятв»,- говорил Оганесян.
Ара Тадевосян
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